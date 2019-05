Old-School-Rap in der Wuhlheide: Hip-Hop-Legenden unter sich

Berlin. Eine Tour, die Hip-Hop der alten Schule von der Ostküste der Vereinigten Staaten in die ganze Welt bringt, das ist das Prinzip von „Gods Of Rap“. Und schon der Name schraubt die Erwartungen in die Höhe, schließlich postuliert er, dass die mitgereisten Künstler zur höchsten Riege ihres Genres gehören.

Teil der Tour, die am Sonnabendabend Halt an der Parkbühne macht, sind die Künstler von De La Soul, Public Enemy Radio und Wu-Tang Clan. Durch den Abend führt DJ Premier, der selbst eine Legende der Branche ist.

Energiegeladenes Set von DJ Premier

Der DJ und Produzent arbeitete bereits mit zahlreichen Größen wie Notorious B.I.G. und Snoop Dogg zusammen. DJ Premier heizt der Menge vorab mit einem energiegeladenen Set ordentlich ein. Zu den Klängen alter Rap-Klassiker schreit er ins Mikro, bis das Publikum so butterweich gekocht ist, dass die drei Musiker von De La Soul anschließend leichtes Spiel haben.

Das Trio hat weitgehend heiteren Flower-Power-Hip-Hop mitgebracht, der gut zum sonnigen Wetter in der Wuhlheide passt. Lieder wie „Me, Myself And I“ und „Ring Ring Ring“, die sich bei Genres wie Funk und Jazz bedienen, sorgen für gute Laune und animieren zum Tanzen.

Nicht ganz so locker geht es mit den Künstlern von Public Enemy Radio weiter. Die personell stark abgespeckte Version der Hip-Hop-Formation Public Enemy bringt politischen, kämpferischen Rap auf die Bühne. Zwar fehlt unter anderem Rapper Flavor Flav, dennoch sorgt Frontmann Chuck D für Stimmung. Zu „Fight The Power“ recken die Fans ihre Fäuste in die Höhe. Und zum Song „He Got Game“, der ein Sample von Buffalo Springfields „For What It’s Worth“ verwendet, kann im Licht der untergehenden Sonne getanzt werden. Auf der Bühne bewegen sich derweil zwei Tänzer in Militäruniform zur Musik.

Chuck D macht einen allzu routinierten Eindruck

Chuck D wirkt die meiste Zeit über energetisch, stellenweise macht er allerdings einen allzu routinierten Eindruck. Den gesamten Abend bezeichnet er als „Hip-Hop Heaven“ und betont immer wieder, wie glücklich sich alle Anwesenden schätzen können.

Auf Public Enemy Radio folgt ein weiteres DJ-Set, dann endlich nehmen die Künstler des Wu-Tang Clan die Bühne ein. Mit der Dämmerung wird nun auch die Musik düsterer. Zum Beispiel durch den Song „C.R.E.A.M.“, der die Jugend im New Yorker Ghetto beschreibt. Dazu werden immer wieder Szenen eines alten Kung-Fu-Streifens gezeigt, während die Fans fortwährend ein W mit ihren Händen formen.

Jungs aus dem Publikum dürfen auf die Bühne

Zwischenzeitlich glänzt DJ Mathematics mit einer beeindruckenden Solo-Performance, bei der er die Turntables mal blind mit dem Rücken zum Publikum, mal mit den Füßen bedient. Zum Song „Protect Ya Neck“ werden drei minderjährige Jungs aus dem Publikum geholt, um mit den Musikern auf der Bühne herumzuspringen. Rapper RZA kommentiert das, indem er mit den Worten „Wu-Tang is for the children“ einen berühmten Ausspruch des verstorbenen Band-Mitglieds Ol‘ Dirty Bastard (kurz ODB) zitiert.

Neben einem Cover des Beatles-Songs „Come Together“ werden auch Solo-Nummern der Mitglieder Ghostface Killah und Raekwon neben Liedern des verstorbenen ODB gespielt. Hierfür kommt dessen Sohn, der unter dem Namen Young Dirty Bastard ebenfalls eine Rap-Karriere verfolgt, auf die Bühne. Und damit nähert sich das Konzert auch schon seinem Ende.

Rapper RZA nutzt die Schlussminuten, um ordentlich Champagner auf der Bühne zu verteilen. Dann endet das Konzert, allerdings erst nachdem RZA auf eine mögliche zweite „Gods Of Rap“-Tour hingewiesen hat, bei der 2020 dann unter anderem Hip-Hop-Legende Nas eine Rolle spielen könnte.