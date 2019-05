Eva Mattes im Berliner Dom: Nicht in den Heringssalat heulen

Berlin. Es ist das erste Weihnachtsfest nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und Astrid Lindgren notiert in ihr Tagebuch, dass es sich völlig anders anfühle als das Weihnachten im Jahr zuvor: „Ich habe nicht in den Heringssalat geheult“.

So dürftig, das wusste Lindgren, sind eben manchmal die Worte für das Mitleid mit Anderen, und für die Erleichterung, wenn das Schreckliche an einem selbst vorübergegangen ist.

Schweden war noch kurz zuvor umzingelt gewesen von Kriegsgebiet, und die junge Mutter sah stets beides: Die immer irrealer wirkende Gnade, in einem neutralen Land zu leben, und die Tatsache, dass die restliche Menschheit offenbar „den Verstand verloren“ hatte. Ziemlich nah am Wasser gebaut war denn man auch im gut besuchten Berliner Dom am Samstagabend, als die Schauspielerin Eva Mattes das Kirchenschiff betrat, ganz in Schwarz und mit einem knallrosa Schal.

Sie las aus Lindgrens Kriegstagebüchern und interpretierte, begleitet von Dariusz Świnoga am Akkordeon und Irmgard Schleier am Klavier, mit einem Stimmumfang von Tenor bis Sopran Lieder aus dem Exil, Volksweisen, Wiegen- und Widerstandslieder, von Schwedisch über Jiddisch bis Xhosa. „Wer kann segeln ohne Wind, rudern ohne Ruder? Wer kann scheiden von seinem Freund, ohne dass Tränen fließen?“ singt sie auf Schwedisch in einem Ton zwischen Stolz und kindlicher Bedürftigkeit.

Als Kind lieh die kleine Eva dem Wirbelwind Pippi Langstrumpf die deutsche Synchronstimme, ihre Verbindung zur Autorin ist also von Jugend an eine sehr intensive, ja intime. Frech, einfach und aufrecht im Ton, mitfühlend, aber ohne Pathos sprach sie die Pippi.

Das passt auch erstaunlich gut zu dem frischen, geraden Ton, den Lindgren bereits in den Kriegstagebüchern anstimmt, wo sie feststellt: Wenn tonnenweise Bomben auf Kinder und Mütter abgeworfen würden, sei das in London ja wohl genauso übel wie in Berlin. Ohne allzu plakativ Querverbindungen zur Gegenwart heraufzubeschwören, gelingt unter der künstlerischen Leitung Irmgard Schleiers ein federleichter, stimmiger Bogen, der sogar die Schwere des hallenden Doms überwindet. Hatte dieser die Welt und einige Tonleitern umspannende Abend mit dem Motiv des Segelns auf hoher See angefangen, so endete er mit dem Matrosenlied „Und über uns der Himmel“ aus dem gleichnamigen Film von 1947.

Da setzt sich Mattes eine Hans-Albers-Gedenkmütze auf die braune Mähne und singt im verwegenen Tenor, dass der Wind „von allen Seiten“ wehe, man sich davon aber nicht verrückt machen lasse, „denn über uns der Himmel/ lässt uns nicht untergeh’n“.

Und plötzlich, nach all diesen Einübungen ins kluge Mitfühlen quer durch Nationalitäten und Zeitebenen, wird dies ein Lied für diejenigen, die auch heute wieder auf ein wackeliges Boot steigen und hoffen, dass sie der Himmel oder wenigstens unsere Wahrnehmung nicht untergehen lässt.