Alina Bronsky und die Kunst des Durchbeißens

Alina Bronsky verarbeitet in ihrem neuen Buch eigene Erfahrungen. Ihre Familie siedelte in den 90er-Jahren nach Deutschland über.

In ihrem neuen Roman „Der Zopf meiner Großmutter“ verarbeitet Schriftstellerin Alina Bronsky ein Stück weit ihre eigene Biographie.

Was für ein Biest. Max, eigentlich Maxim, ist sechs Jahre alt, als er mit seinen Großeltern nach Deutschland einwandert und zunächst in einem Flüchtlingswohnheim unterkommt. Von seiner russischen Oma wird er als „talentfreier Schwachkopf“, „Idiot ohne Lebenserwartung“ oder auch „kleiner Krüppel“ bezeichnet. An seiner Geburtstagstorte darf er riechen, nur essen darf er nicht.

Als er in die Schule kommt, besteht die Großmutter gegen jeden Widerstand darauf, den ganzen Tag hinten im Klassenzimmer zu sitzen. Später bezahlt sie ein Nachbarskind dafür, ihn zu beschatten, damit Max ja nichts Verbotenes probiert. Und verboten ist fast alles für ihn. Noch böser ist das, weil der Leser von Alina Bronskys Roman „Der Zopf meiner Großmutter“ weiß, dass Max ein gesunder, netter und intelligenter Junge ist.

Der Selbsthass von jüdischen Flüchtlingen

Großmutter Margo, die einen langen roten Zopf trägt, dessen Haar der kleine Junge ihr regelmäßig mit Henna zu färben hilft, ist zudem leidenschaftliche Antisemitin, nicht wegen Christus, wie sie sagt, sondern „aus persönlichen Gründen“. Das ist erstaunlich, weil die drei als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind.

Kontingentflüchtlinge konnten nach einer zwischenstaatlichen Vereinbarung im Rahmen eines Kontingents, ohne Asylantrag stellen zu müssen, übersiedeln. Zwischen 1991 und 2004 kamen so über 200.000 Menschen jüdischer Abstammung aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland. Entscheidend war dabei nach russischer Definition nicht die Religionszugehörigkeit zum Judentum.

Eine so traurige wie komische Geschichte

Hier ist das anfangs recht unangenehm zu lesen, wenn es immer wieder um den „rothaarigen Juden“ geht, der zur „Gruselfigur in Großmutters Gutenachtgeschichten“ wird, zur Inkarnation jedes Übels, das dem Kind drohen könnte. „Der Opa hat einen Onkel, der hat einen Schwager. Der hat eine jüdische Frau. Deswe­gen sind wir hier. So läuft es. Frag nicht!“, behauptet die Großmutter. Nein, Juden seien sie wirklich nicht.

Natürlich gibt es da einiges zu erklären. Alina Bronsky, Jahrgang 1978, ist im russischen Swerdlowsk geboren und kam in den 90er-Jahren mit ihren Eltern als ebensolcher Kontingentflüchtling nach Deutschland. Ihr gelingt es, in ihrem Roman eine ganz wunderbare, ebenso traurige wie komische Geschichte zu erzählen.

Drama im Flüchtlingsheim

Bronsky, Mutter von vier Kindern, die mit dem Schauspieler Ulrich Noethen in Charlottenburg lebt, hat bereits mit ihrem Debütroman „Scherbenpark“ große Aufmerksamkeit erlangt. Weitere Romane wie „Die schärfsten Gerichte der tartarischen Küche“ und „Baba Dunjas letzte Liebe“ waren unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert.

In „Der Zopf meiner Großmutter“ nimmt das Drama nur scheinbar seinen Anfang im Flüchtlingsheim. Großvater Tschingis verliebt sich in eine alleinerziehende Frau aus der Unterkunft, deren Tochter ausgerechnet mit Max in die Schule geht.

Und dann wird es ziemlich schnell auch noch einen neuen Tschingis geben, ein Baby benannt nach seinem alternden Vater. Kein Wunder, könnte man sagen, mit so einem Drachen als Frau, hat der ältere Mann sich eben abgesetzt. Aber die Geschichte wird doch einiges tiefer gehen, und ein wenig Mitgefühl hat die Frau allemal verdient.

Alina Bronsky: Der Zopf meiner Großmutter. Kiepenheuer & Witsch, 224 Seiten, 20 Euro.

Als das Baby geboren wird, schmeißt Margo ihren Tschingis nicht einfach hinaus, sie kümmert sich, nicht nur um Max und ihren Mann, sondern auch noch um dessen Geliebte und deren gemeinsames Kind. Klar, dass Max zwischenzeitlich denkt, die Großmutter könnte sie alle vergiften. Denn freundlicher wird sie nicht.

Als der Junge entdeckt, dass er Süßigkeiten und jegliches Junk Food sehr wohl verträgt, ohne sofort daran zu krepieren, und Großvater Tschingis ihn auch mal kulinarisch sündigen lässt, wirft Margo ihm vor, den Jungen umzubringen. Max’ Mutter Maya habe er ja schließlich auch schon auf dem Gewissen.

Ein Junge, der sich niemals wehrt

Das Schicksal dieser Maya sowie die Herkunft des Vaters werden vieles im Nachhinein erklären, weniger tragisch macht es das ruppige Aufwachsen des Kindes nicht. „Warum wehrst du dich eigentlich nie?“, fragt ihn seine Freundin aus dem Heim einmal. Dazu sagt Max nur: „Ich käme dann zu nichts anderem mehr.” Die Abnabelung erfolgt Schritt für Schritt, kein böses Wort wird es für seine Großmutter geben.

Zur Einwanderergeschichte gehört, dass sowohl Tschingis wie auch seine Frau trotz aller Sprachprobleme Meister im sich Durchbeißen sind. Tschingis macht sich selbstständig, arbeitet als Handwerker auf dem Bau, stellt mehrere Männer für sein Geschäft ein.

Rigide Führung im Ballettunterricht

Auch Margo entreißt sich der Lethargie des Flüchtlingsheims, entsinnt sich ihrer Vergangenheit als Tänzerin und eröffnet eine Tanzschule, in der sie den „dicken Mädchen“ in Tutus die richtigen Schritte beibringen will. Zimperlich ist sie auch hier nicht.

„Wer nicht regelmäßig kommt, hat keinen Anspruch auf die Rolle im ,Nussknacker‘, erklärt sie interessierten Kunden beim Erstkontakt am Telefon. „Und Ihr Kind trösten Sie dann gefälligst selbst.“ Eine Tanzschule unter russischer Führung eben.

Die wahre Größe dieser Frau, die so viele Schwächen hat und von außen gar als psychisch krank bewertet wird, zeigt sich dann in der Krise, als die Familie ganz zusammenbricht und ihr durch ein ruppiges Wegstoßen der größte Akt der Liebe gelingt.

Manchmal muss man alte Zöpfe abschneiden, heißt es so schön, und Alina Bronskys russische Großmutter weiß ziemlich genau, wie das geht.

