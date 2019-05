Ausstellung in Berlin: Museum Ephraim-Palais erinnert an die „halbe Hauptstadt“

Stadtmuseumschef Paul Spies sagt, die Ausstellung „Ost-Berlin – Die halbe Hauptstadt“ sei durch eine andere Schau ausgelöst worden. „West:Berlin“ lief vor vier Jahren überraschend erfolgreich in dem kleinen Museum am Rande des Nikolaiviertels. Der Niederländer Paul Spies, gerade neu ins Amt kommend, fragte in einer Direktorenrunde: Wie war das eigentlich mit Ost-Berlin? Er stieß auf Schweigen.

Er erklärt es am Donnerstag vorm ersten Rundgang damit, dass man über West-Berlin nostalgisch erzählen kann, aber die Ostalgie komplizierter sei, dieses Sehnen nach etwas, was gar nicht positiv war. Aber es gäbe kein Verbot der Erinnerung.

Der Untertitel dieser bis ins Detail hinein kenntnisreich und liebevoll ausgearbeiteten Ausstellung geht zurück auf einen Reiseführer. Christa Moerstedt-Jauers „Ost-Berliner Ansichtssachen. Die halbe Hauptstadt“ erschien 1987. Die Schau grenzt sich selber ein zwischen Ende der 60er-Jahre und Ende der 80er-Jahre. Mauerbau und Mauerfall sind kein Thema. Das Großpolitische wird gestreift, aber insgesamt eher in seiner Wirkung auf das Leben in der halben Stadt gespiegelt.

Der Blick offenbart das Widersprüchliche hinter dem Schaufenster. Es geht um repräsentative sozialistische Architektur und den grauen Wohnalltag, um das schillernde Kulturleben und die alternative Protestbewegung, um die selbstbewusste Mode in einer Mangelgesellschaft und immer wieder um urbane Plätze wie die Schönhauser Allee oder den Alex, an denen sich die Einwohner und Besucher trafen.

Auffällig viele Leute laufen mit großen Einkaufstaschen

Auf drei Etagen werden mehr als 1000 Objekte präsentiert, überwiegend handelt es sich natürlich um Fotomaterial. Der erste Eindruck beim Flanieren bringt folgende Erkenntnisse. Ost-Berlin wirkt rückblickend in den 70er-Jahren grauer und zerrütteter als gedacht, der Zustand vieler Gebäude mahnt an Nachkriegsjahre. Bei den Fotos aus der Arbeits- und auch Privatwelt fällt auf, dass Frauen ganz selbstverständlich im Kittel posieren. Außerdem liefen mehr Leute mit großen Einkaufstaschen umher.

Jeder mag in der Ausstellung Themenbereiche finden, an denen er achtlos vorbeigeht, und andere, die ihn magisch anziehen. Spannend fand ich in der zweiten Etage die vielen kleinen persönlichen Dinge, mit denen sich Mitarbeiter an die DDR-Vergangenheit erinnern. Oft handelt es sich um Gegenstände aus der Elterngeneration.

Da beschreibt Hanno Hochmuth, wie er den Reisepass seines verstorbenen Vaters gefunden hat. Der war er als Professor für Film und Fernsehen regelmäßig bei der Berlinale. Beiläufig wird mit dem gezeigten Pass auch die Durchlässigkeit der Mauer beschrieben. Maren Weissig präsentiert einen praktischen Tetraeder-Milchbehälter der HO.

Babett Stäbler-Kirsten hat eine Speisekarte des Tele-Cafés im Fernsehturm von 1971 beigesteuert. Ihre frisch verliebten Eltern waren aus Thüringen nach Ost-Berlin gekommen. Das Dreh-Café war legendär, die Umrundung dauerte genau eine Stunde. Und dabei war einer der ansonsten unmöglichen Blicke in den Westen der Stadt möglich. Heidi Boerner zeigt ihren Mietvertrag von 1985. Sie beschreibt die Wohnungsknappheit und das frustrierende, ja menschenverachtende System der staatlichen Vermittlung.

Was Tierpark und Friedrichstadt-Palast verbindet

Der Tierpark, der das beliebte Ost-Berliner Gegenstück zum Zoo war, nimmt einigen Raum ein. Gerade auch in seiner humorvollen Brechung. Eine Karikatur zeigt ein Besucherpärchen, das vor einer Reihe Rosaflamingos steht. Sagt er zu ihr: „Bald könn wa wieda in Friedrichstadt-Palast jehn. Schon wejen det Ballett.“ Der Friedrichstadt-Palast wird in der Ausstellung mit einem Modell vorgeführt und erklärt. Die Show „Ein Kessel Buntes“ war Kult.

Gleich am Eingang der Schau gibt es eine traurige Fotowand vom heute vergammelten Spreepark. Davor steht eine kleine lustige Rakete von 1969. Damals sprach man noch von Kosmonauten und jeder kleine Junge wollte einer sein.

Der Vergnügungspark im Plänterwald erinnert mich an die eigene Teenagerzeit. Als 14-Jähriger musste ich dort in den Sommerferien arbeiten, weil mein Vater der Auffassung war, jeder Jugendliche sollte mal erfahren, wie schwer es ist, sein Geld zu verdienen. Ich verkaufte Currywürste, lernte, wie man als Losverkäufer die Leute betrügt und dass es gar nichts bringt, Mädchen länger auf dem Karussell fahren zu lassen. Die kleine lustige Rakete gehörte übrigens zu dem Karussell.

Museum Ephraim-Palast, Poststr. 6, Mitte. Di, Do-So 10-18 Uhr, Mi 12-20 Uhr. Bis 11. November. Heute und morgen gibt es ein Eröffnungsfest