Das filmpolska-Festival: Die Heimat des köstlichen Kinos

„Wir rufen den Notstand der Filmkultur aus!“ Mit dramatischen Worten hat der unlängst gegründete Hauptverband Cinephilie zur Liebe fürs Kino aufgerufen. Der Berliner Filmemacher Marcin Malaszczak gehört zu den Initiatoren dieses Verbandes. Er stammt aus Polen und war auf der polnischen Filmwoche filmpolska bereits zweimal zu Gast. Dass kulinarischer Genuss und Filmkunst eine leidenschaftliche Einheit bilden können, fällt daher besonders ins Auge, als das Programm der 14. filmpolska bei einem Pressefrühstück vorgestellt wird.

Freche Sozialkritik zur Eröffnung

Zu feiner Fleischpastete und Krakauer Wurst kündigt Arkadiusz Łuba vom Polnischen Kulturinstitut den Eröffnungsfilm des größten polnischen Filmfestivals außerhalb Polens an, „7 Gefühle“ von Marek Tokerski. „Was ist das für ein Streifchen?“, fragt Łuba verschmitzt, als erkundige er sich nach einer Delikatesse. Kornel Miglus, der das Festival mit Monika Richter als Doppelspitze leitet, räumt ein, dass man lange überlegt habe, ob „7 Gefühle“ der richtige Eröffnungsfilm sei.

In dieser sozialkritischen Satire über eine beginnende Pubertät wurden alle Rollen, auch die der Kinder, mit Erwachsenen besetzt. Das Ergebnis, so Miglus, sei so „jung, frech und überzeichnet,“ dass man sich fragen musste, ob das deutsche Publikum den Film überhaupt versteht. „Wo ist das Problem?“ habe daraufhin ein Kollege aus Leipzig gefragt. „Das polnische Publikum versteht den Film auch nicht.“ Also rät Miglus nun, sich auf „7 Gefühle“ einzulassen, „so offen, wie auf ein Musikstück“.

Beißende Tragikomödie über katholische Würdenträger

Auf einer ungleich breiteren Ebene wurde auch „Klerus“ kontrovers diskutiert. Die beißende Tragikomödie über drei Würdenträger der katholischen Kirche gilt mit fünf Millionen Zuschauern im letzten Jahr als einer der größten Erfolge des polnischen Kinos überhaupt. Nun ist er im Rahmen einer Hommage an seinen Regisseur, „Die Welt nach Wojciech Smarzowski“, auch auf der filmpolska zu sehen.

„Was ist das für eine Welt?“ möchte Arkadiusz Łuba nun wissen. „Es geht in seiner Welt immer um Menschen, die angesichts der Macht der Geschichte oder auch der Macht der eigenen Schwäche eine erstaunliche Kraft beweisen,“ zeigt sich Miglus begeistert und erzählt, wie er Smarzowskis Trinker-Drama „Zum starken Engel“, der ebenfalls Teil der Hommage ist, zum ersten Mal sah. „Ich kam aus dem Kino und stand vor der Entscheidung: Entweder trinke ich nie wieder Alkohol oder ich kaufe mir gleich eine ganze Flasche, um den Schmerz wegzutrinken. Man kann nicht gleichgültig bleiben, wenn man seine Filme sieht.“

Retrospektive für Altmeister Krzysztof Zanussi

Dass auch Krzysztof Zanussi, der letzte noch lebende Altmeister des vielbeschriebenen „Kinos der moralischen Unruhe“ zu seinem 80. Geburtstag mit einer Retrospektive zu Gast sein wird, lässt das eigentliche Herzstück des Festivals fast ein wenig im Schatten verschwinden. Im Wettbewerb konkurrieren sieben Filme, die für die große Bandbreite des jungen polnischen Kinos stehen. Sie reicht vom Psychothriller „Fugue“, in dem sich eine brave Mutter nach einer Amnesie in Warschau neu erfindet, bis zum Episodendrama „Panic Attack“. Hier treffen kiffende Teenager auf eine Internet-Porno-Queen, während der Dokumentarfilm „Over the Limit“ die rhythmische Sportgymnastin und Olympiasiegerin Margarita Mamun portraitiert.

Reichhaltiges Angebot in acht Berliner Kinos

Zu den acht Berliner Kinos, die nun bis zum 3. Mai das reichhaltige Angebot des filmpolska servieren, gehört auch das Wolf in der Neuköllner Weserstraße. Es wird unter anderem von Marcin Malaszczak betrieben, was wohl bestätigt, dass zumindest das 14. Polnische Filmfestival die Anforderungen des Hauptverbands Cinephilie vollauf erfüllt.

Die filmpolska wird heute, am 24. April um 19.30 Uhr im Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz eröffnet. Das komplette Programm ist unter www.filmpolska.de zu finden