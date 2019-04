Disco-Party mit Weltstar Giorgio Moroder im Tempodrom

Berlin. Langsam weicht das markante, neonweiße Autogramm Giorgio Moroders im Tempodrom auf der Leinwand den berühmten Insignien des legendären Musikproduzenten: Schnautzbart und vollverspiegelte Pilotenbrille. Seine neunköpfige Band stimmt derweil ein atmosphärisches Intro an. Dann erscheint der Meister höchstselbst auf der in kühles Nachtblau getauchten Bühne. Und singt mit drei Sängerinnen und einem Sänger seinen ersten Hit „Looky Looky“. Den Song hat er in Berlin aufgenommen, damals Ende der Sechziger. Das Lied hat ihm Glück gebracht. Es war der Auftakt zu einer Weltkarriere.

Tempodrom ist ausverkauft

Zum ersten Mal überhaupt ist Giorgio Moroder in Europas Konzertsälen unterwegs mit seiner „The Celebration of the ‘80 Tour“. Nun machte er Station im fast ausverkauften Tempodrom. Mit seinen zahlreichen Charterfolgen, bonbonbuntem Lichtdesign und einem Synthie-Sound, den er durchaus gelungen aus den Achtzigern in die Gegenwart geholt hat. Angereichert mit rockigen E-Gitarren und sattem Schlagzeug, einem Streichersatz und peppiger Percussion.

Moroder gelang in den letzten fünf Jahrzehnten eine außergewöhnliche Laufbahn. Mittlerweile 78 Jahre alt, plaudert er aus seinem Leben. Geboren 1940 in Südtirol als Hansjörg Moroder, spielte er bereits als Teenager Gitarre, tourte mit 19 Jahren mit Bands durch Europa. Ende der Sechziger konzentrierte er sich schließlich auf das Komponieren und Texten von Songs, unter anderem für Michael Holm und Mary Roos.

Langjährige Zusammenarbeit mit Donna Summer

Anfang der Siebziger richtete er dann in München ein Musikstudio ein. Hier begann die langjährige Zusammenarbeit und langjährige Freundschaft mit US-Sängerin Donna Summer, die Moroder mit vielen Hits zum internationalen Star macht. Der Durchbruch kam 1976 mit „Love To Love You Baby“, ein Meilenstein der Disco-Ära, den seine Sängerinnen natürlich live performen. Der Song bescherte Moroder den Titel „Godfather of Dance Hall“. Zwei Jahre später ging der Produzent in die USA, wo er bis heute lebt. Neben Kraftwerk gilt der Beatbastler als Pionier von Elektropop und Techno.

Ohne ihn wäre die Disco-Ära um etliche Kracher ärmer gewesen. Was wie „Bad Girl“ und der sensationelle Dancefloor-Klassiker „I Feel Love“ beweisen. Der Saal bebt dazu. In der Arena wird getanzt. Immer mehr Zuschauer kommen dafür von den Rängen ins Rund herunter. Partytime im Tempodrom. Und Moroder gibt den Animator, klatscht fleißig, schafft Soundeffekte an den Reglern oder bedient den Vocoder, mit dem seine Stimme elektrisch verzerrt wird.

Natürlich fehlen auch seine Filmkompositionen nicht. Etwa aus „Top Gun“ das umjubelte „Take My Breathe Away“. Für Moroder eines seiner besten Lieder, im für jene Jahre typischen, leicht weichgespülten Soundgewand. Ganz anders kommt die Hommage an seinen Freund David Bowie her, dessen Gesang zum sagenhaft gut interpretierten „Cat People“ eingespielt wird. Fast so, als stünde der geniale Musiker selbst auf der Bühne. Ein Geniestreich des Produzenten Giorgio Moroder.