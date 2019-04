Volksbühne engagiert „Fack ju Göhte“-Star Jella Haase

Schauspielerin Jella Haase wechselt an die Volksbühne.

Berlin. Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz bekommt nach zwei turbulenten Jahren wieder ein festes Schauspielensemble. Ab der nächsten Spielzeit sollen 17 Darsteller dazugehören, darunter Schauspielerin Jella Haase («Fack ju Göhte», «Die Goldfische»). Das kündigte Intendant Klaus Dörr, der das Theater bis Sommer 2021 leitet, am Freitag an.

Er beschreibt das Vorsprechen des Kinostars Jella Haase als beeindruckend. Er sieht in ihr einen neuen Stars des traditionsreichen Theaters.

Der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson wird neuer Schauspieldirektor. Er hat an der renommierten Ernst-Busch-Hochschule studiert, ebenso wie die neue Hausregisseurin Lucia Bihler. Sie will ihren Schwerpunkt bei feministischen Themen setzen.

Die Volksbühne hat eine schwierige Zeit hinter sich. Nachdem Theatermacher Frank Castorf das Haus ein Vierteljahrhundert geprägt hatte, sollte der belgische Kunstkurator Chris Dercon übernehmen. Der verabschiedete sich vom Modell des Ensembletheaters. Dem früheren Museumsmann Dercon schlug so viel Widerspruch entgegen, dass er ziemlich genau vor einem Jahr seinen Posten nach nicht mal einer Spielzeit wieder aufgab. Das neue Schauspielerensemble ist die Basis für die Zukunft des Hauses, für das gerade ein neuer Intendant gesucht wird.