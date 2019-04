Film Was Keira Knightley an der deutschen Geschichte fasziniert

Der Erfolg von „Fluch der Karibik“ überrollte sie förmlich. Keira Knightley, heute 34, ist längst von einem elegischen Teenie zu einer selbstsicheren, schlagfertigen Frau herangereift. Nach der Geburt ihrer Tochter Edie vor drei Jahren hat sie sich ein wenig rar gemacht. Jetzt brilliert Knightley im Drama „Niemandsland“ (Start: 11.4.), das im Deutschland der Nachkriegszeit spielt: Darin verkörpert sie eine vom Tod ihres Sohnes gezeichnete Frau, die ihrem Mann nach Hamburg hinterher zieht, wo dieser die schwer zerbombte Stadt wieder aufbauen soll. Dort verliebt sie sich in einen deutschen Witwer, der ebenfalls von der Zeit traumatisiert ist, als ihre Länder noch Kriegsgegner waren.

Berliner Morgenpost: Ms. Knightley, hat für Sie ein neues Kapitel Ihrer Karriere begonnen, seit Sie Mutter sind und ein neues Zeitmanagement an den Tag legen müssen?

Keira Knightley: Derzeit kommen viele Filme in die Kinos, die ich innerhalb der letzten drei Jahre gedreht habe. Das erweckt vielleicht den Eindruck, als würde ich mehr arbeiten als zuvor, aber dem ist nicht so. Solange meine Tochter noch nicht zur Schule muss, ist die Logistik kein Problem. Edie begleitet mich einfach.

Konnten Sie diese Rolle nur spielen, weil Sie selbst die Erfahrung haben, ein Kind zu lieben?

Nein, auch eine kinderlose Schauspielerin hätte diese Rolle theoretisch spielen können. Es geht in unserem Beruf um Empathie für die Figur - und nicht um Schicksalsschläge, die wir teilen. Früher habe ich wirklich versucht, mein Privatleben für meine Rollen zu nutzen. „Ich hatte auch eine schmerzhafte Trennung hinter mir...Genau so werde ich die Szene spielen!“ Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil es in Filmen nicht um mich geht, sondern die Figur, die ich spiele.

Die Geschichte von „Niemandsland“ fällt völlig aus dem normalen Hollywood-Rahmen: 1946 ist Hamburg unter britischer Besatzung. Die Frau des englischen Kommandanten verliebt sich in einen deutschen Witwer, den früheren Kriegsfeind. Seit dem Tod des Sohnes ist ihre Ehe erstarrt.

Rachael und ihr Mann sind durch die Hölle gegangen und sind beide andere Menschen als zuvor. Wie geht man damit um, wenn man das Gefühl hat, inzwischen mit einem ganz anderen Menschen zusammenzuleben? Wenn man feststellt, dass man den Menschen, von dem man dachte, ihn besser zu kennen als jeden anderen - überhaupt nicht kennt? Es ist eine erstaunlich erwachsene Liebesgeschichte. Eine Geschichte über Hoffnung.

Was konnte Regisseur James Kent dazu beitragen, damit Sie sich mit der Figur zurechtfinden?

James kann Emotionen sehr genau benennen, sogar in feinen Nuancen. Erstaunlicherweise können andere Regisseure das nicht besonders gut. Viele tun sich schwer dabei, zu erklären, welche Gefühle sie auf die Leinwand transportieren wollen. Als Schauspielerin finde ich es aber unglaublich hilfreich, wenn ein Regisseur mir genau sagen kann, was er von mir erwartet. Das hat die Zusammenarbeit mit James so angenehm für mich gemacht. Er hat eine enorme emotionale Intelligenz. Oft hatte ich das Gefühl, mit einem anderen Schauspieler zu sprechen, nicht mit einem Regisseur.

Woher kommt Ihre Affinität zu Historienfilmen?

Mir macht die Recherche oft mehr Spaß als der Dreh. Um Rollen zum Leben zu erwecken, muss man sie mühsam aufbauen, mit möglichst vielen Details. In der Recherche-Phase entsteht der Grundstein dafür, wie gut man später vor der Kamera ist: Man muss die Welt genau kennen, in der man sich befindet, muss ihre Regeln kennen.

Also entsprach diese Geschichte exakt Ihrer Vorliebe?

Nein. Erst dachte ich: „Noch einen Film über den verdammten Zweiten Weltkrieg - dazu habe ich keine Lust.“ Doch diese Geschichte hatte einen völlig neuen Blickwinkel für mich. In England haben wir in der Schule viel über den Krieg gelernt - aber alles endet 1945, mit unserem Sieg. Ich habe nie nachgedacht, was es bedeutet haben muss, einen ganzen Kontinent wieder aufzubauen. Menschen, die sich gerade noch gegenseitig umbringen wollten, mussten sich auf Augenhöhe begegnen. Der wahre Triumph jener Generation war der Frieden, den sie nach dem Krieg mühsam aufgebaut haben. Sie schenkten Europa die längste Friedensphase seiner Geschichte, die schon über 70 Jahre dauert. Und ich habe bisher nie darüber nachgedacht.

Hat Geschichte Sie schon immer so begeistert?

Schon in der Schule. Ich war immer sehr gut darin und dachte oft, dass ein Geschichtsstudium vielleicht ein Plan B für mich gewesen wäre.

Sie drehten „Kick it like Beckham“ mit 16, „Flucht der Karibik“ mit 17, waren noch keine 20, als die Jane-Austen-Verfilmung „Stolz und Vorurteil“ Sie zu Britanniens neuem Über-Star machte. Hatten Sie je das Gefühl hatten, den Erfolg nicht zu verdienen?

Ja.

Warum?

Weil ich keine Ahnung hatte, was ich da vor der Kamera eigentlich mache! Vielleicht war das ja auch der Grund für meinen Erfolg... (lacht) Mir war immer sehr klar, wie wenig ich vom Handwerk der Schauspielerei verstehe - und wo die Grenzen meines Talents liegen. Ich war ja nie auf der Schauspielschule und hatte nie einen Lehrer, ich konnte mich also nur auf meinen Instinkt verlassen. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man einen Charakter aufbaut oder wie man mit anderen Kollegen zusammenarbeitet. Ich wusste nur, wo meine Schwächen liegen. Trotzdem war ich in diesen unfassbar erfolgreichen Filmen zu sehen! Das hat furchtbar großen Druck auf mich ausgeübt.

Mit welchem Gefühl blicken Sie heute auf diese Zeit zurück?

Jetzt kann ich es ja zugeben: Ich hatte während der Dreharbeiten zu „Stolz und Vorurteil“ keine Ahnung, ob meine Szenen funktionieren. oder warum ich anscheinend gute Arbeit abliefere. Es war alles nur Zufall - und das habe ich gewusst. Inzwischen kenne ich mein Handwerk, aber damals war meine Unsicherheit ein großes Problem für mich. Ich habe viel durch Erfahrung gelernt, aber das passierte alles an Filmsets, vor den Augen der Öffentlichkeit.

Sie sind also immer ins kalte Wasser gesprungen?

Rückblickend betrachtet bin ich wahnsinnig stolz auf mich, weil ich mich das alles getraut habe, obwohl ich genau wusste, dass es schwierig sein würde. Viele Kollegen halten diesem Druck nicht stand. Ich bin dankbar für die Lektionen, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe. Jetzt mache ich Witze darüber, dass ich auf Knopfdruck weinen kann - aber früher hatte ich einfach nur wahnsinnige Angst, nicht abliefernd zu können, was man von mir erwartet.

In „Niemandsland“ spielen Sie z.B. wunderbar Klavier …

Soll ich was verraten? Das sind digital animierte Arme auf der Klaviatur. Sie wurden später am Computer hinzugefügt, damit sie wie meine Arme aussehen. Ich kann gar nicht Klavier spielen!

Wie gefiel es Ihnen, nach „Kick it like Beckham“ zum zweiten Mal in Hamburg zu drehen?

Die Stadt ist großartig. Leider fand der Dreh eine Autostunde außerhalb von Hamburg statt, dort habe ich auch gewohnt, in einem Dorf im Nirgendwo - aber sehr nett. Edie war da gerade 18 Monte alt und forderte mich noch sehr. Daher habe ich es in den fünf Wochen der Drehzeit leider nur zweimal direkt in der Stadt geschafft, einmal war ich bei einem Konzert in der Elbphilharmonie und einmal auf eine Currywurst in der Nähe der Reeperbahn.