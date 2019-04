Super Mario Basler ballert in der Urania

Berlin. Mario Basler gelangen nicht nur direkte Tore von der Eckfahne und traumhafte Freistoßtreffer. Er konnte auch vor einem wichtigen Spiel bis frühmorgens bechern und sich pöbelnd mit Gegenspielern oder Schiedsrichtern beschäftigen. Bis heute haut er gerne Sprüche raus, die oftmals unter die Gürtellinie gehen. Bislang machte er das häufiger in Expertenrunden von privaten Fernsehsendern.

Neuerdings tritt er als Comedian auf. In seiner Pfälzer Heimat würde man vielleicht sagen als Klohn, als Clown. Basler bringt sein Publikum zum Lachen. Das macht er mit derben, oft zotigen Anekdoten über Mitspieler, Trainer, Bayern-München-Manager. Mann mag das.

Von den rund fünfhundert am Montagabend im Humboldtsaal der Urania waren etwa 90 Prozent Männer. Nach einer ausverkauften Vorstellung bei den Wühlmäusen legte das Management seiner Show „Basler ballert“ eine zweite Partie in der Stadt auf, in der Basler von 1991 bis 1993 in insgesamt 74 Ligaspielen 17 Tore schoss.

Gleich zu Beginn des Programms, das mit einem lauten Pfiff beginnt, widmet sich der Ex-Nationalspieler den beiden Hauptstadtvereinen. Könnte sein, dass Pal Dardai „die Flatter machen muss, wenn der noch das fünfte Spiel nicht gewinnt“, gibt Basler keck vor, was bei einigen anwesenden Hertha-Fans für kurzen Unmut sorgt. Besser kommen die Fans von Union weg. Der Mannschaft attestiert Basler eine gute Saison mit Chance auf den Aufstieg. Zwei Mannschaften in der ersten Liga, da würde sich Hamburg freuen.

Sowas hören die Berliner gerne, Basler hat die lauten Lacher auf seiner Seite. Der Ex-Nationalspieler zelebriert den Krawall-Macho, gibt dem Affen Zucker. „99 Prozent der Klischees über mich stimmen“, sagt er. Erzählt von seiner Trainigsfaulheit, seinem Lieblingsfrühstück: Kaffee mit der Mannschaft, dann hoch aufs Zimmer eine rauchen. Und natürlich bechern, picheln, saufen. Bier, Wein, Wodka-Lemon, gerne auch vor wichtigen Spielen. Damit hat er Trainer wie Ottmar Hitzfeld und Otto Rehagel zur Verzweiflung gebracht.

Ausgesöhnt hat er sich dann mit Traumtoren in wichtigen Spielen. Insgesamt hat er 62 mal die Kugel im Kasten versenkt, bei 262 Liga-Spielen. Eine Lachsalve löst er auf, als er sich als Champions-Leage-Gewinner bezeichnet, schließlich sei er im Endspiel 1999 in der 89. Minute ausgewechselt worden. Da stand es 1:0 durch Mario Basler. Vier Minuten und zwei Tore später hatte Manchester das Finale in Barcelona gewonnen.

Nach der Pause verlor das Basler-Comedy-Spiel in der zweiten Halbzeit etwas an Fahrt. Nun wurden ausgewählte Fragen aus dem Publikum von Basler beantwortet, nach seinem Lieblingstrainer, Hitzfeld und Rehagel, seinem schönsten Tor, dem Ort entsprechend im Spiel Hertha gegen Bayer 05 Uerdingen, aus 42 Meter Entfernung.

Nach dem Schlusspfiff und starkem Applaus verschwand Basler schnell in der Kabine. Danach stand er am Merchandise-Stand mit Feuerzeugen, Flaschenöffner und T-Shirts für Fanfragen zur Verfügung.