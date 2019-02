Berlin. Erneutes Repertoire-Pech für Dirigent Ingo Metzmacher: Vor ziemlich genau einem Jahr erst waren ihm Paavo Järvi und das estnische Festivalorchester mit Schostakowitschs Sechster Sinfonie in der Philharmonie zuvorgekommen – wenige Abende, bevor Metzmacher das gleiche Werk mit dem Deutschen Symphonie-Orchester (DSO) geplant hatte. Ein Albtraum für jeden Konzert-Veranstalter.

Ein Albtraum, der sich jetzt auf ähnliche Weise wiederholt. Denn diesmal ist es Schostakowitschs Dreizehnte Sinfonie, die Metzmacher nach Berlin mitbringt. Und wieder war ein anderes Orchester ein paar Abende schneller: das Konzerthausorchester nämlich, unter seinem Ersten Gastdirigenten Juraj Valčuha. Zusammengerechnet sind das fünf Dreizehnte Schostakowitsch-Sinfonien innerhalb von zehn Abenden, dreimal mit dem Konzerthausorchester, zweimal mit dem DSO.

Und was soll man noch dazu sagen? Eigentlich hält man diese Dreizehnte Sinfonie von Schostakowitsch nur einen einzigen Abend lang aus. Vor allem, wenn sie so schonungslos gespielt wird wie jetzt vom DSO unter seinem ehemaligen Chefdirigenten Metzmacher. Doch natürlich liegt es auch am Werk selbst: ein 65-minütiger Schlag in die Magengrube für großes Sinfonieorchester, Solo-Bass und Männer-Chor; ein erschütternder Mix aus Raserei und Lethargie, Zynismus und Melancholie.

Schostakowitsch thematisiert hier die Gräuel, zu denen Menschen fähig sind. Er bringt den ungeheuerlichen Nazi-Massenmord an mehr als 34.000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern zur Sprache – jenen Massenmord in der Schlucht „Babi Jar“, anno Herbst 1941. Und er klagt weiterhin den zeitgenössischen Antisemitismus der Sowjetunion an, beschwört die Freiheit des Geistes, ruft zur Menschlichkeit unter unmenschlichen Bedingungen auf.

Dabei bedient sich Schostakowitsch durchaus drastischer musikalischer Mittel, ein Umstand, den Metzmacher an diesem Abend keineswegs verschweigt. Im Gegenteil: Er lässt das DSO so heftig schreien und stechen, dröhnen und knirschen, dass einige Zuhörer bereits ab dem zweiten Satz „Der Witz“ nachhaltige Ohr- und Kopfschmerzen plagen. Vier weitere Abschnitte folgen noch. Mit den tiefdunklen, stämmigen Männerstimmen des Rundfunkchors und dem vergleichsweise gutmütig wirkenden Bassisten Mikail Petrenko. Und gerade das ist wahrscheinlich das Problem an dieser Schostakowitsch-Interpretation. Denn Petrenko fehlt die markerschütternde Intensität des Orchesters, ihm fehlt der unerbittliche Schrecken. Dafür spendet er dem Publikum etwas, was Metzmacher wiederum nicht bieten kann: ehrliche Hoffnung und echte Wärme.

Rundum überzeugend dagegen Olivier Messiaens klangsinnlichen „Drei kleine Liturgien“ in der ersten Konzerthälfte. Weil sich hier wirklich alle Beteiligten einig sind: die zärtlichen Frauen des Rundfunkchors ebenso wie die charmanten Streicher des DSO, das unaufdringlich bimmelnde Klavier ebenso wie das schmiegsame Ondes Martenot.