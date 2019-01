Barrie Kosky bleibt als Hausregisseur an der Komsichen Oper

Berlin. Während der Pressekonferenz im Foyer sagt Kultursenator Klaus Lederer zweimal „Volksbühne“, obwohl er eigentlich „Komische Oper“ sagen will. Das sorgt für ein paar Lacher unter den Gästen, weil doch allen klar ist, woran das liegt. Schon mit dem Theater am Rosa-Luxemburg-Platz bekam Lederer, als er sein Amt im Dezember 2016 antrat, ein ziemlich kompliziertes Erbe in den Schoß gelegt: Intendant Chris Dercon, Nachfolger des zuvor rätselhafterweise abberufenen Frank Castorf, schien an der Volksbühne nur mit heißer Luft zu handeln, die Zuschauer blieben weg, die Stimmung schwankte zwischen Enttäuschung und wütendem Protest.

Das Gebäude bedarf dringend der Erneuerung

Und an der Komischen Oper war auch schon damals klar, dass gewichtige Umbrüche ins Haus stehen würden: Zwar hatte man hier mit Barrie Kosky im Jahr 2012 einen Intendanten verpflichtet, der dem Haus nicht nur Auszeichnungen, steigende Zuschauerzahlen und Ticketerlöse bescherte, sondern es mit quirligem Auftreten und oft aufsehen-erregenden Inszenierungen auch konstant im Gespräch halten konnte. Aber genauso klar war eben auch, dass an der ab 2022 geplanten Generalsanierung der maroden Immobilie an der Behrensstraße nichts vorbeiführen würde: Das Publikum kann sich im Zuschauersaal regelmäßig beim Blick an die Decke davon überzeugen, wo ein Fangnetz vor locker sitzenden Gebäudeteilen schützen soll.

Kosky hat nie ein großes Geheimnis daraus gemacht, dass er in dieser Zeit, fünf Jahre und Kosten von 225 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, als Intendant nicht mehr zur Verfügung steht – und dass er es aus kreativer Sicht ohnehin nicht für ratsam hält. Allen, die sich in dieser Frage noch an falsche Illusionen klammerten, erteilte Kosky am vergangenen Sonntag eine Absage, als er, pünktlich zur Premiere seiner Inszenierung von „La Bohème“, in die Fernsehkameras sagte: „Es gibt keine Änderung zu meiner Entscheidung, dass meine Intendanz 2022 enden wird.“ Da standen dann doch plötzlich wieder ein paar Fragen im Raum: Was wird aus Kosky? Wer soll ihm nachfolgen? Zieht das Ensemble tatsächlich, wie die Staatsoper im Jahr 2010, übergangsweise ins Schiller Theater an der Bismarckstraße? Oder kommt es, wie von Kosky schon 2017 angeregt, zu Gastspielen auf verschiedenen Bühnen der Stadt?

In der dann für Donnerstag einberufenen Pressekonferenz kann Lederer zumindest in einigen Fragen für ein bisschen mehr Klarheit sorgen. Zunächst: Auf Koskys Regie-Arbeit wird in Berlin im kommenden Jahrzehnt niemand verzichten müssen. Der gebürtige Australier erzählt, wie er 2017 ein Angebot der Bayerischen Staatsoper ablehnte – reizvoll, aber nach eingehender Selbstprüfung nichts für ihn. „Barry“, habe er zu sich selbst gesagt, „it’s not for you. Du bist Berliner jetzt. Ich mag München, aber Berlin ist meine Heimat.“ Deshalb wolle er der Oper auch über das Ende seiner Intendanz hinaus als Hausregisseur verbunden bleiben – mit zwei Inszenierungen pro Jahr ab 2022. Er sagt, er wolle seiner Verantwortung für die Komische Oper gerecht werden und sie in der Sanierungszeit weiter begleiten: „Das Haus ist wie Sauerstoff für mich“.

In der Intendanz dagegen wird es ab 2022 eine Doppelspitze geben. Die Geschäftsführende Direktorin Susanne Moser, am Haus seit der Spielzeit 2005/06, wird sich die Gesamtleitung mit Philip Bröking teilen, der im Sommer 2004 vom Bremer Theater zunächst als Künstlerischer Betriebsdirektor an die Komische Oper wechselte und seit 2005 Operndirektor ist. Ihre jetzigen Funktionen werden sie weiter ausfüllen. Beide sind also schon lange am Haus tätig und für die Erfolge mitverantwortlich – sicher nicht mit so viel Strahlkraft wie der jetzige Intendant, aber mit viel Erfahrung und Organisationstalent. Es ist eine solide, unmittelbar einleuchtende Lösung.

Ja, es werde einen Umzug ins Schiller Theater geben, heißt es weiter. Aber zugleich wolle man aus den Erfahrungen der Staatsoper lernen, die im Charlottenburger Ausweichquartier anfangs mit Zuschauerschwund zu kämpfen hatte. Mit dem damaligen Intendanten Jürgen Flimm habe er sich oft und gewinnbringend ausgetauscht, sagt Kosky: „Jürgen war eine riesengroße Hilfe“. Ihm, Kosky, schwebe außerdem vor, das Schiller Theater für die Dauer der Sanierung nur als eine Art Hauptquartier für Administration, Probe und gelegentliche Aufführungen zu nutzen, während überall in der Stadt wechselnde Orte bespielt würden – das „Gesamt-Berlin-Projekt“ also, das er schon einmal skizziert hat. Er nennt es begeistert ein „fortlaufendes Festival“ oder „Theater im Exil“.

Ein Zeitraum mit eingebautem Puffer

Der Kultursenator will dazu nichts Genaueres sagen, dazu seien Pläne und Verhandlungen noch nicht weit genug gediehen. Was übrigens auch für die Details der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an der Behrensstraße gilt. Und was passiert, wenn sich alles etwas verzögert, wie es in Berlin ja häufiger vorkommen soll? Auch der Wiedereinzug der Staatsoper in ihr Stammhaus Unter den Linden hatte sich ja mit einer langen Revue von Pannen immer weiter hingezogen. Kosky ist optimistisch und sagt, in den geplanten fünf Jahren sei ohnehin bereits eine Pufferzone eingebaut. Und Lederer, jetzt etwas schmallippiger: „Wir arbeiten daran, dass es nicht länger dauert.“