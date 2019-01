Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld in Berlin: Raus aus der Gymnasiastenblase

Berlin. Zwei lange Schlangen haben sich am Sonnabendabend im Nieselregen vor der Columbiahalle gebildet. Eine der beiden reicht bis zum knapp 100 Meter entfernten Columbia Theater, was früh für einige Verwirrung sorgt. Der Grund für den Menschenandrang und das Schlangestehen mit Berghain-Feeling: Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld spielen heute eines ihrer beiden Berlinkonzerte. Und die Spannungskurve steigt schon vor der Halle. Wer eine halbe Stunde bei feuchtkaltem Wetter wartet, will schließlich auch etwas geboten bekommen.

Die Halle ist erwartungsgemäß voll, dicht an dicht stehen die Leute im Publikum und recken erwartungsvoll die Hälse. Die Nachfrage war im Vorfeld so groß, dass es einen Zusatztermin am Folgeabend gibt. Und als Jan Böhmermann endlich die Bühne betritt, entlädt sich die Spannung zum ersten Mal an diesem Abend in Jubel und Applaus.

Böhmermann begrüßt sein Publikum gewohnt launig mit dem Satz: „Na, ihr verweichlichten Globalisierungsgewinner?“ Dann beginnt der Satiriker den Abend mit einem Lied, in dem er vom Ruhm und Reichtum einer echten Gesangskarriere träumt.

Doch am Gesang wird im Laufe des Abends nichts auszusetzen sein. Böhmermann ist verständlich, trifft die Töne, kurzum: Der Sound ist gut. Das gilt auch für das Rundfunk-Tanzorchester (kurz RTO), das weit mehr als die bloße Begleitung des Fernsehmoderators ist, und sich im Laufe des Konzerts immer wieder in den Vordergrund spielt.

Böhmermann und das RTO Ehrenfeld präsentieren vor allem die Lieder aus seiner Late-Night-Show Neo Magazin Royale. Darunter eine Nummer über den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt, die im musikalischen Gewand eines Volkslieds daherkommt. Im Publikum wird fleißig mitgeklatscht, einige Leute beginnen, unsicher zu schunkeln.

Früher am Abend hatte Böhmermann angekündigt, er wolle die Besucher aus ihrer „Gymnasiastenblase“ reißen. Und das gelingt ihm. Es scheint, als bräuchte der durchschnittliche Berliner Bildungsbürger bloß einen satirischen Text und einen Grimme-Preisträger am Mikrofon, und schon kann er sich vom Klang der Volksmusik animieren lassen wie ein gestandener Oktoberfestgänger.

Jan Delay als Überraschungsgast

Ähnliches lässt sich während des Songs „Menschen Leben Tanzen Welt“ beobachten. Das Lied, dessen Zeilen von fünf Schimpansen des Gelsenkirchener Zoos aneinandergereiht wurden, soll die austauschbaren Texte der deutschen Popmusik kritisieren. Gefeiert wird es vom Publikum wie eine echte Pophymne. Textsicher und Feuerzeuge schwenkend stimmen die Fans mit ein. Als dann noch Überraschungsgast Jan Delay auf die Bühne kommt und mit „Hammerhart“ einen Song der Hip-Hop-Gruppe Beginner spielt, kann sich das Publikum nicht mehr halten.

Böhmermann selbst rät während des Konzerts dazu, nicht zu viel Selbstreflexion an den Tag zu legen, nicht über Metaebenen nachzugrübeln. Ein guter Ratschlag, wenn man den Abend genießen will. Denn was das Konzert vor allem klar macht, sind die Effektivität und die Eingängigkeit sogenannter Trivialmusik, die sich schließlich nicht ohne Grund so großer Beliebtheit erfreut.

Zwischendurch überlässt Böhmermann anderen das Mikrofon. Florentin Will und Giulia Becker, beide bekannt aus dem Neo Magazin Royale, tragen jeweils ein eigenes Lied bei. Vor allem Beckers Song, ein humorvolles Klagelied über die beruflichen Nachteile einer Frau, in dem ausgiebig das Wort Scheide zelebriert wird, sorgt für ein Aufbranden der Stimmung im Publikum. Ebenso die Instrumentaleinlagen des RTO Ehrenfeld, das im Laufe des Abends unter anderem Britney Spears‘ „Toxic“ covert.

Doch den größten Jubel erfahren jene Lieder, für die Böhmermann als sein rappendes Alter Ego POL1Z1STENS0HN auf die Bühne tritt. Besonders die Reaktionen auf den Song „Ich hab Polizei“, den der Satiriker sich für die Zugabe aufgespart hat, lassen einen kurzzeitig vergessen, dass Böhmermann nicht hauptberuflich Musik macht. Auch ein kurzer Ausfall des Mikrofons kann daran nichts ändern.

Sicher kann man an diesem Abend den doppelten Boden suchen, wenn Böhmermann sein Publikum mit einem vorsätzlich geistlosen Popsong in Ekstase versetzt. Doch wer dem Rat des Satirikers gefolgt ist und sich stattdessen auf die Musik und das grandiose RTO Ehrenfeld eingelassen hat, dem wurde ein gelungenes Konzert beschert, das zurecht mit langanhaltendem Applaus endet.