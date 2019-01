Der Mensch ist eine lebendige Maschine

Oskar Schlemmers „Triadisches Ballett“ von 1922 wird in einer umjubelten Neufassung an der Akademie der Künste gezeigt.

Berlin. Hat die Ballerina soeben gepupst? Jedes Mal, wenn sie sich in ihrem ausladenden bunten Holzrock nach vorne beugt, quetschen sich aus den Lautsprechern absichtsvoll verunglückte Bläsersounds. Wie ertappt richtet sie sich auf und blickt zum „Taucher“: einem armlosen Wesen auf dicken, kegelförmigen Beinen mit Kugelkopf und einem Kragen aus Troddeln in Orange. Er kann nur hopsen und verharrt dann gebeugt. Sie (Hannah Conlon) tröstet ihn (Armando Arens) und zeigt ihm, wie man sich dreht. Im „Triadischen Ballett“ ist es nur ein Trippelschritt von der Kasperei zur kosmischen Liebe.

Fantasievoll-verspielt: Die Kostüme sind schon für sich ein Hingucker.

Foto: Reto Klar

„Heiter-burlesk“ nannte Oskar Schlemmer den ersten Teil seines 1922 uraufgeführten „Triadischen Balletts“, gefolgt von einem „festlich-getragenen“ und einem „mystisch-fantastischen“. Zumindest der erste Teil der Vorstellung am Dienstagabend in der Akademie der Künste (AdK) am Hanseatenweg bildete einen fast schon karnevalesken Kontrast zum staatstragenden 100-jährigen Bestehen des Bauhauses.

Wobei das „Triadische Ballett“ ja nicht einmal richtig zum Bauhaus gehört: Schlemmer hatte bereits 1912 in Stuttgart seine Arbeit daran begonnen, zusammen mit dem Tänzerpaar Albert Burger und Elsa Hötzel. Uraufgeführt wurde das Experiment dann ebenfalls in Stuttgart, erst 1923 war es auch im Rahmen einer Bauhaus-Ausstellung zu sehen, wo Schlemmer inzwischen Leiter der Bühnenwerkstatt war.

Jeder kannte es, aber niemand hatte es je gesehen

Der Ansturm auf die Karten für die Koproduktion des Bayerischen Staatsballetts mit der AdK war riesig, schließlich war das „Triadische Ballett“ lange Zeit eine Art Ungeheuer von Loch Ness für Generationen von Studierenden der Theaterwissenschaft: Jeder kannte es, aber niemand hatte es je gesehen. Denn nach dem Ende des Bauhauses war auch das „Triadische Ballett“ in der Versenkung verschwunden. Neun der 18 Originalkostüme sind erhalten, auch Fotos sowie Schlemmers Figurenzeichnungen. Doch wie wurde getanzt? Niemand weiß es so genau, es gibt dazu schlicht keine Unterlagen.

Zur Zweidimensionalität verdammt: der „Hampelmann“.

Foto: Reto Klar

Erst Ende der 60er-Jahre gab es erste Versuche von Rekonstruktionen des „Triadischen Balletts“. Auf die berühmteste und erfolgreichste geht die aktuelle Vorstellung zurück, 1977 entwickelt von dem Tänzer, Choreografen und Schlemmer-Kenner Gerhard Bohner im Auftrag der AdK. Die Truppe in Ulrike Dietrichs Kostümrekonstruktionen tourte bis weit in die 80er-Jahre hinein weltweit und beeindruckte Künstler wie Robert Wilson, bis diese Wiederbelebung aus urheberrechtlichen Gründen ihr Ende fand.

Zwei von Bohners damaligen Solisten, Colleen Scott und Ivan Liška, erarbeiteten 2014 mit Mitteln der Bundeskulturstiftung am Bayerischen Staatsballett nun also diese Neufassung der Neufassung.

Bei jedem neuen Auftritt auf der ansonsten leeren schwarzen Bühne liegt eine flirrende Neugierde in der Luft: Wie modern ist Schlemmers handlungsloses Kostümballett heute, das ja immer auch vom „neuen Menschen“ raunt? Sind wir, in Zeiten der bald vollendeten Verschmelzung von Körper und technischer Apparatur, nun doch noch auf „mathematisch-geometrische“ Muster reduzierbar, wie es Schlemmer vorschwebte, und was ist damit gewonnen?

Lebhafter Tanz mit schweren Kostümen

Klischeevorstellungen von roboterhaften, seelenlosen Skulpturen, die mechanisch ihre Bahnen abschreiten, durfte man jedenfalls sogleich über Bord werfen, während Hans-Joachim Hespos’ knurrende, fiepsende, knatternde Komposition von 1977 aus den Lautsprechern rumpelte. Schon Schlemmer hatte sich einen zeitgenössischen Komponisten gewünscht, Arnold Schönberg wollte aber nicht (also nahm man Mozart und Händel). Hespos’ Musik lädt die Tanzenden nun gleichsam auf.

Ein Scheibentänzer des „Triadischen Balletts“.

Foto: Reto Klar

„Das Gesetz der Form gibt Freiheit des Ausdrucks“, sagte Schlemmer einmal. Das Gesetz des „Triadischen“, die Dreiheit, durchzieht hier alles: Es gibt bis zu drei Figuren pro Tanz, drei Raumdimensionen, drei „Reihen“, also Kapitel, und so weiter. „Die Drei“, erklärt Schlemmer, „ist eine eminent wichtige beherrschende Zahl, bei der das monomane Ich und der dualistische Gegensatz überwunden wird und das Kollektive beginnt.“ Der Beginn des Empathischen, aufeinander Bezogenen: Liegt darin seine Aktualität?

Mit den schweren Kostümen, die auch in der Neuauflage die Bewegungsfreiheit begrenzen, ging es Schlemmer zwar um das Gegenkonzept zum Ausdruckstanz, nicht aber um eine Auslöschung des Organischen. Die Tänzerinnen und Tänzer in der AdK schaffen diese Balance: Es gibt fröhliche Anleihen bei Swing und Stepptanz, und das Maschinenhafte bleibt immer belebt, was oft unheimlich wirkt, wie bei den kriegerisch anmutenden „Scheiben“ (Martin Nudo und Florimon Poisson). Hespos’ Musik sirrt und rattert, in sachten Hebe- und Schreitfiguren messen die Tanzenden einander aus, erkunden nicht nur die eigenen Möglichkeiten, sondern immer auch die des anderen; einer vermisst sich sogar selbst, mit einer Holzkeule als Maßstab. Das ist komisch, elegant und elegisch.

Da mag der „Hampelmann“ (Angelo Accardi) zur Zweidimensionalität verdammt sein, doch hat auch er noch Möglichkeiten, nach oben und unten, nach links und rechts, wie beim Wischen übers Display, wo alle Optionen ins Zweidimensionale gepackt sind. Am Ende reckt er sich nach oben, dann knickt der Unterarm ab, baumelt vorm Gesicht – als wischte er sich, mechanisch, aber doch fühlend eine Träne ab.

Wegen des hohen Besucheraufkommens verlängert das Bauhaus-Festival am heutigen Donnerstag (und letzten Ausstellungstag)

die Öffnungszeiten bis 24 Uhr. Akademie der Künste, Hanseatenweg 10.