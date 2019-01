Berlin: Vibrators erteilen Punk-Lektion im Quasimodo

Berlin. Punk hat keine Philosophie, waren die in London gegründeten Vibrators 1976 der Meinung, alles andere sei eine Behauptung der Presse. Das eigentlich Neue war ihnen zufolge die Art zu spielen, und wie man den Kontakt zum Publikum aufbaut: „You’re either good at it or you’re not“. So gesehen waren und sind die Vibrators ziemlich gute Punks.

Was das Trio an Energie in den Saal pulvert, wie es die Leute ins Schwitzen bringt, das kann sich nach wie vor sehen lassen. Szeneveteranen und solche, die es erst noch werden müssen, ließen sich von diesem Urgestein am späten Montagabend im Quasimodo allzu gern eine (Wiederholungs-)Lektion in Sachen Punkrock erteilen.

Nur Drummer John „Eddie“ Edwards ist noch dabei

Die Besetzung der Band ist längst nicht mehr die von 1976. Lediglich Drummer John „Eddie“ Edwards ist noch dabei. Über die Jahrzehnte wurde viele Male umbesetzt, die Riege der Ex-Mitglieder zählt fast zwanzig Mann. Die aktuelle Truppe allerdings ist schon wieder etliche Jahre gut eingespielt. Der über und über tätowierte Finne Pete Honkamaki, ehemals bei No Direction, spielt Bass und singt als ob er das Mikrofon jederzeit verzehren wollte. An der Gitarre steht Nigel Bennett, Insidern von der Punkband The Members bekannt, und beweist, dass man auch mit einem Bierbauch hinterm Korpus noch ordentlich Druck erzeugen kann.

Als Gründungsmitglied steht Drummer Eddie nichtsdestotrotz im Mittelpunkt. Sein Sportshirt ist Programm - wer so wie er auf die Trommeln haut, braucht definitiv nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Einem kanonenhaften Uhrwerk gleich feuert er eine Salve nach der anderen ab und lässt niemandem große Verschnaufpausen, ob nun auf oder vor der Bühne. Er unterstützt nicht nur Honkamaki am Gesang, sondern ist auch für die meisten Ansagen zuständig.

Frust wegrocken und Spaß haben

Die sind so knackig kurz wie jeder gute Punksong. Pausen werden wenige gemacht. Durchmetern heißt die Parole und das ist genau das, was die Fans goutieren. Große Worte braucht es nicht, wenn man sich gemeinsam Frust von der Seele rocken und dabei auch noch großen Spaß haben möchte. Guter alter melodischer Punkrock britischer Sorte ist dafür bestens geeignet und in diesem Sinne covern die Vibrators auch vorbehaltlos die Lieder von Kollegen, sei es „Troops of Tomorrow“ von The Exploited oder „This is the Sound of the Suburbs“ der Members.

In seiner preisgekrönten Geschichte der Punkbewegung lästerte der britische Musikjournalist Jon Savage über die Vibrators, ihnen hätte damals in den Siebzigern der moralische „content“, der Inhalt, gefehlt. Die Sex Pistols und ihr Umfeld zum Beispiel, Speerspitze der Bewegung, hätten hohe Ansprüche an einen verinnerlichten Punk-Spirit gestellt, ans Bekenntnis. Die Vibrators dagegen schienen einigen nur „passers-by“ zu sein, quasi Trittbrettfahrer.

Da mag etwas dran sein, schließlich hatten die Londoner Pub-Rocker sich zunächst zwar punkgerecht in Lederklamotten geschmissen, aber immer noch Beatles- oder Stones-Songs gecovert. So etwas war eingefleischten Punkbands natürlich ein Greuel. Doch ob die Vibrators Punk nun wegen der Mode mitmachten oder aus Überzeugung - treu geblieben sind sie ihm, und das mit Erfolg.