Katharina Thalbach: Ihr Name ist Hase, sie weiß Bescheid

Berlin. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Intendant eines Theaters schon vor der Premiere auf die Bühne kommt. Die gute Nachricht, sagt Martin Woelffer am Sonntagabend im Schiller Theater, sei, dass die Vorstellung stattfinde. Aber die halbe Besetzung sei krank, auch, und da hält das Publikum den Atem an, Katharina Thalbach. „Hase Hase“, das war die letzte Produktion mit der Thalbach am alten Schiller Theater, bevor das Haus 1993 dicht gemacht wurde. Es ist jetzt die Produktion, mit der sie hierher zurückkehrt. Und dann soll sie nicht dabei sein? Aber nein, sie kommt. Und ein Arzt, wird versichert, stehe bereit.

Regisseurin Colline Serreau vereint den Besson-Clan

Fast 26 Jahre ist es her, dass Katharina Thalbach den jüngsten Spross der Familie Hase gespielt hat, schon damals mit Latzhose und Hasenzähnen. Damals noch unter der Regie ihres Vaters Benno Besson, das Stück stammte von dessen damaligen Lebensgefährtin Colline Serreau, Mutter Hase spielte seine ehemalige Lebensgefährtin Ursula Karusseit. Jetzt hat die Oscar-Preisträgerin Serreau („Drei Männer und ein Baby“) selber Regie geführt, und alle aus dem weitverzweigten Besson-Clan, die Thalbach mit Tochter und Enkel, Pierre und Philippe Besson, Bessons Söhne mit Karusseit, und Nathanael Serreau, Bessons Sohn mit der Serreau, sie alle spielen mit in diesem Familiendrama im doppelten Sinn.

Es geht darin um eine einfache Familie, die in ärmlichen Verhältnissen in anderthalb Zimmern wohnt. Anfangs zu viert. Aber das wird sich ändern, hofft Mutter Hase, beim Vater gibt’s ja bald eine Gehaltserhöhung, der ältere Sohn studiert Medizin und der jüngste Spross geht aufs Gymnasium. Da weiß sie noch nicht, dass der Papa längst entlassen ist, der Student Terrorist ist und der jüngste nicht mehr zur Schule geht. Aber es kommt noch dicker, weil auch die beiden Töchter plötzlich mit Koffern in der Wohnung stehen, die eine, weil sie frisch geschieden ist, die andere, weil sie noch auf dem Standesamt Nein gesagt hat. Dann kommt auch noch der dritte Sohn, der von der Polizei gesucht wird und im Bad versteckt werden muss.

Eine Komödie mit aktuellen Debatten

Es ist rasend komisch, wie es immer wieder an der Tür schellt, immer noch ein Familienmitglied einzieht und die Wohnung zum Matratzenlager wird. Bühnenbildner Momme Röhrbein hat auf die riesige Bühne eine winzige Art Pappkartonwohnung geschaffen. So wie man als Kind vielleicht seinen eigenen Hasen gehalten hat. Ein Stall voller aufgeregter Hasen. Denn es rumort da draußen im Land, und das schwappt auch auf die Familie über. Colline Serreau hat ihr Stück eigens für diese Produktion neu umgeschrieben.

Es geht noch immer um Terrorismus, aber während man in den 80er-Jahren noch ein bisschen Verständnis hatte für radikale Gesellschaftsveränderungen, wird das angesichts des heutigen Terrors ganz anders gewichtet. Sohn Bébert (Philippe Besson) ist jetzt, hochaktuell, ein Cyber-Hacker, der das verkommene System sprengen will. Tochter Lucie (Anna Thalbach) trägt plötzlich Kopftuch und bringt damit auch diese Debatte auf den Tisch. Aber all diese politischen Dilemmata werden mit den Mitteln der Komödie gelöst – und noch dadurch getoppt, dass der jüngste Spross ein Alien ist, das in die Familie geschmuggelt wurde. Eine Art Jesus, von oben auf die Welt gesandt, um die Menschheit zu erlösen. Was man 1992, kurz nach Ende des Kalten Krieges, vielleicht wirklich glauben mochte, heute aber wieder ziemliche Science-Fiction ist.

Katharina Thalbach spielt den jüngsten Hasen

Immer mehr Hasen bevölkern den Stall, am Ende werden in diesem Hohelied auf den Familiengeist auch der Beinahe-Schwiegersohn und die einsame Nachbarin großzügig mit aufgenommen. Was für viere gut war, wird auch für elf irgendwie reichen. Und das ist natürlich umso lustiger, wenn man weiß, dass die halbe Besetzung wirklich verwandt ist. Auch wenn die Regisseurin höchst familienuntypisch besetzt hat. So muss Katharina Thalbachs Tochter Anna die jüngere Schwester ihrer eigenen Tochter Nellie spielen. Pierre Besson, der gern den Vater spielen wollte, muss die Mutter verkörpern – weil seine eigene Mutter das einst getan hat. Und Katharina Thalbach, die am Vortag der Premiere ihren 65. Geburtstag feierte und damit die Älteste auf der Bühne ist, spielt den jüngsten Hasen. Klingt alles verworren? Ist aber rasend komisch.

Pierre Besson entpuppt sich als Star des Abends

Komisch auch, wie die Thalbach immer wieder verdruckst ins Publikum guckt und heimlich E.T.-mäßig per Wasserstoff 21 Kontakt nach Hause aufnimmt. Star des Abends ist diesmal aber nicht sie, wie vor einem Vierteljahrhundert, sondern Pierre Besson, der seine Mutterfigur so fern jeder Travestie zu einer herrlich neurotischen Nummer auffährt. Da zeigt sich auch Colline Serreau als große Feministin, die diese zentrale Figur so stark gewichtet hat. Ein Punktsieg für das Theater, das nach dem Umzug in das viel größere Haus befürchtete, den Saal nicht füllen zu können. Und für die nächsten Vorstellungen nahezu ausverkauft ist. Ein Punktsieg auch, weil Serreaus „Hase Hase“ trotz allen Pointenfeuers doch weit über das gehobene Boulevard hinausgeht und der Komödie im Schiller vielleicht noch ein ganz anderes Publikum erschließt.

Der bereitgestellte Arzt musste übrigens nicht einschreiten. Auch wenn man Katharina Thalbach am Ende ein wenig ansieht, wie sehr sie ihre Magen-Darm-Grippe mitnimmt, und Pierre Besson über seine Erkältung hinwegspielt. Am Ende liegen sich die Halbgeschwister, Viren hin oder her, erlöst in den Armen. Und die Zuschauer feiern sie mit Standing Ovations.

Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater, Bismarckstr. 110. Tel.: 88 59 11 88. Vorstellungen: Bis 24. Februar.