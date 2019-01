Premiere in Berlin Castorfs „Galileo Galilei“ am BE: Und sie bewegt sich doch

Berlin. Wie lang? Das ist die erste Frage bei Inszenierungen von Frank Castorf. Vier Stunden hatte er selbst angekündigt, aber das war einige Tage vor der Premiere von „Galileo Galilei“ am Berliner Ensemble. Und bei diesem Regisseur ist es ja so: Er probt bis kurz vor der Premiere, unschlüssig, was er drinlassen, was er rauswerfen soll. Eine Herausforderung für die Schauspieler, denen mitunter die Anschlüsse kurzfristig gestrichen werden. Dann ist die Souffleuse gefordert, die an diesem Sonnabend den Akteuren selbst auf die Bühne folgte. Kurz nach Mitternacht, nach sechs Stunden, war es vollbracht, feierte das Publikum die Darsteller, darunter den 86-jährigen Jürgen Holtz in der Titelrolle, das Regieteam - und sich selbst fürs Durchhalten.

Die zweite Frage bei Castorf-Inszenierungen ist ja, wie viel vom ursprünglichen Text erhalten bleibt. Bei Brecht-Arbeiten ist das besonders heikel, denn die Erben schauen sich das Resultat an und schrecken nicht davor zurück, die Gerichte einzuschalten. Zuletzt musste das Frank Castorf bei seinem in den Vietnamkrieg verlegten „Baal“ 2015 am Münchner Residenztheater erfahren; die Arbeit musste wegen der Nichtwahrung der „Werkeinheit“ nach wenigen Vorstellungen abgesetzt werden.

Castorf gibt sich ungewohnt texttreu

Droht das diesmal auch, zumal am Berliner Ensemble, dem alten Brecht-Tempel, an dem zahlreiche Musterinszenierungen des Dramatikers herauskamen? Eher nicht, denn Castorf gibt sich ungewohnt texttreu. Der 67-Jährige, der bis zum Sommer 2017 und damit 25 Jahre lang die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz leitete, hatte das Stück im Vorfeld in seiner saloppen Art als „historischen Schinken mit einer schönen Rolle“ charakterisiert.

Und so retro sah dann die Umsetzung auch aus: Bühnenbildner Aleksandar Denic, der Castorf schon bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth - die spielen an diesem Abend auch eine Rolle - den „Ring“ unter anderem mit dem Nachbau des Alexanderplatzes zu DDR-Zeiten ausgestattet hat, ließ sich von der Geschichte des Hauses inspirieren und hat herrlich altmodische Gerätschaften aufgefahren, darunter das handlungszentrale Teleskop, meist nur als „Rohr“ bezeichnet, und eine Streckbank, auf der Galileo schließlich auf Druck der Inquisition seine These, dass sich die Erde um die Sonne dreht, widerruft.

Regisseur Frank Castorf

Foto: Moritz Haase/Berliner Ensemble/ZB

Auf der sich oft drehenden Bühne gibt es ein Renaissancehäuschen, ein Zelt, Särge mit Geistlichen, ein Kreuz und einen Bretterzaun, an dem Knoblauchzehen hängen wie beim „Tanz der Vampire“ und der dazu dient, das Geschehen zu verbergen. Was man nicht sehen kann, wird als Liveaufnahme auf eine Leinwand projiziert, eine bewährte Castorf-Methode, der damit die Totale des Theaters überwindet, also den Blick des Zuschauers lenkt und erweitert.

Mehr unterbrochen als ergänzt wird das Brecht-Schauspiel durch Texte von Antonin Artaud (auch Heiner Müller steuert etwas bei, das ist Standard), was dem Abend den Untertitel „Das Theater und die Pest“ einbringt - und die Länge. Da geht es auch ums Spiel an sich, das Theaterreflexive reicht bis zum Kalauer, bietet den Schauspielern Raum für ausgiebige Auftritte: Wolfgang Michael und Aljoscha Stadelmann legen eine hübsche Nummer im Stile der Shakespearschen Rüpelszenen hin. Sie erzählen, wie Richard Wagner seinerzeit bei den Festspielen vergeblich auf die Lieferung des Modells des Drachen Fafner aus England wartete, die Sendung ging versehentlich nach Beirut statt nach Bayreuth - das ist sogar überliefert. Und sie benutzen „Franks Kreditkarte“ - zwischendurch duzt man sich mit den echten Namen - für einen Besuch im benachbarten Nobelrestaurant, weil die BE-Kantine so schlecht geworden ist.

Bettina Hoppe, die auch gesanglich überzeugen kann, hat einen starken Auftritt als Cosmo, dem künftigen Herrscher am Florentiner Hof. Stefanie Reinsberger glänzt als resolute Haushälterin Galileis, deren Sohn (Rocco Mylord) schließlich im Ausland die Arbeit des Wissenschaftlers fortsetzt. Sina Martens spielt die pubertierende Tochter des Wissenschaftlers, die auch mal berlinert. Andreas Döhler ist unter anderem als schüchternes Mönchlein zu erleben. Auch die großartige Jeanne Balibar ist in verschiedenen Rollen (es gibt keine klaren Zuweisungen) zu erleben, darunter als Galilei auf der Folterbank, da ersetzt sie Jürgen Holtz, der einen kühl-klaren Galilei spielt und anfangs unbekleidet auf der Bühne steht.

Ein Fest der Ausstattung

Die Frauen bewegen sich konsequent auf Stöckelschuhen durch den Abend und benutzen das Klackern dazu, eine männliche Dialogszene nachhaltig zu stören. Das mit den hohen Absätzen ist ja so eine Marotte von Castorf. Möglicherweise ein Deal mit den Damen, die als Gegenleistung sich auf „MeToo“ berufen und mehr Textanteil fordern.

Ein Fest der Ausstattung (die Kostüme inklusive beeindruckender Pestbeulen schuf Adriana Braga Peretzki), ein körperintensives Spiel und ein Finale, in dem Galilei etwas naiv eine Art Hippokratischen Eid für Naturwissenschaftler fordert - als ob das Ärzte wie Josef Mengele im Dritten Reich von der Euthanasie abgehalten hätte.

Die Schlussfrage bei Castorf-Inszenierungen ist ja, wie lang die Momente sind, in denen man die Zeit vergisst. Es gab sie, aber es wäre übertrieben zu sagen, dass man keine Minute dieses Abends missen möchte.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Mitte. Kartentelefon: 030-284 08 155. Vorstellungen: 26. 1., 10. und 16.2., jeweils 18 Uhr.