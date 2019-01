Die Geister, die ich schuf: M. Night Shyamalans „Glass“

Foto: The Walt Disney Company

Sein jüngster Thriller vereint drei schräge Vögel aus seinen Filmen – und ist so auch ein Meta-Werk über M. Night Shyamalans Oeuvre.

Sein Welterfolg mit „Sixth Sense“ (1999) liegt lange zurück. Seither hat der indisch-amerikanische Regisseur M. Night Shyamalan neun weitere Filme vorgelegt, die teils gut wegkamen („The Village“), teils gnadenlos verrissen wurden („Das Mädchen aus dem Wasser“). Und doch ist ihm Erstaunliches gelungen: Shyamalan hat entgegen der Häme, die über jemand ausgegossen wird, der seinen Zenit „zu früh“ erreicht hat, an einer ganz eigenen Handschrift festgehalten. Die nötigt auch denen Respekt ab, die der spezifischen Mischung aus Horror, Fantasie und Esoterik misstrauisch gegenüberstehen.

Mit dem Horrorthriller „Split“ ist Shyamalan dabei zuletzt ein kleiner Genrehit gelungen. James McAvoy spielte darin einen Mann mit multipler Persönlichkeitsstörung und gleich 23 Identitäten. An diese Figur dockt Shyamalan nun mit „Glass“ ein Sequel an, das weniger Fortsetzung ist als vielmehr ein Meta-Werk über sein eigenes Schaffen. Zu McAvoys nun „die Horde“ genannte Figur gesellt er nämlich mit Bruce Willis’ David Dunn und Samuel L. Jacksons Mr. Glass hinzu, beides Figuren aus dem Film „Unbreakable“ (2000), in dem Shyamalan dem Superhelden-genre Referenz erwies.

Die Männer mit ihren übernatürlichen Kräften treffen in „Glass“ in einer geschlossenen Anstalt zusammen, wo eine Psychiaterin (Sarah Paulson) sich bemüht, sie zu überzeugen, dass sie ganz „normale“ Männer mit „normalen“ mentalen Störungen seien. Die außerordentlichen Ressourcen, die für ihre Festsetzung aufgewendet werden, weisen darauf hin, dass ihr nur bedingt zu trauen ist.

In Wendungen, die den Nichteingeweihten wohl hanebüchen, den Fans aber völlig logisch erscheinen, erweist sich „Glass“ als komplexe Abhandlung über die typisch männlichen Dilemmata der Su­perkräfte und der Verantwortung, die mit ihnen kommt – wobei diese durchaus eine Metapher aufs Filmemachen darstellen.

Thriller USA 2018 129 min., von M. Night Shyamalan, mit James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson