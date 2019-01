Feldforschung in Männerkleidung

Diseuse Cora Frost probt am Theater Thikwa für das Musical „Oz, Oz, Oz! (W)Rap the Wizard“.

Berlin. Am „Zauberer von Oz“ kommt keiner vorbei. Das Kinderbuch von Lyman Frank Baum kennen eher wenige, aber jeder hat schon mal den Musicalfilm von 1939 gesehen. Mit Judy Garland als zwölfjährige Dorothy, die ein Wirbelsturm ins magische Land Oz befördert. Wo Dorothy in einer Vogelscheuche, einem Blechmann und einem ängstlichem Löwen treue Gefährten findet und gegen eine böse Hexe kämpft. Auch die Sängerin und Schauspielerin Cora Frost erinnert sich nur zu gut an den Film: „Ich fand die 17-jährige Judy Garland schon als Kind zu alt für die Rolle und habe mich immer gefragt, warum sie sich wie ein Mädchen anzieht.“

Cora Frost war schon queer, bevor queer modern wurde

Den Film fand sie faszinierend und erschreckend zugleich: „Natürlich wollte man den Blechmann und die anderen zum Freund haben. Auch die magischen, roten Schuhe wollte man haben. Die Hexen waren allerdings beängstigend. Und die Fee war seltsam.“ Die hat sie immer an ihre Patentante erinnert. Die hat in einem Reisebüro gearbeitet. „Bei ihr gab es amerikanisches Weihnachten, bei dem alles gefunkelt hat, Avon und eine Musikbox. Bei ihr war für mich das Land Oz“, weiß Cora Frost.

Nun schlüpft sie in der Inszenierung „Oz, Oz, Oz! (W)Rap The Wizard“, die am Mittwoch im Theater Thikwa Premiere feiert, selbst in die Rolle der Dorothy. Sehr frei nach dem Kinderbuch, ausgeheckt vom Ensemble des Hauses, bestehend aus Künstlern mit und ohne Handicap. Man darf weder beim Theater Thikwa noch bei Cora Frost einen sentimentalen Ausflug nach Oz erwarten. Die Kreuzberger Bühne ist bekannt für ihre genreübergreifenden Produktionen aus Schauspiel, Tanz und Musik. Und Cora Frost kennt man als eine der großen Chanson-Diven der 90er- und Nullerjahre, multitalentiert mit eigenwilligem Stil.

1963 in München geboren, lebt sie seit 1993 in Berlin. Davor arbeitete sie bereits als Tänzerin, Herrendarstellerin, Performance-Künstlerin und Autorin. Stets im Spannungsfeld zwischen Nachclub und Nationaltheater. Mit ihren Soloprogrammen als Sängerin eroberte sie schnell Berlin, tourte rund um den Globus und wurde mehrfach ausgezeichnet. „Nach dem Chanson habe ich neue Musik gemacht. Rock und Balkan­style. Abstraktere Sachen. Ich bin wilder geworden, war queer, bevor queer modern wurde. Das hat sich damals noch nicht so gut verkauft“, erzählt sie.

In den letzten Jahren ist es zumindest medial ruhiger um sie geworden. Gearbeitet hat sie dennoch viel. Meist außerhalb von Berlin. Sie hat Stücke geschrieben und Regie geführt. Sie hat auch mit den Tanztheater-Ikonen Pina Bausch und Sasha Waltz gearbeitet. Im letzten Jahr hat sie dann nach zehn Jahren mit ihrem musikalischen Weggefährten Gert Thumser wieder eine CD herausgebracht, mit dem beredten Titel „Zeit ist ein Arschloch“. Für sie ist es immer noch ein Privileg, eigene Songs schreiben und produzieren zu dürfen. Viele werden von Kollegen interpretiert. Wie „In Berlin gibt es ein Meer“, mit dem Sharon Brauner unlängst in der Bar jeder Vernunft zu hören war. Cora Frost freut es, wenn andere ihre Lieder singen: „Es ist einfach spannend.“

Nach langer Absenz ist sie im letzten Jahr endlich auch wieder als Sängerin auf die Bühne zurückgekehrt. Mit Georgette Dee an ihrer Seite trat sie im Tipi auf. „Dee Frost Welt“ ist im Mai wieder zu sehen. „Georgette hat mich drei Jahre lang bekniet. Irgendwann hat sie mich rumgekriegt. Ich bin froh, dass sie mich wieder auf die Bühne gezerrt hat“, bekennt sie. Auch im Februar und März ist sie im Tipi zu erleben. Als Venus in der Operette „Frau Luna“. Ein weiteres Projekt, das sie umtreibt, ist Peter Frost. In dieser Herrenrolle stand sie schon in den Sophiensälen auf der Bühne. „Es ist interessant, als Mann aufzutreten. Er kann andere Dinge sagen als ich. Peter wird geliebt. Egal, was er macht“, verrät sie. Sie geht auch privat als Peter Frost aus. Zu Studienzwecken.

Klar, dass eine wie Cora Frost auch die Dorothy nicht Garland-like spielt. Die Thikwa-Dorothy ist im Altersheim. „Eigentlich sind wir alle Dorothy, haben die roten, magischen Schuhe an und sind unterwegs in einem Abenteuer“, erklärt Cora Frost. Auf der Bühne wird keine reale Welt aufgebaut, sondern Assoziationsangebote gemacht. Cora Frost gefällt sehr, wie „Oz, Oz, Oz!“ mit dem Team entwickelt wurde.

„Ich bin während der Proben regelrecht hineingeholt worden in das Ensemble. Es herrscht ein guter, offener Geist. Alle kümmern sich umeinander“, schwärmt sie. Musikalisch wird es im „verhinderten Musical“, so der Untertitel, natürlich auch: „Wir rappen alle, meine Kollegen haben wunderbare Texte dazu erfunden.“ Ein Konzert ist die Inszenierung aber mitnichten. Es geht um Individualität, auch um Selbstoptimierung in Zeiten ständiger Erreichbarkeit und sozialer Medien. Das Stück ist eine Aufforderung, die Menschen zu nehmen, wie sie sind, und nicht ständig in einer digitalen Blase zu leben. Cora Frost glaubt ohnehin, dass manch komische Idee dank verzerrter Sicht durch Facebook & Co. entsteht. Die Sängerin findet: „Man muss nur mit jemandem freundlich im Bus reden und hat damit auch schon etwas für die Welt getan.“

