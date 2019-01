Die frühere Boygroup Take That hat ein neues Album produziert und kommt nach Berlin. Wir haben mit ihnen gesprochen.

Ex-Boygroup Take That: „Wir waren ein strikter Jungsklub“

Berlin. Das Londoner Hotel „The Langham“ liegt unweit des Oxford Circus. Einer nach dem anderen trudeln hier Mark Owen (46, zottelhaarig, graubärtig und wie ein Yogi aussehend), Howard Donald (50, groß, sympathisches Lächeln) und Gary Barlow (47, grau meliert, der nach einer Moppelphase seit Jahren wieder sein Gewicht hält) zum Interview ein. Anlass des Treffens mit dem britischen Trio – das auf Hits wie „Back For Good“, „Never Forget“ oder „Greatest Day“ zurückschaut und als Boygroup mal ein Quintett war – ist das Best-of-Album „Odyssey“ zum 30. Jubiläum sowie die anstehende große Tournee, die sie am 20. Juni auch nach Berlin, ins Tempodrom führt.

Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an die Anfangsjahre von Take That?

Howard Donald: Komischerweise denke ich als Erstes immer an unseren alten Bulli, mit dem wir zu den ersten Konzerten fuhren. Der Wagen war gemietet, Gary hatte die Lautsprecher und Mikrofone besorgt, wir stopften das Zeug hinten in den Bus und quetschten uns fünf irgendwie mit rein. So fuhren wir das Land auf und ab. Und ich weiß, wie wir immer einschliefen, irgendwie war dieser Kleinbus schrecklich gemütlich.

Gary Barlow: Ich fand das auch klasse, alles war so unkompliziert, so unschuldig.

Donald: Wir waren auf diesen Fahrten oft high, aber nicht von irgendwelchen Substanzen, sondern von der Euphorie der Konzerte. Dann saßen wir da und kicherten die ganze Zeit miteinander, fünf Jungs, die nicht wussten, was passieren würde, auf großer Abenteuerfahrt.

Mark Owen: Und dann kamen die Drogen ins Spiel.

Barlow: Wir waren ein strikter Jungs­klub. Mit einer Ausnahme: Die Assistentin unseres Managers musste unser Gelaber über Jungsthemen und unser ganzes Jungssein als solches ertragen, die Arme. Fußball, Bier ...

Für Ihre Freundinnen war es wahrscheinlich schwierig mitzuerleben, wie ihre Freunde zu Popstars wurden?

Barlow: Ja, das hat auch nicht mehr lange gehalten. Aber in dem Alter, 18, 19, also ich denke, das wäre sowieso nicht mehr ewig gelaufen. Wenn dein Leben dann natürlich abhebt und du um die Welt reist und überall Geschrei auslöst, dann wird es hart, richtig hart.

Donald: Wir wussten ja selbst nicht, was uns erwarten würde. Und die Freundinnen erst recht nicht. Du wirst unversehens in ein Leben gespült, von dem du keine Ahnung hast. Das ist der Unterschied zu heute: Als ich Katie, meine Frau, kennenlernte, wusste sie genau, auf was für ein Leben sie sich da mit mir einlässt.

Owen: Es ist bis heute nicht einfach für unsere Frauen. Wir sind oft unterwegs, gestresst, angespannt. Es gibt sicher Unkomplizierteres, als mit einem Popmusiker verheiratet zu sein. Wir versuchen, präsent zu sein, wenn wir daheim sind, aber ich denke, ich spreche für uns drei, wenn ich sage: Danke, Frauen, dass ihr es mit uns aushaltet.

Wie lief das überhaupt mit den Mädels?

Owen: Ach, das war nicht so krass, wie sich einige das vielleicht vorstellen. Wir hatten gar keine Zeit. Wir sind staunend durch die Welt gereist, standen plötzlich am Times Square in New York und dachten: „Wie sind wir Dorfjungs hier bloß hingeraten?“ Oder die MTV Awards am Brandenburger Tor 1994 – wir saßen neben Prince und George Michael. Ich war wahnsinnig aufgeregt an dem Abend und weiß noch, wie heiß ich darauf war, ein gemeinsames Foto mit Jon Bon Jovi zu bekommen.

Ist man in so einer Situation überhaupt an einer festen Beziehung interessiert?

Barlow: Ich weiß noch, wie ich 1995 meine Frau traf und merkte, dass ich sie mag. Dawn war Tänzerin bei uns, ich war 24, Take That waren auf dem absoluten Gipfel, aber weißt du was: Ich war einsam, extrem einsam. Das war einer der Gründe, warum ich mich gleich zu ihr hingezogen fühlte und auch nicht lange fackelte, etwas mit ihr anzufangen – bevor ich mich dann kolossal in sie verliebte.

Was ist heute besser?

Barlow: Wir haben Familien. Dawn und ich sind seit 23 Jahren zusammen, wir haben drei Kinder. Heute sagen wir den 60.000 Leuten im Wembley-Stadion gute Nacht und fahren nach Hause, sehen unsere wundervollen Kinder und kuscheln uns zusammen. Bedeutsame Dinge sind der Schlüssel. In den 90ern gab es nichts Bedeutsames, sondern fast nur Oberflächliches.

Herr Donald, Sie sind dieses Jahr 50 geworden. Wie kommen Sie damit zurecht?

Donald: Passt schon. Ich bin der Älteste, aber ich habe von uns dreien mit Abstand die jüngsten Kinder – zweieinhalb und ein Jahr alt. Die beiden geben mir das Gefühl, 60 zu sein, weil es beim Krabbeln echt schon zwickt, aber im Herzen und im Kopf bin ich ein junger Kerl.

Barlow: Du hast deshalb kein Problem, weil du nicht aussiehst wie ein 50-Jähriger. Kein Mensch glaubt dir, dass du schon so alt bist.

Sie sehen alle jünger aus. Muss man das, wenn man in der Öffentlichkeit steht?

Barlow: Man muss schon auf sich achten, vor allem seit unserer Rückkehr 2006, nach zehnjähriger Pause, sind wir nicht mehr die Jungs, denen der Körper alles verzeiht. Wir versuchen schon, gesünder zu leben und anständig zu essen. Als ältere Herren mit einer anstrengenden Bühnenshow müssen wir konditionell einiges draufhaben und zwei Stunden durchhalten. Also sehen wir zu, dass die Körper in Schuss bleiben.

Sie haben einmal gesagt, nach der Tour endet das zweite Kapitel von Take That. Nach dem Ende des ersten Kapitels 1996 habt ihr zehn Jahre lang nichts zusammen gemacht. Und jetzt?

Barlow: Ich hoffe, dass es keine zehnjährige Pause gibt, aber es gibt eine Pause. Wir werden die kommenden zwölf Monate die Tournee genießen und wirklich auskosten, und dann sind wir in der glücklichen Lage, auf die Frage „Was kommt als Nächstes?“ keine Antwort haben zu müssen.

Gerade ist die Sehnsucht nach Popbands aus den 90er-Jahren wieder groß. Die Spice Girls haben ihr Comeback angekündigt, ebenso die Backstreet Boys.

Owen: Bei den Spice Girls hat man wirklich das Gefühl, dass sie diesmal wissen, was sie tun. Die haben lange überlegt, ob sie es wagen sollen, und wir freuen uns für sie. Die Backstreet Boys haben wir neulich erst in Las Vegas besucht, die haben auch wieder richtig Bock. Die 90er sind wieder da, mein Freund.

Aktuelles Album: Odyssey. (Polydor).

Konzert in Berlin: 20. Juni, Tempodrom