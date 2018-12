„Merkels Chauffeur“ zieht Bilanz

Für viele war die Fußball-Weltmeisterschaft das Ereignis 2018. Nicht so für Michael Frowin. „Ich habe da abgeschaltet, weil ich keine Lust mehr hatte“, gesteht der Kabarettist. Angesichts des katastrophalen Abschneidens der Nationalmannschaft findet er: „Es ist ein deutsches Phänomen, dass Joachim Löw weiter und genau wie die Bundeskanzlerin nicht Platz für Neues macht.“

Allzu viel Zeit, um gemütlich Sport zu gucken, hatte der 49-Jährige allerdings nicht. Seit Juni ist er der neue künstlerische Leiter der Stachelschweine. Aber er ist nicht nur für das Traditionskabarett im Europa-Center verantwortlich, das 2019 seinen 70. Geburtstag feiert, er leitet auch das Hamburger Theaterschiff. Für beide Häuser schreibt Frowin Programme. Er führt Regie und steht zuweilen selbst auf der Bühne. Dabei hat er nicht nur die Politik, sondern auch alle anderen relevanten Entwicklungen stets genau im Blick. Er weiß, was 2018 wirklich wichtig war.

Lässt er das Jahr aus politischer Perspektive Revue passieren, war für ihn der Rücktritt von Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende der Paukenschlag. Der Anfang vom Ende einer Ära. Nicht wirklich überraschend für Frowin. Er hat nämlich ein besonderes Verhältnis zu ihr. Seit acht ­Jahren gibt der gebürtige Hesse und Wahl-Berliner schließlich den Kanzlerchauffeur im TV-Kabarett „Kanzleramt Pforte D“. Frowin kennt das System „Merkel“ von innen. So nah wie er als Fahrer ist kaum einer dran. Dennoch versteht es die Kanzlerin immer noch, ihn zu verblüffen: „Merkel ist die größte Taktikerin, die man sich vorstellen kann. Als Putin hörte, dass sie Angst vor Hunden hat, legte er ihr seinen Riesenlabrador vor die Füße – und sie hat keine Miene verzogen. Sie lässt sich eben nur schwer in die Karten gucken.“

Gespannt, wie es mit Angela Merkel 2019 weitergeht

Frowin ist schon gespannt darauf, wie es 2019 mit Angela Merkel weitergeht. Obwohl er – als ein ausgewiesener Kenner der Materie – sich nicht sicher ist, ob sie die ganze Legislaturperiode durchhält. Er glaubt: „Wenn die Wahlen zum Europäischen Parlament und zur Bremer Bürgerschaft im Mai für die CDU desaströs ausgehen, gibt es bestimmt einen Rückzugsplan.“ Als Kanzlerchauffeur hat er sich eh schon innerlich von ihr verabschiedet und ­alle möglichen Nachfolgeszenarien durchgespielt. „Egal wer es wird, als Fahrer bin ich verpflichtet, den Kanzler durch die Gegend zu chauffieren“, betont er. Vom nächsten Regierungschef erwartet er, nicht an der Macht zu kleben: „Ich bin ein großer Verfechter von maximal zwei Amtszeiten.“

Nach einer gefühlten Ewigkeit mit Merkel wird sich Frowin noch lange an ihrer Politik und deren Folgen abarbeiten. Wie an der Erosion der Volksparteien. Oder dem unverhofften Comeback des ehemaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz. Den sieht Frowin kritisch: „Er ist zurück, weil er seine Aufgabe damals nicht vollenden konnte. Jetzt will er den Sozialabbau weiter vorantreiben. Eine Entwicklung, die man auch in anderen Ländern beobachten kann“, sagt er grummelig.

Kabarettisten müssen genau sein mit dem, was sie sagen

Das Jahr 2018 hat mit seinen Themen für ihn zahlreiche Steilvorlagen für satirische Analysen bereitgehalten. Wie die antidemokratischen Staatenlenker Trump, Putin und Erdogan. Oder hierzulande die verstärkten populistischen Strömungen. Die Pointen, die man daraus schlagen konnte, waren oft mitnichten lustig und heiter, sondern polemisch-scharf und gallig.

Michael Frowin kommt nicht umhin festzustellen: „Aktuell rütteln viele Kräfte an unseren demokratischen Grundwerten und unserem solidarischen System.“ Eines ist für ihn daher oberstes Gebot: „Wir müssen im Kabarett präzise auf die Themen schauen und ganz genau sein mit dem, was wir sagen. Wir dürfen nicht in die Populismusfalle tappen und diesen Leuten obendrein Futter geben.“

Auch in Kabarettensembles ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt durchaus konträre Standpunkte, die die Gemüter erhitzen. Aber tiefe Risse, wie sie in politischen Diskussionen sogar durch Familien gehen, sind nicht auszumachen. „Wir streiten öfter darüber, wie wir etwas thematisieren. Aber es gibt keine ausgrenzenden, rassistischen Positionen“, erzählt Frowin und fügt lakonisch hinzu: „Wenn jemand die AfD wählt, ist das keine satirische Arbeitsgrundlage.“

„Ich würde das als gesunde Wut bezeichnen“

Was ihn antreibt, sind Themen, die ihn aufwühlen. „Ich würde das als gesunde Wut bezeichnen. Der Begriff des ,Wutbürgers‘ geht für mich jedoch in die falsche Richtung“, erklärt er. Diese Leute lebten Hass und Verachtung aus. Beides ist für Frowin indiskutabel, bringt ihn auf die Barrikaden. Etwa wenn er an die Ereignisse in Chemnitz denkt. Als sich die AfD beim sogenannten Trauermarsch mit Rechtsextremisten und Nazis verbrüdert hat, als menschenverachtende Rufe erschallten wie „Ein toter Ausländer für einen toten Deutschen“. An Mitläufer, die nichts davon gewusst haben wollen, glaubt er nicht: „Es gibt tonnenweise Videomaterial aus allen Perspektiven. Wenn 300 Leute lautstark ,Ausländer raus!‘ brüllen, wie will man das überhören? Man muss sich bei so einer Veranstaltung entscheiden und deutlich positionieren. Da muss man gehen!“

Für ihn gab es 2018 aber auch Positives: „Die Integration von Flüchtlingen geht schneller und reibungsloser als gedacht. Darüber könnten die Medien mehr berichten.“ Die kommenden zwölf Monate hat Michael Frowin auch schon genau im Blick. Er ist wie gesagt gespannt, wie es mit der Bundeskanzlerin weitergeht, aber auch mit Europa und den rechtsnationalen Strömungen im In- und Ausland. Der Kabarettist in ihm ahnt bereits, dass auch „der Irre in Washington“, wie er US-Präsident Donald Trump gern nennt, leider eine gewichtige Rolle spielen wird. Privat blickt er optimistisch ins neue Jahr: „Ich freue mich auf Pink im Olympiastadion und auf die Handball-WM.“