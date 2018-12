Der Fotograf über Liebe, Eros und Tod

Der bekannteste japanische Fotograf, Nobuyoshi Araki, in der Galerie C|O Berlin: „Araki. Impossible Love“

Leicht nach hinten geneigt sitzt sie im schwarz-weißen Kleid im Zug, die Arme im Schoß verschränkt, der abwesende Blick an der Kamera vorbei. Es ist Yoko, die Frau und Muse des bekanntesten japanischen Fotografen, Nobuyoshi Araki, auf ihrer gemeinsamen Hochzeitsreise 1971. „Sentimental Journey“ heißt die Serie Arakis, die nun bei C|O Berlin in Vintage-Prints zu sehen ist.

In Arakis fotografischem Tagebuch erscheint Yoko nicht immer so gesittet wie auf dem Bild im Zug. Mal liegt sie nackt in der Badewanne, mal halb entblößt im Bett, mal fotografiert Araki sie in sexueller Erregung. Dazwischen Stadtansichten und Alltagssituationen. Und Bilder, die symbolisch aufgeladen wirken, wie jenes, das Yoko zusammengerollt wie ein Embryo in einem Ruderboot liegend zeigt. In Japan löst das Motiv sofort Assoziationen aus, stellt man sich dort den Übergang vom Leben in den Tod doch als Passage über einen Fluss vor. Eine unerwartete Assoziation bei einer Serie über ein frisch vermähltes Paar.

Ein Bekenntnis von Intimität und Unmittelbarkeit

Und eine Überleitung zu einer weiteren intimen Serie über Yoko und den Fotografen: „Winter Journey“ aus den Jahren 1989/1990. Fast beiläufig halten die Schwarz-Weiß-Bilder Yokos letzte Reise in den Tod fest: mit Porträts von ihr, Aufnahmen von ihrem Zuhause, von den verwaisten Straßen auf dem Weg ins Krankenhaus und von jenem Moment, als Yoko, gebettet in einem Meer aus Blumen, im Sarg liegt. „Araki. Impossible Love“ heißt die Ausstellung und zeigt vor allem das Frühwerk Arakis und aktuelle Polaroids, darunter noch nie in Deutschland gezeigte Bilder.

Berühmt und berüchtigt geworden ist der 1940 in Tokio geborene Künstler durch seine Frauenakte, die unverhohlen und teilweise verstörend Themen wie Nacktheit, Erotik und Körperlichkeit thematisieren. In Japan unterlagen sie oftmals der Zensur. Spannend ist der Streifzug durch die frühen Aufnahmen, die auch schon explizit sexuelle Bilder voller Lust und Ekstase zeigen, ohne jeden Voyeurismus, eher als Bekenntnis von Unmittelbarkeit und Intimität.

In der Serie „Tokyo“ aus den Jahren 1969 bis 1972 dokumentiert Araki die japanische Gesellschaft. Die Menschen auf den Straßen wirken versteinert und gedrillt. Dem stehen die freizügigen Aufnahmen von nackten Frauen entgegen. Zu einer Einheit montiert, könnte der Kontrast kaum größer sein. Hier offenbart sich Araki als gesellschaftskritischer Beobachter. Er sei ein zeitgenössischer Hokusai, beschreibt er sich selbst – in Anspielung auf jenen berühmten Künstler der Edo-Zeit, der im 19. Jahrhundert mit Malerei und Holzschnitten die japanische Gesellschaft porträtierte, mit allen Aspekten des menschlichen Lebens. Auch erotische Szenen gehörten zu seinem Repertoire.

Neben den frühen Arbeiten Arakis sind auch jüngste Polaroids zu sehen, eine Fülle von farbenfrohen Bildern, die mit zarten Blumen, leblosen Puppen und nackten Frauenkörpern das Leben fast manisch feiern, als fotografiere der Künstler um sein Leben, denn eine Krebsdiagnose konfrontiert ihn selbst mit dem Tod. Dem stellt er seine überbordende Bildflut entgegen.

C|O Berlin, Amerikahaus, Hardenbergstr. 22–24, Charlottenburg. Tel. 28444160.

Tgl. 11–20 Uhr. Bis 3. März 2019.