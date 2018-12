Howard Carpendale öffnet zum Jubiläum sein Fotoalbum

Über 50 Millionen verkaufte Tonträger, 700 produzierte Songs und 17 Top-10-Alben: Howard Carpendale hat sich mit seinen Liedern längst einen Platz auf dem Schlagerolymp gesichert. Zum 50. Bühnenjubiläum startet der 72-Jährige noch mal durch. Mit seiner ersten En-Suite-Produktion „Die Show meines Lebens“ schließt er dieses besondere Jahr in der Stadt ab, wo der Grundstein für seine Karriere gelegt wurde. Vor genau 50 Jahren produzierte Paul Kuhn in Berlin seine erste Single „Lebenslänglich“. Nun kehrt der gebürtige Südafrikaner mit einem neuen Showkonzept dorthin zurück. Vom 27. bis zum 31. Dezember wird er erstmals in seiner Bühnenlaufbahn an fünf aufeinanderfolgenden Abenden seine persönlichste Konzertreihe in der Verti Music Hall in Friedrichshain präsentieren. „Es soll eine Reise voller Emotionen werden, die wir gemeinsam in all den Jahren erlebt haben. ‚Die Show meines Lebens‘ ist nicht nur ein sehr besonderes Konzert für mein Publikum, es ist zugleich auch eine Liebeserklärung an die Stadt, in der ich meine Karriere gestartet habe“, erklärt der Nachbar von „Alice“.

Auch abseits der Bretter, die für ihn die Welt bedeuten, war dieses Jahr ein ganz besonderes für ihn: Ganz heimlich heiratete der Mann, der ohne Smartphone auskommt („das mag ich einfach nicht“), im März seine Lebensgefährtin Donnice Pierce. Carpendale und die US-Amerikanerin sind seit über 30 Jahren liiert. Die überstandene Alkoholsucht seiner Frau habe in den beiden den Wunsch reifen lassen, auch den Bund der Ehe einzugehen. Um das Familienglück noch perfekter zu machen, setzten sein Sohn Wayne und Schwiegertochter Annemarie Carpendale dem Ganzen mit einem Enkelsohn die Krone auf. Die neue Show von Großvater Howard kann der Kleine allerdings noch nicht sehen. „Mein Enkel ist leider noch etwas zu klein, um dabei zu sein. Aber der Rest meiner Familie wird sich die erste Show anschauen und mich in Berlin besuchen. Sie spielt immer eine große Rolle, wenn bei mir etwas Neues ansteht“, verrät der Musiker.

50 Jahre auf der Bühne, höchste Zeit für einen Rückblick! Für die Berliner Morgenpost öffnet der Schlagerkönig sein privates Fotoalbum und blickt auf Stationen seiner beeindruckenden Karriere zurück.

„Ich glaube, das war eine Pressereise. Der Mantel, den ich anhabe, gefällt mir. Ob der Pelz echt ist, kann ich aber nicht mehr sagen. Mit Mode habe ich ansonsten aber nie viel am Hut gehabt. Da war ich kein großer Freak. Mode ist nicht mein Ding. Meine Frau entscheidet, was ich trage. Privat und gerade auf der Bühne!“

„Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich die Kommentare, gerade aus Deutschland, über diese tolle Sportart höre. Das sind alles typische Vorurteile. Die jungen Menschen, die heute Golf spielen und zu den Besten gehören, sind topfit. Zur Drehung beim Schwung gehört eine Menge dazu und es ist einfach eine knallharte Sportart, die absolut Fairness bezogen ist, das liebe ich. So altmodisch sich das anhören mag, aber Golf entspannt mich total. Ganz anders als das Schwimmen: Als junger Mann bin ich viel im Meer geschwommen, habe auch eine Zeit lang hart trainiert und war drei Jahre in einem Verein. Aber jeden Sonntagmorgen eine Stunde lang zu schwimmen, hat mich irgendwann tierisch genervt. Ich vermisse aber das Meer von Südafrika. In Deutschland kann man ja froh sein, wenn die Wellen einem bis über das Fußgelenk gehen.“ (lacht)

„Hier sehen wir das gesamte Team vor einer großen Tour. Ich glaube, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was hinter so einer Tournee steckt. Wir sind den ganzen Tag unterwegs, 30, 40 Mann, in jeder Stadt kommen dann noch mal 20 dazu. Die wichtigste Person in meinen Augen ist der Tonmann, der sich auch darum kümmert, dass ich gut klinge – und mich höre. Das ist bei mir immer derselbe, der Yogi. Wilde Eskapaden gibt es heute aber nicht mehr so wie damals, wir sind ja alle etwas älter geworden. Früher war das anders, da konnte überall ‚Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll‘-Action passieren. Ich vermisse das alles aber nicht mehr, ich habe das als junger Mann erlebt und das reicht mir auch. Wenn ich über mich lese, dass meine Karriere weitestgehend skandalfrei lief, muss ich immer lachen. Ich hatte nämlich auch meine Skandale, aber ich war nie ein Mensch, der bei der ‚Bild‘ angerufen hat. Auf so etwas stehe ich nicht. Gerade heute gibt es Künstler, die ihre Skandale bewusst an die Öffentlichkeit bringen, deren Ruhm aber oft kurzlebig ist. Maffay, Jürgens und ich sind nicht diesen Weg gegangen.“

"Die Goldene Schallplatte ist einer der wenigen Preise, die ich behalte und gerne sammele, da es sich um einen Publikumspreis handelt. Andere Preise sind nicht unbedingt mein Ding. Meine Preise liegen momentan in Florida in einem Lagerraum, weil ich bisher nicht die Möglichkeit hatte, sie von dort aus nach Deutschland zu transportieren. Einige stehen aber auch schon in München.“

"Die Begegnung mit dem Dalai Lama war in Bonn. Ich wurde gebeten, eine kleine Gesangseinlage zu machen. Er hat 20 Minuten dort gesessen und zugeschaut, wie ich singe. Nach der Show durfte ich ihn dann kennenlernen. Das war zu einer Zeit, in der ich mich selbst sehr für Buddhismus interessiert habe, deswegen war es eine große Ehre. Er geht sehr liebevoll mit anderen Menschen um. Kurz zuvor hatte ich Nelson Mandela getroffen. Zwei solche Menschen kennenlernen zu dürfen, ist auch schon ein Meilenstein für sich.“