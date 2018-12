"Flashdance" - Tanznummern als echte Hingucker

Berlin. „What a Feeling“ – Giorgio Moroders Titelsong zum Tanzfilm „Flashdance“ – ist nicht nur oscarprämiert, sondern längst ein Klassiker. So braucht es nur wenige Takte davon, schon sind die Fans mittendrin in der Geschichte von Alex Owens. Tagsüber arbeitet die 18-Jährige als Schweißerin. Ihre wahre Berufung lebt sie aber nachts in „Harry’s Bar“ als Tänzerin aus. Ihr größter Traum: eine Ausbildung an der Akademie.

Egal, ob „Fame“, „Footloose“ oder „Dirty Dancing“: Die 80er waren das Jahrzehnt der Tanzfilme. Dazu gehört selbstverständlich auch Adrian Lynes Kultfilm „Flashdance“ von 1983. Vor zehn Jahren hob sich im englischen Plymouth für eine Musical-Adaption der Vorhang. Am Dienstag feierte die modernisierte Bühnen-Version in der Regie von Anders Albien Premiere im Admiralspalast.

Die dünne Story ist eigentlich nur Steilvorlage für Tanz- und Gesangsnummern und schnell erzählt: Unterstützt von ihrer Mentorin Hannah, gespielt von der wunderbaren Gitte Haenning, kämpft Alex (Hannah Leser) um ein Vortanzen. Dafür zieht ihr Lover Nick Hurley (Sasha Di Capri), der auch ihr Chef ist, was die Sache kompliziert macht, einige Strippen im Hintergrund. Als Alex davon erfährt, ist sie erzürnt.

Die Lovestory mag unglaubwürdig und seicht sein. Die Choreografien allerdings sind ein echter Hingucker. Auch die Bühne punktet mit LED-Technik für blitzschnelle Szenenwechsel. 80er-Flair transportiert die Produktion 35 Jahre nach der Kinopremiere aber nicht. Die Kostüme mögen zum Teil genau abgekupfert sein, wie der Tanzdress von Alex. Der Spirit bleibt jedoch heutig.

Die auf Deutsch und Englisch gesungenen Songs indes klingen alle wie brave Kopien. Alle weichgespült, weil sie gnadenlos dem Musical-Diktat unterworfen wurden. Der Ton ist zudem anfangs in den ersten Reihen übersteuert, zu laut und dröhnend. Man versteht nicht einmal, was die Darsteller singen. Es wird zwar nachjustiert, doch erst nach der Pause, jetzt weiter hinten im Saal, ist der Sound besser. Die mitreißenden Choreografien machen das Manko aber wett. So kommen „Flashdance“-Fans bei dem Tanzspektakel voll auf ihre Kosten.

