„Fotografie ist unglaublich sexy“

Die 30 Jahre alte Kunsthistorikerin Diandra Donecker wird die Nachfolgerin von Florian Illies im Berliner Auktionshaus Grisebach. Dieser war nach dem Rückzug von Grisebach-Gründer Bernd Schultz bereits als Nachfolger designiert, trat im Sommer jedoch überraschend zurück. Diandra Donecker wird zum 1. Januar 2019 leitende Geschäftsführerin und Partnerin. Wie schon Illies teilt sie sich die Führung des Hauses in einer Doppelspitze mit Micaela Kapitzky, seit 2000 Partnerin bei Grisebach. Diandra Donecker leitet seit zwei Jahren die Abteilung Fotografie bei Grisebach. Vorher war sie bei Christie’s in München als Junior-Spezialistin und noch früher als Volontärin im Metropolitan Museum New York und im British Museum in London tätig. Angela Hohmann traf sie und Micaela Kapitzky zum Gespräch.

Frau Donecker, seit zwei Jahren leiten Sie die Fotografieabteilung bei Grisebach. Jetzt sind Sie nach dem unerwarteten Rückzug von Florian Illies leitende Geschäftsführerin und Partnerin neben Micaela Kapitzky? Welche Erfahrungen bringen Sie mit?

Diandra Donecker: Mit nur 30 Jahren bin ich natürlich noch sehr jung, gleichzeitig bewege ich mich seit etwa zwölf Jahren im Kunsthandel und habe mir auf Stationen in Deutschland, Europa und in den USA ein gutes internationales Netzwerk aufgebaut. Vorher war ich bei Christie’s in München sowie am Metropolitan Museum in New York und in London. Dort ist es übrigens nicht so außergewöhnlich, schon in jungen Jahren eine Führungsposition zu bekleiden.

In der Fotografieabteilung von Grisebach sind Sie gleich mit großen Erfolgen aufgefallen wie etwa der Versteigerung eines Photogramms von László Moholy-Nagy zu 490.000Euro, dem bislang höchsten Preis, der in Deutschland je für ein einzelnes Foto gezahlt wurde. Was haben Sie in der Abteilung geändert?

Donecker: Seit ihrem Bestehen 1998 ist die Fotografieabteilung Marktführer in Deutschland. Meine Vorgängerinnen haben sehr gute Arbeit geleistet, Museen und die größten Privatsammlungen zählen zu unseren Kunden. Fotografie ist unglaublich sexy. Ich bemühe mich vor allem darum, die Begeisterung für das Medium noch zu steigern.

Ursprünglich hat sich Grisebach mit der Versteigerung der Klassischen Moderne einen Namen gemacht, in jüngster Zeit sollte die zeitgenössische Kunst zur zweiten wesentlichen Säule des Auktionshauses werden. Werden Sie diesen Kurs fortsetzen?

Micaela Kapitzky: Ja, auf jeden Fall. In den letzten Jahren haben wir genau das sukzessive vorangetrieben. Und darauf legen wir auch in Zukunft unser Augenmerk hin. Für die Leitung der Gegenwartskunst führen wir augenblicklich vielversprechende Gespräche.

Donecker: Der Aufbau der zeitgenössischen Kunst verspricht sehr viel Wachstum. Gerade für die Zukunft ist dieser Bereich sehr wichtig.

Kapitzky: Es ist auch eine Frage der Generationen. Nicht nur hier im Haus verjüngen wir uns, bei den Sammlern geschieht dasselbe. Die zeitgenössische Kunst ist mehr mit jüngeren Sammlern verbunden als die Klassische Moderne.

Ist das nicht auch ein Spagat? Haben Sie bei der neuen Ausrichtung nicht Angst, die ältere Sammlergeneration zu verlieren?

Kapitzky: Im Gegenteil. Es gibt sehr viele Sammler der Klassischen Moderne, die ihren Horizont erweitern und sich auf einmal für die Gegenwartskunst interessieren.

Donecker: Umgekehrt gibt es den typischen Käufer für zeitgenössische Kunst, der sich bei uns dann überraschend im Feld der Modernen Kunst engagiert. Und das soll Grisebach als Haus ja auch sein: ein Treffpunkt für verschiedene Sammlergenerationen und Leidenschaften.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft des Hauses? Wird es neue Abteilungen geben?

Donecker: Im Augenblick arbeiten wir mit den vorhandenen Abteilungen weiter. Wir fügen nichts hinzu und nehmen nichts weg, bemühen uns aber um Profilschärfung. Wie kann man die Sammler noch mehr für bestimmte Dinge begeistern? Wie reagiert man möglichst schnell auf einen Geschmackswandel?

Kapitzky: Wir müssen den Markt genau analysieren und uns fragen, wie wir darauf reagieren. Welche Änderungen führen wir ein? Wo müssen wir moderner werden? Wo müssen wir digitaler werden? Wie können wir einer sich deutlich verjüngenden Sammlerschaft so begegnen, dass sie sich gerne über unser Angebot informiert und dann auch aktiv bietet?

Wenn Sie das Auktionswesen in Deutschland betrachten, welche Chancen und Risiken sehen Sie, und wie wollen Sie ihnen begegnen?

Donecker: Die größte Herausforderung, die auch mit neuen Chancen verbunden ist, liegt sicherlich in der Digitalisierung. Wir kommunizieren mit unseren Kunden zwar über Facebook und Instagram, aber das werden wir verstärken.

Kapitzky: Da haben wir auf jeden Fall Handlungsbedarf. Aber wir müssen auch eine Verbindung zwischen Alt und Neu schaffen. Wenn ich sehe, dass wir im Herbst bei den Vorbesichtigungen über 8000 Besucher im Haus hatten, dann gilt es, beiden ein gewisses Gewicht zu verschaffen: dem traditionellen Besucher, der die unmittelbare Aura des Kunstwerkes genießen will, und dem anderen, der sich global bewegt, Kunst am Bildschirm kauft und unserer Expertise traut.

