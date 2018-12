Eine Frau, die sich nie unterkriegen ließ

Selten bekommt die graue Rechtsprechung so viel Farbe wie hier: „RGB – Ein Leben für die Gerechtigkeit“ über Ruth Bader Ginsburg.

Am Anfang steht eine Tirade von keinesfalls zimperlichen Beschimpfungen: „Diese Hexe, diese Übeltäterin, dieses Monster!“ „Ein Zombie!“ Und dann die leider allzu bekannte Stimme des aktuellen US-Präsidenten: „Sie ist eine Schande für den Obersten Gerichtshof!“ Die Rede ist von „Notorious RBG“, von Ruth Bader Ginsburg, ihres Zeichens Richterin am Obersten Gerichtshof der USA und in den Augen vieler dort eine Bastion für Frauenrechte und liberale Gerechtigkeitsbestrebungen.

Das mit dem „Notorious“ ist eine Kreation ihrer Fans, die nach einem ihrer flammenden „Dissenz“-Kommentaren zu konservativen Richtersprüchen entdeckten, dass nicht nur ihre Initialen, sondern auch ihre trotzige Haltung gut zusammengehen mit denen des Rappers, der sich „Notorious B.I.G.“ nennt. „Wir haben einiges gemeinsam,“ hört man Ginsburg im Dokumentarfilm von Julie Cohen und Betsy West sagen, „zum Beispiel sind wir beide in Brooklyn geboren“. An anderer Stelle gesteht sie: „Ich bin 85 Jahre alt und alle wollen ein Foto mit mir machen!“ Eine alte Richterin als Rockstar?

Cohen und West belassen es nicht dabei, das Phänomen von Ginsburgs Kultstatus zu dokumentieren. Sie schildern im Film „RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit“ durchaus differenziert die Lebensgeschichte der Ausnahmejuristin, die trotz einem ausgezeichneten Studiumsabschluss zuerst keinen Job finden konnte, weil Rechtsanwaltsfirmen damals die Devise verfolgten, keine Frauen anzustellen. Es war einfach nicht üblich. Unterstützung erhielt Ginsburg dafür Zeit ihres Lebens von ihrem Mann, der stets aktiv ihre Karriere beförderte und im Film als zentrale, treibende Kraft dafür enthüllt wird, dass Bill Clinton sie 1993 als frisch gewählter Präsident für den Obersten Gerichtshof vorschlug.

Obwohl sie in den 60-ern nicht zu denen gehörte, die auf der Straße protestierten – „Das war einfach nicht ihr Ding“, sagt eine Freundin – hat Ginsburg die Sache der Frauenemanzipation jahrzehntelang durch hartnäckige Juristenarbeit vorangebracht. Cohen und West erwähnen einige ihrer bekanntesten Fälle: Wie sie für eine Frau in der Armee die gleichen Zuschüsse erstritt, wie sie Männern zustanden; wie sie aber auch für einen alleinerziehenden Witwer durchsetzte, dass er genauso Anspruch auf ein „Müttergeld“ habe wie im umgekehrten Fall eine Frau. Zur Sprache kommen Zeitzeugen wie Bill Clinton oder Gloria Steinem, aber auch „eingeschworene Feinde“ wie der Republikaner Orin Hatch.

Mit alten Homemovies, Interviews und Archivaufnahmen aus Nachrichten und Talkshows setzen Cohen und West das Bild einer Frau zusammen, die ihr ganzes Leben eigentlich nur eines gemacht hat: hart gearbeitet. Selten hat man die graue Tätigkeit der Rechtsprechung so viel Feuer, Farbe und Charme annehmen sehen wie im Fall dieser zierlich-zähen 85-Jährigen.