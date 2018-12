Wie schwul war die Weimarer Klassik?

„Ich möchte wohl sein Mädchen sein...“ - In seiner Dokumentation „Männerfreundschaften“ macht sich Rosa von Praunheim auf Spurensuche.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Das 18. Jahrhundert war das Zeitalter der Brieffreundschaften. Überhaupt des Freundschaftskults. Auch Männer schrieben sich Liebesbriefe, schickten sich Küsse per Post, schwelgten in Huldigungen wie Goethe über Friedrich Heinrich Jacobi: „Du hast gefühlt, dass es mir Wonne war, Gegenstand deiner Liebe zu sein“. Und der wiederum: „Ich möchte wohl sein Mädchen sein.“ Aber war das einfach nur die Schwärmerei jener Zeit? Oder war da doch mehr, wofür es damals nur noch kein Vokabular gab?

Rosa von Praunheim, der rührigste schwule Filmemacher der Nation, stieß gleich auf mehrere Bücher zum Thema. Er hätte nie gedacht, dass er mal einen Film über Goethe oder Schiller drehen würde, gibt er anfangs zu. Zu arrogant, zu langweilig. Aber nun schlüpfte er selbst unter eine Barockperücke und in ein Brokatkostüm, freilich mit Glitter überzogen, und machte sich auf Spurensuche.

Regisseur Rosa von Prauheim wirft sich auch ins Kostüm

Foto: missingFILMs / Missingfilms

In „Männerfreundschaften“ besucht der 76-Jährige Experten, Historiker, Germanisten und Leiter von Kultureinrichtungen, lässt sie erst mal brav aufsagen, wer sie sind, und analysiert dann mit ihnen, wie schwul Heinrich von Kleist und August von Platen wirklich waren, was es mit einer homosexuellen Ritterfigur in Schillers letztem Dramenfragment auf sich hat und dass auch Goethe auf seiner Italienischen Reise Erfahrungen mit der Knabenliebe machte.

Zugleich steckt er Schauspieler und Laien in Kostüme und lässt sie so im heutigen Weimar mit gespielten Szenen Touristen provozieren. Wobei er auch Zweifel des Goethe-Darstellers Matthias Luckey ob des Themas und einen Streit darüber mit einer bekennden Tunte genüsslich mitfilmt.

Das alles ist höchst augenzwinkernd und sehr unterhaltsam aufbereitet. Die Literaturgeschichte muss danach nicht umgeschrieben werden, fundamental neue Erkenntnisse werden nicht gemacht. Aber auchder Literaturkundige erfährt die eine oder andere Neuigkeit. Und künftig wird man die alten Klassiker vielleicht noch mal anders lesen und auf Zwischentöne achten.