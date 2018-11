Lars von Trier bricht letzte Tabus - mal wieder

Eine Plastikplane, hinter die man lieber nicht schauen will: Serienkiller Jack (Matt Dillon) häuft seine Leichen in einem Kühllager an.

Er hat es wieder geschafft. Immer wenn man dachte, nun habe Lars von Trier, das notorische Enfant terrible des europäischen Kinos, auch das letzte Tabu gebrochen, legt der Filmemacher mit einem Werk nach, das sein Publikum noch mehr verstört, noch mehr spaltet, zu noch leidenschaftlicheren Reaktionen provoziert.

Das ist ihm mit „The House That Jack Built“, seinem ersten Film seit fünf Jahren, wieder gelungen: Bei der Premiere im Mai auf dem Filmfestival in Cannes sind die Menschen reihenweise aus dem Saal geflohen. Aus Schock. Oder aus Protest. Dabei hat der Meister des Depressions­dramas im gesetzten Alter von 62 Jahren eigentlich seine erste Komödie gedreht. Eine teerschwarze Komödie allerdings, bei der auch dem hartgesottensten Zuschauer das Lachen im Hals stecken bleibt. Die Frage ist nur, wann.

Konsequent spaltet der Regisseur sein Publikum

Ganz am Anfang mag es noch witzig sein, wenn der von Matt Dillon gequält gespielte Ingenieur Jack mitten in der Pampa eine Frau mit Autopanne und kaputtem Wagenheber aufliest, die sich schnell als undankbare Nervensäge entpuppt. Man weiß nicht, was unverschämter ist: Wenn diese von Uma Thurman gespielte Frau anfangs noch zaudert, ob sie bei ihm einsteigen soll, weil er wie ein Serienmörder aussieht. Oder wenn sie bei der Rückfahrt von der Werkstatt meint, nein, zum Serienmörder habe er nicht das Zeug. Irgendwann nimmt der stille Fahrer den Wagenheber – den „Jack“, wie er im Englischen heißt – und erschlägt sie damit.

Erstes Opfer des Films: „Lady 1“ (Uma Thurman) fordert Jack mit Beleidigungen heraus

Der Mann ist nämlich wirklich ein Serienkiller. 60 Menschen hat er schon auf dem Gewissen. Oder 61. Die Frau, die ihn auf das Missverhältnis seiner Angaben hinweist, hat noch nicht begriffen, dass sie das 61. Opfer ist. Von Triers Film zeigt „nur“ fünf Fälle davon, aber die stellt er in zweieinhalb quälenden Stunden peinvoll aus. Wie in einem klassischen Drama mit fünf Akten. Und jeder Zuschauer muss für sich die Grenze finden, wann er aussteigt.

Ist es der Moment, wenn der Täter wieder und wieder zu einem Tatort zurückkehrt, weil er unter Kontrollzwang leidet und panisch fürchtet, er habe noch irgendwo einen Blutfleck übersehen? Ist es der Moment, wenn er zwei Kinder meuchelt und die Mutter danach zum Picknick neben den Toten zwingt? Oder ist es der, wenn er Opfer Nummer 61 die Brust abschneidet?

Schreien bringt nichts: Jack mit Opfer Nr. 61 (Riley Keough)

Von jeher spielt von Trier mit dem Tabubruch. Mit kalkulierten Grenzüberschreitungen. Von jeher badet er in Exzessen. Seien es die exzessiven Beziehungstaten in „Melancholia“, sei es der exzessive Sex in „Nymphomaniac“ oder nun eben das exzessive Morden, wobei die Kamera nicht wegschwenkt. Opfer sind fast ausschließlich Frauen, sie haben keine Namen nur Bezeichnungen wie „Lady 1“, „Lady 2“ oder „Simple“, und sie werden durchgängig als simpel und tumb dargestellt.

Ein schlimmes Frauenbild, das könnte man dem Regisseur vorwerfen. Aber den Vorwurf thematisiert er findig gleich selbst. Durch einen zweiten Mann, mit dem der Mörder lange nur im Off spricht und der die unverwechselbare Stimme von Bruno Ganz hat. Dieser Mann klingt wie sein Therapeut, wird sich aber selbstredend als etwas anderes erweisen. Denn diese im Grunde erzkatholische Beichtsituation kennt der Trier-gestählte Zuschauer ja aus „Nymphomaniac“: Auch da offenbarte eine gequälte Seele ihr ganzes Leben. Und auch da gab es am Ende keine Vergebung, keine Erlösung.

Der Killer schleift seine Leichen in ein eigens dafür gemietetes Kühlhaus

Wie bei „Nymphomaniac“ werden dabei auch wieder allerlei weitschweifige Abhandlungen geführt. Gedanken über den Unterschied zwischen Architekten und Ingenieuren, denn Jack, der Mörder, ist Letzteres und will ständig ein Haus bauen, das er dann doch wieder abreißt. Auslassungen über gotische Kirchen und barocke Gemälde, wobei Glenn Gould fast enervierend immer wieder ein Bach-Stück spielt. Vergleiche von Uma Thurmans zerschlagenem Gesicht mit einem kubistischen Gemälde. Auslassungen auch übers Kino und Lars von Triers frühere Werke, womit sich der Filmemacher selbst in den Klassikerkanon einschreibt. Und Gedanken über Adolf Hitler, Albert Speer oder die Stuka als „schönstes aller Flugzeuge“.

Da ist er wieder, der böse Däne von Trier, der einst wegen provokanter Hitler-Äußerungen in Cannes zur Persona non grata ernannt wurde. Und nun, in seinem ersten Film, den er nach sieben Jahren wieder auf diesem Festival zeigen durfte, die Provokation als Diskurs fortführt. Man könnte „The House That Jack Built“ fast als gezielte Rache an Cannes werten: Erst haben sie ihn vor die Tür gesetzt, jetzt sorgte er dafür, dass die Gäste freiwillig aus dem Kino herausrannten.

Rache an Cannes? Lars von Trier (M.) mit seinen Stars Bruno Ganz (l.) und Matt Dillon

Denn die ganzen pseudophilosophischen Kunstabhandlungen dienen nur als verquaste Erklärung, dass der Ingenieur seine Morde als Kunst betrachtet. Und am Ende doch noch ein titelgebendes Haus errichtet, das an Zynismus nicht zu übertreffen ist: Weil es ein buchstäbliches Leichen-Haus ist, errichtet aus den Überresten der Opfer.

Lars von Trier ist sich treu geblieben. Konsequent führt er sein zynisches Welttheater ad absurdum. Und spaltet damit wie stets sein Publikum, wenn er Kunst und Kultur quasi als Zeugen aufführt – dies zumindest wäre eine Lesart des Films –, dass Gewaltexzesse zur menschlichen Natur einfach dazugehören. Und das, was Kunst darf und dürfen muss, auf diese Weise hinterfragt.

Von Trier steigt tief hinab in die Seelenabgründe und verheddert sich dabei doch in seinem eigenen Inferno. Viele Zumutungen laufen ins Leere, sodass sie sich als Provokationen um ihrer selbst willen entlarven. Wie seine Filmfigur kommt der dänische Skandalregisseur an einen Punkt, an dem es einfach nicht mehr weitergeht. Die Frage ist nur, wie treu der Trier-Fan bleibt, wie gutwillig er ihm auf diesem Weg noch folgen mag oder kann. Oder das Ganze nur noch zynisch und abstoßend findet.