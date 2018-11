Black Eyed Peas stellen neue Sängerin vor

Das Konzert in der Max-Schmeling-Halle am Freitagabend war durchwachsen.

Berlin. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis die Black Eyed Peas sich am Freitagabend ihrem Publikum präsentieren. Dabei sind ihre Fans eindeutig in Feierlaune. Ein DJ heizt den Konzertbesuchern in der Max-Schmeling-Halle vorab ein, doch als es so aussieht, dass die Party nun beginnen könnte, passiert erstmal gar nichts.

Acht lange Jahre haben die sechsfachen Grammy-Gewinner auf sich warten lassen, ausharren können die Fans der Band also. Zwischendurch verkürzt noch Sängerin India Love dem Publikum die Wartezeit, doch zwischen Halb-Playback und leicht bekleideten Tanzeinlagen hinterlässt sie keinen bleibenden Eindruck.

Dann endlich nehmen die Musiker aus Los Angeles die Bühne ein und beginnen ihr Konzert, wie sollte es anders sein, mit dem Song „Let‘s Get It Started“. Ein schwarzes Dreieck, das bislang eher unscheinbar die Rückwand der Bühne gebildet hatte, leuchtet plötzlich auf und entpuppt sich als Bildschirm, auf dem sich abstrakte Formen zum Beat bewegen.

Eine Frage lassen die Black Eyed Peas zunächst noch offen, und das ist die nach einem Ersatz für Sängerin Fergie, die sich 2017 offiziell von der Band trennte. Zu dritt tanzen will.i.am, apl.de.ap und Taboo als dunkle Silhouetten in schwarzer Kleidung vor dem strahlenden Bildschirm, während die von Fergie gesungenen Passagen zunächst vom Band eingespielt werden.

Erst während des Songs „Boom Boom Pow“ wird die brennende Frage, wer denn nun die weibliche Stimme der Band wird, beantwortet. Jessica Reynoso, die im Rahmen des philippinischen Ablegers von „The Voice“ auf sich aufmerksam machte, wird auf die Bühne gebeten und überzeugt mit einer beeindruckenden Gesangseinlage.

Auch während der nächsten Nummer „Shut Up“ macht Reynoso eine gute Figur. Der dreieckige Bildschirm zeigt dazu einen schillernden Fischschwarm, der zwar wenig mit dem Song zu tun hat, dafür aber eindrucksvoll aussieht. Reynosos tragende Stimme, die sie scheinbar nach Belieben durch alle Höhen und Tiefen jagen kann, lässt einen derweil beinahe vergessen, dass die Passagen ursprünglich von einer anderen gesungen wurden.

Die Stimmung im Saal ist bis hierhin zwar gut, doch es scheint, als habe die ganz große Party noch immer nicht begonnen. Das Publikum reagiert äußerst willig auf die seltenen Interaktionen mit der Band, doch die ganze Zeit wirkt es, als warte ein letzter Funke darauf überzuspringen, als müsse die Band nur ein wenig mehr fordern, ein wenig mehr auf der Bühne ausflippen, damit die Stimmung richtig hochkocht.

Erst nach neun Liedern ist es endlich so weit, der Funke springt über und sorgt für eine regelrechte Stimmungsexplosion. Mit „Pump It“ zeigt die Band, warum viele ihrer Lieder zu Partyhymnen geworden sind. Das hüpfende Publikum bringt die Tribünen zum Wackeln und scheint sich im Bereich vor der Bühne in eine Art Rausch zu tanzen.

So könnte es weitergehen, doch da die Tour nach dem aktuellen Album der Band „Masters Of The Sun“ benannt ist, leiten die Musiker nun in den zweiten Teil des Abends über, in dem sie einige ihrer neuen Nummern spielen wollen. Und obwohl die neuen Lieder viel soliden Hip Hop und auch einige angenehm politische Texte mitbringen, reagiert das Publikum eher zurückhaltend.

Für den Song „Big Love“ werden die Zuschauer gebeten, ihre Handys rauszuholen. Denn wer sich im Vorfeld eine spezielle App heruntergeladen hat, kann nun sein Handy auf die Bühne richten und dank aufleuchtender QR-Codes einen Teil der Bühnenshow sehen, der den anderen verborgen bleibt. Zwar holen viele Fans ihre Handys aus der Tasche, um zu filmen, doch kaum jemand scheint über die notwendige App zu verfügen. So hinterlässt die experimentelle Idee lediglich den Eindruck einer unnötigen Spielerei.

Bloß vier Lieder des neuen Albums präsentiert die Band an diesem Abend, dann bekommen die einzelnen Mitglieder jeweils einen Soloauftritt. Sängerin Reynoso füllt ihre Zeit allein auf der Bühne mit einem stimmgewaltigen Cover des Beyoncé-Songs „Love On Top“, und will.i.am macht ein paar Liegestütze, während er einige seiner Solo-Nummern zum Besten gibt. Rapper Taboo nutzt die Gelegenheit hingegen, um über seine besiegte Krebserkrankung zu sprechen, die mitverantwortlich für die lange Pause der Band war. In seiner emotionalen Rede ruft er dazu auf, das Leben zu zelebrieren.

Dann beginnt der dritte und letzte Teil des Abends, weiter geht es mit den frühen Hits der Band. „Don’t Stop The Party“ lautet das Motto für den Abschluss des Konzerts. Wie bereits zu Beginn des Abends dauert es allerdings eine Weile, bis die Party richtig in Gang kommt. Erst zum Schluss dreht die Band mit „I Gotta Feeling“ noch einmal richtig auf, noch einmal springt die ganze Halle, noch einmal wird hemmungslos getanzt – da kann man am Ende sogar darüber hinwegsehen, dass die geforderte Zugabe ausbleibt.