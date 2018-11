Ausweichquartier für Pergamonmuseum öffnet diesen Freitag

Aber was ist mit der Sanierung des Stammhauses? Sorgen macht den Verantwortlichen der Rückgang des Publikumsinteresses.

Berlin. Der Pergamonaltar gilt vielen als achtes Weltwunder der Antike. Jahr für Jahr kamen weit mehr als eine Million Menschen auf die Berliner Museumsinsel, um das Kunstwerk aus der griechischen Metropole in Kleinasien zu besichtigen. Doch seit Jahren ist der Steinkoloss mit dem legendären Gigantenfries hinter einer Schutzwand verschwunden. Das eigens dafür gebaute Pergamonmuseum wird erstmals seit seiner Eröffnung 1930 von Grund auf saniert. Schon früh gab es Schlagzeilen wegen explodierender Kosten, alles dauert länger als geplant. Der Altarsaal gleicht heute einem Gerüstwald. 18 Meter hoch ragen zahllose Stahlstützen bis zur Decke. Sie halten eine Schwerlastebene, von der aus die marode Lichtdecke erneuert wird.

„Das Revolutionäre am Pergamonmuseum war einst, dass die Besucher die antike Architektur hier authentisch erleben konnten, in Originalgröße und mit Tageslicht“, sagt Projektleiter Frank Röger vom Bundesamt für Raumordnung und Bauwesen. „Diese Inszenierung hat den Weltruhm des Museums begründet. Das wollen wir erhalten.“ Dafür müssen 5300 Quadratmeter Glasdächer und 2500 Quadratmeter Lichtdecken erneuert werden. Der Hellenistische Saal ist fast fertig, im Pergamonsaal laufen die Arbeiten auf Hochtouren. „Wir haben die Auflage vom Landesdenkmalamt, die alte Stahlkon- struktion zu erhalten. Deshalb bauen wir die neue um die alten historischen Fachwerkträger herum, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht“, sagt Projektleiterin Astrid Marlow.

Die Herausforderungen sind groß. Denn die mit der Architektur verbundenen und oft fragilen Großobjekte wurden aus Sicherheitsgründen nicht ausgebaut. Sie bleiben während der Bauzeit im Haus und werden mit einem ausgeklügelten Kontrollsystem überwacht. „Eine Operation am offenen Herzen“ nennt der Präsident der verantwortlichen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, das Vorgehen.

Heikle Abbruch- und Tiefbauarbeiten fast beendet

„Während der gesamten Bauzeit bisher haben wir den Grenzwert für Erschütterungen 34 Mal und den Grenzwert für Setzungen 18 Mal erreicht“, sagt Marlow. Inzwischen sind die heiklen Abbruch- und Tiefbauarbeiten fast beendet. Das Kontrollsystem hat sich bewährt: Kein Exponat habe Schaden genommen. Eigentlich hatte der erste Bauabschnitt mit dem Nordflügel und dem Pergamonsaal 2019 fertig sein sollen. 2016 wurde der Termin wegen vieler Probleme auf 2023 verschoben. Inzwischen sind die Bauherren noch vorsichtiger. „Im Frühjahr 2019 wollen wir Richtfest feiern und dann einen terminlichen Ausblick für die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts vorlegen“, kündigt Röger an. Künftig soll das Haus rundum modernen Museumsstandards entsprechen. So entsteht im Innenhof des gewaltigen Flügelbaus ein neuer zentraler Eingang, ein vierter Flügel ist geplant und eine archäologische Promenade, die später die fünf Häuser der Museumsinsel unterirdisch verbinden soll.

Sorgen macht den Verantwortlichen der Rückgang des Publikumsinteresses durch die Sanierung. Schwung soll die temporäre Ausstellung „Pergamonmuseum. Das Panorama“ bringen, das am 17. November in einem Übergangsquartier gegenüber der Museumsinsel öffnet. Rund 80 Werke aus Pergamon sind zu sehen. Den Altar selbst hat der Künstler Yadegar Asisi in einem Rundpanorama neu inszeniert. Die originalen Götter verharren derweil im Dornröschenschlaf hinter der Schutzwand.

