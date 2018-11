„La Bayadère“ wird an der Staatsoper rekonstruiert

Berlin. Der Auftakt einer Intendanz setzt den Ton für das Kommende. Johannes Öhman und, noch aus dem Hintergrund, Sasha Waltz treffen auch mit der zweiten Premiere am Staatsballett den Ton – eine Erleichterung nach den Querelen um Vorgänger Nacho Duato. Mit Alexei Ratmanskys Klassiker-Rekon­struktion „La Bayadère“ zeigt sich Berlins Ballettkompanie an der Staatsoper Unter den Linden jetzt in einem üppig ausgestatteten Vorweihnachtsspektakel – das gleichwohl gängige Sehgewohnheiten unterläuft und mit entschlossen akademischem Interesse ein Grand Ballet des zaristischen Russland wiederaufleben lässt.

Es wird sehr viel weniger getanzt

1877 kam die Geschichte einer im Diesseits unglücklichen Liebe zwischen der Tempeltänzerin (bayadère) Nikia und dem Krieger Solor auf die Bühne des Bolschoi-Theaters in St. Petersburg. Choreografiert hat sie Marius Petipa, ein Mitbegründer des klassischen Kanons, dem er später „Schwanensee“, „Dornröschen“ und „Der Nussknacker“ hinzufügte. Augenfällig ist der Unterschied zu heutigen Klassikeraufführungen – es wird bei Petipa/Ratmansky sehr viel weniger getanzt. Virtuoser Spitzentanz athletischer Körper: vorerst Fehlanzeige. Vor den prachtvollen, indisch inspirierten Kulissen von Tempeln und Palästen, mit leuchtend farbigen, geschmackvoll orientalisierenden Kostümen (Bühne und Kostüm: Jérôme Kaplan) sind die ersten beiden Akte über weite Strecken Pantomime zu Musik.

Mit präzisen, deutlich lesbaren Gesten erzählen die Solisten von Liebe (Hand aufs Herz) und Schönheit (beide Hände fahren den Umriss des Gesichts nach), aber auch dem vernichtenden Hass einer Nebenbuhlerin (eisern schließt sich eine Faust): Der Krieger Solor (klar und jugendlich-entschlossen: Alejandro Vìrelles) wird vom weltlichen Herrscher (als Radscha von Golconda gravitätisch-kraftvoll: Tommaso Renda) dessen Tochter Gamsatti (herrschaftlich lockend: Yolanda Correa) als Gatte zugedacht, während der religiöse Anführer (ein Großbrahmane von majestätischer Statuarik: Vahé Martirosyan), Anspruch erhebt auf Nikia (gewohnt gefühlstief und elegant: Polina Semionova).

Verrat und Mord sind die Folge: Nikia muss sterben, weil sie sich gegen die strikten gesellschaftlichen Hierarchien auflehnt – sie verweigert sich mit selbstbewusst gekreuzten Armen den Avancen des Großbrahmanen und bedroht Gamsatti im Streit um Solor mit einem Dolch. Hinterrücks wird sie ermordet; der Radscha versteckt mit Gamsattis Wissen eine Giftschlange in dem Blumenkorb, den die Bayadère im ihr auferlegten Tanz zu Ehren des Goldenen Gottes bei sich tragen muss. Vor Solors Augen geht Nikia zugrunde.

Hochdramatisch ist das inszeniert. Kaum fällt auf, dass es in der ersten Hälfte des knapp dreistündigen Abends nur wenige Reigentänze der Bayadèren-Gruppe gibt, rhythmische Schrittfolgen und bodennahe Sprünge in der üblich ornamentalen Ensemble-Geometrie: Linie, Kreis, Diagonale. Erst in den beiden Akten nach der Pause werden die Szenen des Corps komplexer und temporeich, tanzen die Solistinnen auf Spitze. Hier erscheint Nikia dem vor Schmerz umnachteten, sich in den Rausch flüchtenden Solor als weiß gewandetes Jenseits-Wesen, dem er sehnsüchtig nacheilt und mit dem er im Traum zum innigen Pas de deux zusammenfindet.

Polina Semionova und Alejandro Vìrelles wirken gut aufeinander eingestimmt; einen realistischen Zug gewinnt ihre Liebe, als sich das Paar im ersten Akt leidenschaftlich zugetan umarmt und küsst; im Jenseits tupft Semionovas Nikia ihrem Geliebten den Ansatz einer sanften Berührung auf die Schulter – war sie im ersten Akt von sprudelnd-lebendiger Verliebtheit, im zweiten stolz und verzweifelt, wirkt sie jetzt opak und entrückt. Auch wenn ihre Gestaltungsmittel vertraut sind, bleibt Polina Semionova am Staatsballett die auf Premiere abonnierte Primaballerina. Stehende Ovationen.

