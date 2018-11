"Miss Daisy und ihr Chauffeur" ohne Gefühlsduselei

Berlin. Totalschaden an Doppelgarage, Geräteschuppen und Chrysler. So lautet die Bilanz von Miss Daisys letzter Autofahrt. Aus Sorge um sie und weil die Versicherung weg ist, will Sohn Boolie einen Chauffeur engagieren. Gegen den Willen der 72-Jährigen. Die wohlhabende, jüdische Witwe fürchtet um ihre Unabhängigkeit und findet es degoutant, ihren Reichtum zu zeigen. Was die eigensinnige Dame messerscharf kund tut. Boolie stellt dennoch den Farbigen Hoke ein. Mit 69 auch nicht mehr der jüngste. Obwohl selbst immer wieder antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt, wischt sich Boolie nach dem Handschlag mit Hoke die Hand ab. Wir befinden uns schließlich in Atlanta, Georgia, im Jahr 1948. Damals galt vor allem in den Südstaaten strikte Rassentrennung.

Alfred Uhrys Drama „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ aus dem Jahr 1987 erzählt durchaus von Diskriminierung und Vorurteilen. Aber vor allem ist es die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Bekannt wurde der Stoff durch die vierfach oscarprämierte Verfilmung 1989 von Bruce Beresford mit Jessica Tandy und Morgan Freeman in den Hauptrollen. Nun hat der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss das Stück absolut hinreißend im Kleinen Theater inszeniert. Er selbst schlüpft dabei in die Rolle des Hoke, die er schon in einer Inszenierung von Andreas Lachnit gespielt hat, und die ihm auf den schmalen Leib geschneidert ist. Stoisch, schlagfertig und mit List wehrt er sich gegen die Attacken von Miss Daisy.

Ute Lubosch als Daisy ist eine Wucht. Ihr beharrliches Sträuben gegen Hoke weicht einem grimmigen Wohlwollen. Denn der Chauffeur versteht es, die alte Lady zu nehmen, wie sie ist. Stachelig mit Herz und eiserner Haltung. Ihre Fassung verliert sie nur einmal, nachdem eine Bombe ihre Synagoge zerstört hat. Dass seien Leute mit der gleichen Gesinnung gewesen, die in seiner Kindheit den Vater eines Freundes ermordet haben, erzählt Hoke leise.

Themen wie rassistischer Hass und Antisemitismus machen das zeitlose Stück sehr aktuell. Die freundschaftliche Beziehung der beiden entspinnt sich indes wunderbar altmodisch. Eher spröde, ohne Gefühlsduselei. War Sohn Boolie (Matthias Freihof) zuerst noch ein Vermittler zwischen ihnen, so benötigen sie ihn bald nicht mehr. Ohrensessel nebst trutschigem Lämpchen sowie zwei Autositze und ein Lenkrad genügen zudem, um zwischen Villa und Limousine zu switchen.

Die Geschichte spannt ein Bogen über 25 Jahren. Der Virtuosität der Schauspieler ist es zu verdanken, dass die Tragikomödie über die sich ändernden Zeitläufe hinweg funktioniert. Sie geben ihren Charakteren nicht nur Tiefe, sie stellen das Älterwerden ihrer Figuren auch überzeugend dar. Ein rundum gelungener Theaterabend.

Kleines Theater, Südwestkorso 64, Friedenau, Tel. 821 20 21, 24. & 29.11., 1.12. um 20 Uhr, 25.11. & 2.12. um 18 Uhr