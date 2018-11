Start des Berliner Jazzfests: Eine bunte Spielwiese

Nadin Deventer ist die erste Frau an der Spitze des renommierten Jazzfestes Berlin, das am Donnerstag startet.

Berlin. „Wenn die große Maschine der Festspiele ins Rollen kommt“, sagt Nadin Deventer, dann sei das ein tolles Gefühl. Heute beginnt das Jazzfest Berlin. „Wir werden das Festspielhaus öffnen und gestalten“ sagt die neue Festivalmacherin. „Es wird mehr oder weniger eine bunte Spielwiese werden.“ Das Grand Opening beginnt auf der großen Bühne mit Nicole Mitchells Black Earth Ensemble, danach verteilen sich die Jazzfans auf die Seitenbühne, ins obere Foyer oder in die Kassenhalle. Spätabends trifft man sich wieder im Saal zum Projekt „Exploding Star International: Chicago-Berlin“.

Die afroamerikanische Traditionslinie des Jazz mit Blick auf die Urquelle Chicago steht im Zentrum ihres ersten Festivals. Nadin Deventer verweist dabei auf die Anfänge des Berliner Jazzfests von 1964, als Martin Luther King das Geleitwort schrieb. Jazz sei auch eine politische Kunstform, sagt die Festivalchefin, es ging immer um den Kampf gegen Ausgrenzung und für mehr Gleichberechtigung. Das trägt sie schon wie ein Motto vor sich her.

Nadin Deventer gehört zur neuen Generation der Festivalmacher. „Es geht um die Haltung, um die Öffnung, die Dialogbereitschaft und darum, Zugänge zu schaffen.“ Und sie betont, „sich wirklich als Teil der Berliner Kulturlandschaft zu begreifen“. Mehrere Berliner Akteure sind im Programm wiederzufinden, gleich zur Eröffnung veranstaltet das zwölfköpfige Kim Collective ein Happening. Nadin Deventer steht mehr für das Modell der Community und weniger für den Begriff Szene, die sich womöglich noch elitär voneinander abgrenzt. Als sie im Festspielhaus fotografiert wird, merkt man, wie unangenehm ihr solche Termine sind. Sie ist nicht der Typ, den in den Mittelpunkt drängt.

Leidenschaftliche Streiterin für die europäische Idee

Die Berufung von Nadin Deventer an die Spitze des wichtigsten deutschen Jazzfests hatte zunächst für Irritationen gesorgt. Mit 41 Jahren ist sie eine vergleichsweise junge Festivalchefin. Bislang werden derartige Festivals meist von Jazzmusikern geleitet. Sie ist die erste Frau, die das Jazzfest Berlin leitet, obendrein von Hause aus eine Kulturmanagerin, die ihre Erfahrungen in europaweiten Netzwerken gesammelt hat. Sie selber spricht vom neoliberalen Zeitgeist, der kaum noch lineare Arbeitsbiografien zulässt, sondern den ständigen Wettbewerb um Projekte fordert.

Ihr Werdegang ist nur schwer aufzuschreiben, in den 16 Jahren im Kulturbereich ist sie mehrfach in Europa umgezogen. Sie arbeitete für das Festival van Vlaanderen in Brüssel oder war ab 2008 in Bochum Projektleiterin für „Ruhr.2010 – Kulturhauptstadt Europas“. Ihr Programm mit 60 Konzerten in 25 Städten nannte sie „No blah-blah“. Das ist ihre Art Coolness. Jetzt hat sie als Jazzfest-Leiterin einen Dreijahresvertrag, zuvor war sie Produktionsleiterin ihres Amtsvorgängers Richard Williams.

Geboren wurde Nadin Deventer in Ibbenbüren in NRW als Tochter eines Musiklehrers und einer Arzthelferin. Es gibt eine Jugend als Leistungssportlerin. Die münsterländische Stadt beschreibt sie als jazzaffin. Sie zog es nach Paris, Amsterdam und Berlin, unter anderem, um Jazzmusik und European Studies zu studieren. Sie ist eine leidenschaftliche Streiterin für die europäische Idee. Aber sie hat sich gegen eine politische Karriere entschieden.

Einmal spricht sie beiläufig von „uns Festivalmachern und Festivalmacherinnen“. Das mutet fast wie ein Zungenbrecher an, aber für sie scheint die genderpolitische Correctness normal zu sein. Das Thema Gleichberechtigung ist für die Mutter eines zehnjährigen Sohnes mehr als nur eine geschlechtergerechte Sprache: „Das ist ein gesellschaftsrelevantes Thema. Die Zeit ist da, um ein Umdenken anzustoßen, um Frauen die gleichen Zugänge zu verschaffen wie den Männern.“

Neuere Studien und Statistiken

Für die Jazzszene verweist sie auf neuere Studien und Statistiken. Man kann schon sagen, dass der Jazz die letzte konservative Bastion in Deutschland ist, selbst im klassischen Musikbetrieb ist man deutlich weiter. In einer Studie 2016 wurde etwa ermittelt, dass 86 Prozent der Jazzinstrumentalisten in Deutschland Männer sind. Bei den wenigen weiblichen Musikern spielen nur zwölf Prozent ein Instrument, die deutliche Mehrheit singt. „Wenn es jetzt zu wenige Instrumentalistinnen gibt“, sagt Deventer, „dann ist es eine Aufgabe nachzufragen, warum junge Mädchen in ihren sensiblen Teenagerjahren aufhören Instrumente zu spielen. Dafür gibt es Gründe.“

Sie fordert, dass sich die Akademien, die Veranstalter, aber auch die großen Labels um das Thema kümmern. Als Festivalleiterin engagiert sie sich natürlich dafür, dass den Frauen mehr Aufmerksamkeit zukommt. „Ich habe keine Quote, aber ich achte sehr darauf. Wir haben in diesem Jahr 35 musikalische Acts, von denen 14 unter relevanter weiblicher Beteiligung stattfinden.“

Möglicherweise gibt es dadurch bei dem viertägigen Festival, das an verschiedenen Orten in der Stadt stattfindet, eine neue Sicht auf die Vielfalt des Jazz und einen neuen Humor zu entdecken. Am „Melancholic Sunday“, wie der Schlusstag überschrieben ist, gibt es etwa das experimentelle „Silence Meal“. Künstlerin Nina Backman serviert für 55 Euro ein Drei-Gänge-Menü. In den zwei Stunden sollen die Gäste aber nicht sprechen, von den Essgeräuschen wird eine Tonaufnahme erstellt.

