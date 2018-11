Film Vorsicht Karies: Disney entführt in eine Zuckerwelt

Eine Eule im Anflug auf das nächtliche, verschneite London. Die Kamera folgt dem Raubvogel über heimelig beleuchtete Straßen und einen Marktplatz mit Tannenbaum. Bis hierhin könnte der Film glatt „Weihnachten mit Harry Potter“ heißen. „Der Nussknacker und die vier Reiche“, inspiriert von E.T.A. Hoffmanns „Nussknacker und Mausekönig“, ist jedoch in der Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt.

Die Magie, die in der Luft liegt, entstammt der Industrialisierung, die hier noch als einziges Glücksversprechen gilt. Keine rauchenden Schlote vernebeln die Sicht, keine Kinder werden zur Arbeit in die Stollen geschickt. Es herrscht ein fröhliches Klima der Innovation. Man begeistert sich für Naturwissenschaften und neu entwickelte Maschinen.

Mackenzie Foy, die vor sieben Jahren die Tochter des Vampirs Edward und seiner Frau Bella im Finale der „Twilight“-Sage spielte, bewegt sich hier einmal mehr zwischen den Welten. Als Teenager Clara muss sie den Tod ihrer Mutter verarbeiten, was in ihren großbürgerlichen Kreisen bedeutet, Contenance zu bewahren.

Doch als das technikbegeisterte Mädchen ein letztes Geschenk ihrer Mutter überreicht bekommt, brechen sich Zorn und Trauer Bahn. Es handelt sich um ein silbernes Ei, offenbar als Schmuckschatulle gedacht, zu deren Schloss auch noch der Schlüssel fehlt. Enttäuscht nimmt Clara Reißaus und landet in einem winterlichen Wunderland.

Diese föderal organisierte Parallelwelt ist in vier nach Blumen oder Süßigkeiten benannte Reiche unterteilt. Sogleich entdeckt Clara einen goldenen Schlüssel, aber – schwups! – schnappt ihn ihr eine kleine Maus vor der Nase weg und verschwindet. Prompt entdeckt der junge Soldat Philip (Jayden Fowora-Knight) in Clara die Tochter seiner verschollenen Königin. Gemeinsam machen sie sich auf die Jagd nach dem Schlüssel und stehen der exzentrischen Zuckerfee (Keira Knightley) bei. Die kämpft mit einer Armee von Zinnsoldaten gegen eine gigantischen Porzellanpuppe namens Mutter Gigoen (Helen Mirren), die das zauberhafte Land zu tyrannisieren scheint.

Einmal mehr legen die Disney-Studios hier die Realverfilmung eines Klassikers vor und referieren auf die eigene Firmengeschichte. Von jenem Segment aus „Fantasia“ aus dem Jahr 1940, in dem Tschaikowskis „Nussknacker-Suite“ mit kongenialem Zeichentrick bebildert wurde, sind aber nur etwas Musik und einige Ideen übrig geblieben.

Der schwedische Romantiker Lasse Hallsström und sein eher auf Action abonnierter US-Kollege Joe Johnston setzen auf ein Nebeneinander der Stile. Modernste CGI-Effekte ergänzen traditionelles Handwerk. Prächtige Kostüme und Bauten werfen Clara und das Publikum in eine bunte, anachronistische Jahrmarktswelt. Hier wird eine große Sehnsucht nach vordigitalen Fantasien spürbar, denen man sich zumindest solange genussvoll hingeben kann, bis ihr eher reaktionäres Weltbild aufstößt. Statt an ein Tschaikowski-­Ballett erinnert das Ende eher an einen US-amerikanischen Keuschheitsball.