Angelo Branduardis Wohlfühlmomente in der UdK

Berlin. Saallicht aus, Spots an. Und Applaus, bevor auch nur ein Musiker zu sehen ist oder ein Ton gespielt wurde. Man merkt sofort, an diesem Abend sind weder vor noch auf der Bühne Youngsters vertreten. Aber schließlich gibt sich auch Angelo Branduardi die Ehre. Der italienische Star ist mittlerweile 68 Jahre alt und das Gros seiner Fans ist jenseits der Fünfzig. Daher geht es trotz des immer wieder aufbrandenden Jubels unaufgeregt, freundlich und entspannt zu. Bei den Musikern, aber auch bei den Zuschauern.

Der Maestro erscheint ganz in Schwarz. Wie auch seine vierköpfige Band. Im Gegensatz zu ihnen trägt Branduardi allerdings Frack und Hemd zur schulterlangen weißgelockten Wallemähne. Die elektronisch verstärkte Geige gleich zu Beginn im Anschlag. Den Auftakt im Konzertsaal der Universität der Künste macht das sanfte „Si puó fare“. Vorgetragen mit weicher, immer noch genauso wohlklingender Stimme wie vor vierzig Jahren. Ein akustischer Genuss im einzigartigen Branduardi-Stil. Der vereint klassische und mittelalterliche Musik mit Renaissance-Anleihen und keltischer Folklore.

Ursprünglich hat der 1950 in Genua geborene Sänger und Multi-Instrumentalist mal Philosophie studiert. Doch dann brach er ab und wandte sich der Musik zu, startete Ende der Siebziger mit seiner Karriere durch. Bis heute fußen seine Liedtexte auf Legenden, Gedichten und Märchen. Wie „Il cantico delle creatura“. Vor dem Song zitiert Branduardi Franz von Assisi. Auf deutsch, wie all seine Moderationen.

Branduardi versteht sich als neuzeitlicher Minnesänger. Seine Lieder erzählen Geschichten, haben allesamt Ohrwurmcharakter und sind filigran, mit verhaltener Wucht instrumentiert. Der Abend gleicht zur Freude des Publikums in weiten Teilen einem Best of. Mit Hits wie „Gulliver“, „Alla fiera dell’est“ und „La pulce d’acqua“. Ein wunderbares Wohlfühl-Konzert mit einem unverwechselbaren Sound.