Aldi: Zwei Unternehmer, die Deutschland unter sich aufteilen

Sparsamkeit war ihr oberstes Prinzip. Damit haben die Aldi-Brüder Theo und Karl Albrecht ihr Discount-Imperium aufgebaut. Diese Sparsamkeit ist zumindest dem Älteren aber auch schlecht bekommen. Er wurde 1971 in Essen entführt. Die beiden Kidnapper hatten es eigentlich auf den jüngeren Bruder abgesehen, aber der leistete sich einen Chauffeur, den man erst hätte überwältigen müssen. Theo Albrecht fuhr lieber selbst, blieb auch stets als Letzter im Büro und war damit eine leichte Beute. 19 Tage blieb er in der Gewalt der Entführer. 19 Tage, die auch die Öffentlichkeit sensationsgierig mitverfolgte.

Die Entführung ist nun auch die Ausgangsbasis des Doku-Dramas „Die Aldi-Brüder“ über die so ungleichen Al­brechts. Nachdem erst kürzlich gleich zwei TV-Filme über die Adidas/Puma- Brüder Adi und Rudi Dassler liefen, ist dies nun das nächste Drama über brüderliche Unternehmer. Weil man so Wirtschaftsgeschichte ganz hervorragend als Familiendrama erzählen kann. Karl Albrecht (Christoph Bach) ist hier der Moderne, Aggressivere, der die Kette ausbauen will und dafür auch Werbung einsetzt. Während Theo Albrecht (Arnd Klawitter) defensiver, demütiger ist und seinen Reichtum eher verbergen will. Weil sie sich nicht auf eine Linie einigen können, ziehen sie einen Schlussstrich – und zwar quer über die Deutschlandkarte. Hier Aldi Nord, da Aldi Süd, schwören sie sich die härteste Konkurrenz.

Das Drama spielt sich auf drei Ebenen ab: Die Entführung ist die Rahmenhandlung, in Rückblenden wird der Aufstieg der Millionäre erzählt. Und dazu sprechen Zeitzeugen wie der Richter, der die Kidnapper verurteilte, oder ehemalige Angestellte der Albrechts, die wenig Schmeichelhaftes über ihre Chefs zu sagen wissen. Sparsamkeit – das schien leider auch das Gebot bei dieser ARD-Produktion. Regisseur Raymond Ley zeichnet zwar ein sorgfältiges Bild der 70er- und der Wirtschaftswunder-Jahre. Aber der Stoff hätte für einen Zweiteiler gereicht, vieles wird nur angerissen. Wie die Ermittler die Albrechts damals in der Öffentlichkeit darstellten und wie die Medien sich auf die Sensation stürzten, das hätte man gern noch kritischer und ausführlicher gesehen. Und nicht nur durch ein paar authentische TV-Bilder von damals illustriert.

„Die Aldi-Brüder“, ARD, Montag, 22.10. 20.15 Uhr

( Peter Zander )