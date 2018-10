Neue Album-Box mit Songs von Weltstar David Bowie erschienen

Was war bloß geschehen? 1983 galt David Bowie als Mittelpunkt einer Jugendbewegung, war Vorbild jener Haarspray vertilgenden britischen New Romantics, die einen Look kultivierten, der bis heute für die Frivolität des verrufenen Jahrzehnts steht. Künstlichkeit regierte, während in 10 Downing Street reaktionäre Kräfte wüteten. Statt da auf seinem neuen Album mit einem Statement polternd und avantgardistisch zurückzukehren, machte David Bowie den müden Gegenvorschlag: Lasst uns tanzen! Und sah dabei selbst aus wie der Friseur neu-romantischer Milchbärte wie Spandau Ballet. Die Musik aus seinem kompliziertesten Jahrzehnt präsentiert nun die Box „Loving The Alien“ auf elf CDs.

Sein Comeback begann mit einem Ende. Nach Jahren in der Hand von gerissenen Managern waren Bowies vertragliche Bindungen 1982 endlich abgelaufen. Er beschloss, ein Album auf eigene Kosten aufzunehmen und meistbietend zu verkaufen. Dazu wählte er als Produzenten den New Yorker Kopf der R&B-Band Chic, Nile Rodgers. „Du bist der Mann, der die Hits macht“, sagte ihm Bowie unumwunden. „Let’s Dance“ entstand zum Discount-Preis – vom ersten Ton bis zum letzten Mix in nur 17 Tagen – und wurde zum Blockbuster.

„Ich bin ein Hit“, brüllte der Song

Album-Opener „Modern Love“ startet mit raspelnder Rhythmusgitarre und unwiderstehlichem Beat. „Ich bin ein Hit“ brüllt der Song. Das folgende „China Girl“ hatte Bowie mit Iggy Pop kurz vor ihrem Umzug nach West-Berlin aufgenommen. War es Mitte der 70er-Jahre aber noch grau-schwarz, klang es beim Relaunch nun nach Technicolor. Und toppte die Charts. Titelsong „Let’s Dance“ in seiner Siebenminutenpracht ist immer noch umwerfend. Auf

Youtube erzählt Nile Rodgers, wie ihm Bowie mit der Schrammelgitarre erstmals die Nummer vortrug. „Folkig-verträumt war es. Und ich meine das nicht als Kompliment“, sagt Rodgers. Er sprach ein Machtwort: „Wenn die Nummer ‚Let’s Dance‘ heißt, sollte das Ganze auch verdammt nochmal tanzbar sein, oder?“

Er griff tief in die Produktionskiste und wieder fragten empörte Fans mit Recht: Wo steckt im ausgeklügelten Uhrwerk präziser Rhythmen, chromblitzender Keyboardflächen und hustender, prustender Bläser unser David? War es Bowie? Chic? Süß und perlend sein Album, leicht zu konsumieren, schön und sinnfrei. Die Platte hatte alles, um ein Millionen-Seller in den USA zu werden. Sie ist bis heute seine meistverkaufte Songsammlung.

Es gibt Menschen, die sagen, das Beste an der folgenden LP „Tonight“ (1984) sei das Cover. Nach dem flockig-leichten Vorgänger waren die Erwartungen der beinharten Bowie-Anhänger beim 16. Studioalbum des 37-Jährigen schon niedrig. Aber die dumpfe Vorab-Single „Blue Jean“ zeigte, wie desinteressiert nun auch er an seiner eigenen Musik war. „Loving The Alien“ immerhin ist majestätisch und geheimnisvoll wie ein James-Bond-Thema. In der remasterten Nachpolitur, die die Alben dieser Box bekommen haben, wurde es mit einem warmen Bumms im Bassbereich nachgerüstet, der früheren CDs fehlte. „Neighborhood Threat“ kracht wie die Clash jener Jahre und „Don’t Look Down“ ist herrlicher Hochglanz-Reggae, der nach Grace Jones schielt.

Sozialkritische Verse

Auf der Nicht-Haben-Seite stehen Geschmacksverirrungen wie „God Only Knows“ und „Tonight“. An Stelle des ursprünglichen Song-Themas „Überdosis“ schockt in dieser Version die plötzlich über den Hörer hereinbrechende Duett-Stimme von Tina Turner. Es hätte schon den Anblick eines David Bowie auf – sagen wir: Rollschuhen – gebraucht, um die Ausrutscher dieser Scheibe zu überbieten... was er sich für seine nächste Platte „Never Let Me Down“ aufhob: Im

Video zu „Day-In Day-Out“ skated er munter durch eine böse US-Großstadt und singt sozialkritische Verse. Doch nun nahm man ihm echte Gefühle, Rockgitarren, Polit-Kommentare und die zarte Hommage an seine langjährige Assistentin Coco Schwab im Titellied nicht mehr ab.

Je später die Jahre, die diese Box abbilden, desto mehr wuchsen Bowies Selbstzweifel. Es war nicht so, dass er komplett den Faden verloren hätte. Er hatte einfach nur einen anderen aufgenommen, und der führte schnurstracks zu viel, viel Geld. Mitte der 80er verrät er allerdings in einem Londoner Fünf-Sterne-Hotel, dass er sich seit „Let’s Dance“ nicht mehr auf sein Bauchgefühl verlasse, sondern Alben kühl kalkuliere. „Ich weiß nicht, ob ich das so fortsetzen will“, gibt er zu. „Ich weiß nicht, ob das Ganze so eine gute Idee war.“

Musiker zwischen den Stühlen

Zwischen all den Umbruch-Trümmern sind in dieser Box natürlich auch tolle Entdeckungen zu machen. Man stöbert wie im Vermächtnis des 2016 Verstorbenen. Film war in der 80ern sein großes Ding. Passenderweise stammen die besten Songs hier aus Soundtracks, etwa „When The Wind Blows“ und „Absolute Beginners“ aus dem gleichnamigen knallbunten Pop-Schinken von 1986. Wohl für die, die all das schon besitzen, wurde eine neue Version von „Never Let Me Down“ in Auftrag gegeben. Das Ergebnis klingt gröber, pfiffiger, verweist aber auch auf Platten, die Bowie erst viele Jahre später veröffentlichen würde.

Ungeschönt und mit vielen kritischen Tönen im opulenten Begleitbuch präsentiert die Albumsammlung Bowie letztlich als Musiker zwischen allen Stühlen. Diesem unheimlichen Schwebezustand zu entkommen, sollte ihn für den Rest seines Lebens vorantreiben.

