So war das Konzert von Christine and the Queens

In der Columbiahalle begeistert Christine and the Queens ihre Fans. In Frankreich ist die Sängerin Héloïse Letissier ein Superstar.

Berlin. Héloïse Letissier, besser bekannt als ihr alter Ego Christine and the Queens, ist der Star der Stunde. In ihrer Heimat Frankreich ist sie ein Superstar, und auch international räumte sie mit der Mischung aus Elektro-Pop und Balladen auf ihrem Debut-Album „Chaleur Humaine” ab. Jetzt ist sie zurück – mit ihrem zweiten Album „Chris” und einem neuen Look: Nicht mehr mädchenhaft adrett, sondern androgyn, muskulös, im Männerdress.

Konzerte von Musikern, die gerade schwer gehypt werden, haben eine besondere Fallhöhe. Schon nach wenigen Minuten in der ausverkauften Columbiahalle ist klar: Dieses Konzert enttäuscht nicht. Es ist eines der besten des Jahres. Der Hype ist wahr. Christine erscheint in schwarzer Sporthose, BH und lässig geknotetem rotem Hemd auf der Bühne und ist jede Sekunde ihres Auftritts so präsent, dass man den Blick kaum von ihr abwenden kann.

Sie tritt mit sechs hervorragenden Tänzern und Tänzerinnen auf, deren Choreographie zum ersten Song des Abends „Comme si” an einen stilisierten Straßenkampf erinnert. Später laufen sie wie bei einem Defilé auf der Fashion Week über die Bühne, um dann wie Kinder auf der Bühne umherzutollen. Eine Prügelszene in Slowmotion ist besonders beeindruckend und wirkt wie aus einem Film.

Kann eine Frau nicht auch mal Mann sein

Überhaupt ist es eine sehr körperbetonte Show: Christine spannt den Bizeps an, kreist mackerhaft mit den Hüften, flirtet und kämpft abwechselnd mit ihren Tänzern, manche ihrer Tanzmoves erinnern an Michael Jackson. Sie singt: „I am a man now”, und man merkt: Diese Frau will sich nicht entscheiden. Kann eine Frau nicht auch mal Mann sein? Mit diesem Spiel mit unterschiedlichen Geschlechterrollen ist Letissier am Puls der Zeit. Denn noch nie waren diese so durchlässig wie heute, wo der Begriff „liquid gender” denjenigen ein Label bietet, die sich weder nur weiblich noch nur männlich fühlen.

Das passt, denn Christine and the Queens gebe es nicht ohne diesen einen Abend in der Transvestitenbar „Madame Jojo’s” im Londoner Stadteil Soho. Dort fand sich die 22-jährige Letissier wieder, als sie nach einer Trennung in eine schwere Depression stürzte und von Lyon nach London floh, um den Herzschmerz zu vergessen. Letissier, die sich selbst als „bisexuell, aber eher homosexuell” bezeichnet, war gebannt von den Drag-Queens und der Art, wie sie ihre Zerrissenheit auf der Bühne lebten, annahmen, ja, feierten. Endlich gab es einen Ort, an dem sie, die sich überall als Außenseiterin fühlte, etwas wie Zugehörigkeit erlebte.

Erfolge im Mainstream

So entstand die Bühnen-Figur Christine, welche die Sängerin einmal als einen „jungen Mann, der von Beyoncé träumt” bezeichnete. Sie fand ein Zuhause in dieser Kunstfigur – und schaffte es mit dieser, Erfolge im Mainstream zu feiern. Ihr Debut-Album verkaufte sich 1,3 Millionen Mal, und das Time-Magazin zeigte sie auf dem Cover seiner „Next Generation Leaders”-Ausgabe.

Was sie in Berlin bietet, ist so innovativ, eigen und lebensfroh, dass man sofort versteht, warum. Die Bühne versinkt in Bühnennebel, eine Konfetti-Kanone gibt es auch, eine der Tänzerinnen, die auch ein Tänzer sein könnte, macht Flic-Flacs und wilde Sprünge. Doch Sängerin Chris zieht ihr Publikum auch in den Bann, als sie ganz alleine auf der Bühne steht und eine A-cappella-Version von „Nuit 17 à 52” singt.

