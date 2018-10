Blinded By The Light Manfred Mann´s Earth Band live in Berlin - Alle Infos

Friedrichshain-Kreuzberg. Bekannt sind sie für Songs wie "Blinded By The Light", " I Came For You" oder "Davy´s On The Road Again". Im Oktober spielen die Rocker von Mannfred Mann´s Earth Band in Berlin. Alle wichtigen Infos finden Sie hier:

Wann und wo findet das Konzert von Manfred Mann´s Earth Band statt?

Am Montag, den 22. Oktober tritt Manfred Mann´s Earth Band in der neu eröffneten Verti Music Hall auf, gleich neben der Mercedes-Benz Arena Berlin. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

Gibt es noch Tickets für die Show von Manfred Mann´s Earth Band?

Ja, es sind noch Karten für das Konzert der Rockband erhältlich. Die Ticketpreise reichen von 51 Euro in der günstigsten Kategorie bis zu 80 Euro für die teuersten Sitzplätze.

Tickets für das Konzert von Manfred Mann´s Earth Band können Sie z.B. über den Online-Ticketanbieter eventim bestellen.

Was muss ich beim Einlass in die Verti Music Hall beachten?

In der Verti Music Hall sind nur Taschen bis max. DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) erlaubt. Größere Taschen können gegen eine Gebühr von 5 Euro aufbewahrt werden.

Nicht mitnehmen dürfen Sie eigene Speisen und Getränke, sowie Laptops, Tablets, Selfie-Sticks und große Video- oder Spiegelreflexkameras.

Wie komme ich am besten zur Verti Music Hall in Berlin?

Die Verti Music Hall ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und den U-Bahn-Linien U1 und U3 auch Busse der Linien 248, 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Von dort erreichen Sie die Konzerthalle fußläufig.

Für Autofahrer befindet sich in der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Mercedes-Benz Arena ein Parkhaus.

Verti Music Hall, Mercedes-Platz, 110243 Berlin

