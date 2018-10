Kultur Schlagzeug-Virtuose Martin Grubinger gibt Konzerte in Berlin

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. Der Österreicher Martin Grubinger (35) wird als Schlagzeug-Virtuose und Multi-Percussionist verehrt und ist bekannt für seine klaren Worte jenseits der Konzertsäle. Kein Platz den Demagogen, stattdessen Grenzen überschreiten und neue Kontinente und Kulturen erkunden, lautet eine seiner Botschaften. Grubinger ist mit der türkischen Pianistin Ferzan Önder verheiratet. In Berlin wird der Schlagzeuger demnächst gleich zweimal – an der Komischen Oper und mit dem Sydney Symphony Orchestra in der Philharmonie – zu erleben sein.

Das Publikum sieht in Ihnen mehr als einen Schlagzeuger, nämlich einen Klangperformer – trifft das Ihre künstlerische Idee?

Martin Grubinger: Oft heißt es ja beim Schlagzeug, das sei ein bisschen Trommeln. Ich würde mir wünschen, dass die Leute irgendwann sagen: Ich habe Farben erlebt und etwas entdeckt, das ich so noch nie mit dem Schlagzeug assoziiert habe. Dass wir etwa einen Klanghauch in den Saal zaubern oder man nicht mehr den Anschlag hört, sondern wir den Marimba-Klang durch den Schlegel und die Saalakustik in einen Orgelakkord verwandeln.

Letzteres passt zu der erotischen Dimension, die mancher in Ihrem Spiel zu entdecken glaubt?

Ich habe ganz sicher kein erotisches Verhältnis zu meinen Instrumenten, sondern eher eine kollegial-kumpelhafte, freundschaftliche Beziehung. Gemeinsam sind wir eher auf einer Mission, als dass man von Liebe sprechen sollte.

Die Mission führt Sie auch immer wieder an Orte jenseits der Konzerthäuser?

Ja, wir machen viele Workshops, gehen etwa in Gefängnisse und spielen dort für die Insassen, arbeiten mit Kids wie Senioren zusammen. Wichtig ist uns zu zeigen, dass dieses Multikulturelle, dieses Vielfältige die Ur-DNA unseres Instrumentes ist. Als wir etwa in Leipzig mal einen mehrtägigen Workshop an einer Schule gemacht haben, wo die sozialen Spannungen wie auch gewisse Ressentiments zu spüren waren.

Welche Ressentiments meinen Sie?

Wenn ich etwa mit meinem Schlagzeuger Louis Sanou aus Burkina Faso da reingehe und er trägt seine traditionelle Tracht, liegt da oft so eine Grundskepsis in der Luft. Doch dann machen wir Musik, grooven miteinander – und auf einmal ist nicht mehr entscheidend, woher wir kommen, welche Hautfarbe wir haben oder welcher Religion wir angehören, sondern wir spielen einfach zusammen Musik. Und plötzlich löst sich alles auf, alles ist nur noch Musik – und was bleibt ist die Faszination der Kinder für diesen fantastischen Schlagzeuger aus Burkina Faso, der mit seiner Trommel Dinge machen kann, die völlig unerreichbar scheinen.

Für Ihre Konzerte brauchen Sie körperliche Fitness. Wie sieht Ihr Trainingsprogramm aus?

Das umfasst verschiedenste Übungen und Einheiten, um sowohl Schnellkraft als auch Ausdauer gleichmäßig zu trainieren. Als Schlagzeuger brauchst du einerseits Spritzigkeit, andererseits aber eben auch Ausdauer und die nötige Power in den Armen, um zweieinhalb Stunden reine Spielzeit tatsächlich durchzuhalten.

Sie können sechs Sticks gleichzeitig in den Händen halten und individuell führen. Wie funktioniert dieser Zaubertrick?

Da mein Vater ja auch Schlagzeuger ist, hatte ich das Glück, dass ich schon als Dreijähriger mit dem Schlagzeugspiel begonnen habe und zuhause immer dabei war, wenn er seine Schüler unterrichtet hat. Ja, eigentlich habe ich mit dem Sprechen- oder Trinkenlernen auch das Schlagzeugspiel gleich mitgelernt.

Das klingt jetzt doch einfacher, als es vermutlich ist.

Wir haben das sehr früh entwickelt. Zwischen den Fingern wurden die einzelnen Schlägel eingebaut und dann haben wir getestet, wie sich die einzelnen Intervalle einstellen lassen: Wie muss ich die Finger bewegen, wo muss ich ziehen, damit der Schlegel nach außen in die Quart-, Terz- oder Sekundstellung geht. Aber wahrscheinlich ist das so wie beim Fußball.

Wie meinen Sie das?

Die besten Kicker sind nie wirklich große Trainer gewesen; die besten Trainer sind nämlich diejenigen, die sich das hart erarbeiten müssen. Und ich glaube, bei uns Musikern ist das genauso: Ich kann kein wirklich guter Lehrer sein, da ich manche Dinge nicht erklären kann – denn ich habe mich damit nie befasst, sondern es von Kindesbeinen an als etwas total Alltägliches betrachtet.

Über 600 Percussionsinstrumente sollen Sie daheim in Ihrer Instrumentensammlung haben. Klingt nach einer gewaltigen Wertanlage?

Ich schätze mal, der Gesamtwert beträgt rund zwei Millionen Euro. Aber ein Instrumentenraub würde bei uns keinen Sinn machen: Erstens wäre es schwierig, das Zeug zu verkaufen, denn die Szene ist ja klein – und außerdem würde es ewig dauern, unser Haus auszuräumen. Da ist es doch besser, man bleibt bei den Juwelen (lacht).

Sie sind als Schlagzeuger in der Klassik tätig. War das Pop- und Rockgeschäft mal ein Thema für Sie?

Ja, klar. Wie jeder Schlagzeuger habe auch ich am Drumset angefangen und schon als Kind zu diesen ganzen Playalongs gespielt von den Blues Brothers, Sting, Police, Genesis oder Led Zeppelin. Man setzt sich die Kopfhörer auf, hört die Songs und spielt dazu. Und klar wäre es ein Traum, etwa Drummer bei U2 zu sein und in einem Stadion vor 90000 Zuschauern zu spielen! Aber am Ende bin ich eben auch Österreicher, wo einfach jeder mit klassischer Musik in Berührung kommt.

Komische Oper Sinfoniekonzert am 12.10. um 20 Uhr. Tel. 47997400 (Tickets 12-49 Euro), Philharmonie 28.11. um 20 Uhr. Tel: 0800/6336620 (35-75 Euro)