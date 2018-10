Von Klee bis Kokoschka: Mit Bildern gegen Hitler

Foto: Max Liebermann Bildnis Professor Albert Einstein, um 1922 © The Royal Society, London / © The Royal Society, London

Berlin. Nachdenklich und fragend blicken uns die Augen an, die Arme sind vor dem Körper verschränkt, das blaue Hemd leuchtet vor einer grünen Landschaft. So malte sich Oskar Kokoschka (1886-1980) im Jahr 1937 und nannte sein Gemälde „Selbstbildnis eines ,entarteten’ Künstlers“. Kokoschka war 1933 einer der ersten Künstler, die von den Nationalsozialisten als „entartet“ gebrandmarkt wurden.

Diese machten die moderne Kunst schon früh zur Zielscheibe ihrer aggressiven Kulturpolitik. Im Entstehungsjahr des Gemäldes wurden allein von Kokoschka über 400 Werke aus deutschen Museumssammlungen beschlagnahmt und acht seiner Gemälde auf der Propagandaausstellung „Entartete Kunst“ in München an den Pranger gestellt. Insgesamt wurden dort rund 700 Werke moderner Kunst aus deutschen Museen als „Schandkunst“ zur Schau gestellt.

Kokoschkas Antwort darauf war dieses eindruckvolle Selbstporträt. Nur ein Jahr später hing es in der Ausstellung „Twentieth Century German Art“ in den Londoner Burlington Galleries. Nun ist es in der Liebermann-Villa am Wannsee zu sehen, zusammen mit Gemälden von Max Liebermann, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Willy Baumeister, Emil Nolde, Paula Modersohn-Becker, Lovis Corinth, Max Slevogt, den Brücke-Künstlern und einigen mehr, die alle ebenfalls 1938 in London ausgestellt waren.

Max Liebermann (1847-1935) war als bedeutendster deutscher Künstler gleich mehrfach in der Schau vertreten. Leihgeberin für das „Porträt Albert Einstein“ aus Liebermanns Nachlass war wahrscheinlich seine Frau Martha. Das war für die Liebermann-Villa der Anlass, zum 80. Jubiläum der Londoner Ausstellung eine repräsentative Rekonstruktion zu versuchen – kein leichtes Unterfangen, denn dort waren rund 300 Meisterwerke der deutschen Moderne vertreten. Immerhin hat die Liebermann-Villa 30 Kunstwerke von damals zusammengetragen.

Die Schau in London war der Initiative zweier Galeristinnen zu verdanken, Noel „Peter“ Norton aus London und Irmgard Burchard aus Zürich. Außerdem gewannen sie den deutsch-jüdischen Kritiker Paul Westheim für ihr Projekt, der eine ähnliche Protestausstellung für Paris geplant hatte. Dort befand er sich seit 1933 im Exil und hatte beste Kontakte zu ebenfalls emigrierten Sammlern.

Charlotte Weidler, seine ehemalige Mitarbeiterin beim „Kunstblatt“, dessen Herausgeber er gewesen war, lebte nach 1933 noch in Deutschland und bemühte sich zusätzlich um Leihgeber. Durch Rundbriefe an die verfemten Künstler und an Sammler in Zürich und Basel organisierte Irmgard Burchard weitere Kunstwerke. Insgesamt 90 Leihgeber konnten gefunden werden. Der britische Kunsthistoriker Herbert Read, der auch für das Projekt begeistert werden konnte, kümmerte sich um Auswahl und Hängung.

Im April 1938 schied Westheim wieder aus dem Projekt aus, er fand die Ausstellung zu unpolitisch. Sie sollte nun nicht mehr, wie ursprünglich geplant, „Banned Art“, sondern recht unspezifisch „Twentieth Century German Art“ heißen – eine Tendenz, die sich fortsetzte, denn auch bei der Eröffnung am 7. Juli 1938 versuchten die Organisatoren, den politischen Charakter herunterzuspielen. Doch die britische Presse erkannte sofort die Brisanz. Und auch im nationalsozialistischen Deutschland verstand man die Spitze: Sowohl Hitler als auch die gleichgeschaltete deutsche Presse kommentierten das Ereignis entsprechend.

Die spannende Ausstellung in der Liebermann-Villa kann natürlich nur einen sehr exemplarischen Einblick in die Londoner Schau von 1938 geben. Die Kunstwerke sind jeweils mit Texten zu ihrer Geschichte versehen. Auf diese Weise erfährt man viel über die Netzwerke im Exil, über die Schicksale all der Künstler und Sammler, die von den Nationalsozialisten verfemt, verfolgt, ihrer Stellungen beraubt und zur Emigration gezwungen wurden. Immerhin war die Londoner Ausstellung von 1938, die hierzulande kaum bekannt ist, die wichtigste internationale Reaktion auf die diffamierende NS-Ausstellung „Entartete Kunst“ nur ein Jahr zuvor.

