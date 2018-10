Philip Kerr setzt Berlin im Roman ein Denkmal

Erpressung, Spionage, Kalter Krieg: Philip Kerr hat den Berliner Detektiv Bernie Gunther in seinem neuen Roman „Kalter Frieden“ an die vor Dekadenz strotzende französische Riviera versetzt. Es sind die 50er-Jahre und Europa ist ein Sammelsurium durch den Krieg gebrochener Existenzen. Gunther, der Antiheld, mit dem Kerr durch die Berlin-noir-Reihe ein eigenes Subgenre geprägt hat, arbeitet unter falschem Namen als Concierge im „Grand Hotel“ von Cap Ferrat. Das Geld ist weg, die Frau hat ihn verlassen, weil sie vom Leben in Frankreich gelangweilt war: „In Berlin weiß man wenigstens, warum es einem mies geht“, denkt auch Gunther und will sich mit seinen beinahe 60 Jahren zu Beginn des Romans das Leben nehmen. Es kommt natürlich anders.

Bridge ist Gunthers einziges Vergnügen und über die Leidenschaft für dieses Spiel lernt er den britischen Schriftsteller William Somerset Maugham kennen. Der 82-jährige Autor, der leicht stottert und inzwischen aussieht wie eine „Komodo-Drachenechse“, wird mit homoerotischen Fotos erpresst, auf denen neben ihm unter anderen die berühmten Cambridge-Spione Guy Burgess und Anthony Blunt zu sehen sind. An Erpressung ist Maugham längst gewohnt: „Ich bin eine reiche, alte Schwuchtel. Ich habe mehr Leichen im Keller als die Römer in ihren Katakomben“, lässt Kerr ihn sagen, aber seine frühere Tätigkeit für den Secret Service, sowie anstehende Filmprojekte in den USA, wo die McCarthy-Ära mit ihrer Kommunistenhatz auf ihrem Höhepunkt ist, machen das Bildmaterial zum heiklen Objekt.

Treffen in Königsberg

Gunther, alias Walter Wolf, trifft auf einen alten Bekannten im Dienst von SD und SS, der sowohl in Sachen Erpressung als auch Massenmord Experte ist. 1938, als Gunther als SPD-Mitglied wegen ihm seinen Job als Berliner Polizist verloren hatte und als Privat­ermittler tätig war, hat Harold Heinz Hennig – einen Bekannten Gunthers – mit homosexuellen Kontakten erpresst und bei der Gestapo gefoltert. 1944 treffen die beiden erneut in Königsberg aufeinander, als Hennig versucht, Teile des Bernsteinzimmers auf das Nazi-Kreuzfahrtschiff „Wilhelm Gustloff“ zu verfrachten und die Russen darüber zu informieren, damit das Schiff nicht angegriffen wird. Wie bekannt ist, gehört der Untergang der „Gustloff“ noch immer zu den größten Schiffskatastrophen der modernen Zeit. Unter den Abertausenden von Toten war auch Irmelda, Gunthers schwangere Geliebte.

Eben jener Hennig, nunmehr Hebel genannt, schlägt Gunther als Geldboten und Vermittler seiner Maugham-Erpressung vor. Wäre diese Konstellation nicht schon abenteuerlich genug, wird sich der ganze Plot im weiteren Verlauf als wüste Spielart der Kalter-Kriegs-Paranoia im Geheimdienstmilieu erweisen. Ost-Berlin, namentlich Erich Mielke, spielt eine entscheidende Rolle und die Frage, ob der Chef der britischen Spionageabwehr MI5, Sir Roger Hollis, Ende der 50er-Jahre trotz seiner nachträglichen Rehabilitation 1981 nicht doch sowjetischer Spion gewesen ist. Es wird über Bande gespielt und Kerr verknüpft gekonnt Gerüchte, Thesen, Verschwörungstheorien. Ein bisschen antiquiert und dadurch vielleicht noch vergnüglicher ist die genretypische Sprache, bei der mit Sätzen wie: „Der Sonntagmorgen begann so heiß wie eine angeschmorte Zikade“, schon mal ein neues Kapitel beginnen kann.

Gunther, der noch immer Frauen flachlegt, dafür aber einen immer höheren Preis bezahlen muss, wünscht sich schnell in das geordnete Leben des Concierge zurück. Drei weitere große Romane um den Berliner Antihelden, der es mit moralischen Grundsätzen bezüglich Rache und Vergeltung nicht ganz so genau nimmt, warten noch auf Übersetzung.

Dann ist es mit Nummer 14 vorbei, denn Philip Kerr, der 1956 in Edinburgh geboren wurde, ist in diesem Frühjahr in London einem Krebsleiden erlegen. Mit ihm ist ein großer Fan dieser Stadt verstorben, der zwar in „Kalter Krieg“ behauptet, dass nicht mal die Deutschen die Berliner mögen würden, und das beruhe auf Gegenseitigkeit, der aber selbst dieser Stadt und seinen Menschen mit seinen Büchern ein bleibendes Denkmal gesetzt hat.