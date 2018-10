Juli Zehs neuer Roman Neujahr: Ausflug in die Vergangenheit

Henning und Theresa feiern den Jahreswechsel im „Las Olas“. Sie haben sich für die erste Schicht im Restaurant auf Lanzarote entschieden. Sie beginnt um 18 Uhr, umfasst vier Gänge und endet um 20.30 Uhr. Um 21 Uhr kommt die nächste Schicht Gäste. Die feiert dann richtig Silvester. Henning ahnt, dass ein Fest ohne Hineinfeiern in das neue Jahr ein wenig demütigend ist, aber das Paar aus Göttingen hat zwei kleine Kinder, was will man machen? Eine verfrühte Feier sei nun einmal „optimal für den Tagesrhythmus der Kinder“, denkt er sich.

Man kann auch anders erziehen. Wüsste er es nicht selber, erinnern ihn die Schwiegereltern bei ihren sporadischen Besuchen daran. Marlies und Rolf sind so rüstig, selbstverliebt und mitteilungsbedürftig, dass sie Henning und Theresa jedes Mal auf der Stelle auf die Nerven gehen. Kinder und Enkel dienen als Publikum, wenn Marlies und Rolf aus ihrem ereignisreichen Leben erzählen. Kein Verständnis jedoch haben sie, wenn die Enkel irgendwann mitten in der Performance anfangen zu quengeln. Sie mischen sich zwar expressis verbis nicht in die Erziehung ein – da reichen auch „hochgezogene Augenbrauen“ und „leises Kopfschütteln“ –, aber am Ende eines Besuches müssen sie dann doch ein paar Ratschläge loswerden: „Die Kinder bekämen viel zu viel Aufmerksamkeit. Regelmäßige Mahlzeiten, klare Grenzen. Groß würden sie dann schon von alleine.“

„Neujahr“ ist der siebente Roman von Juli Zeh

Es ist der erste Tag im neuen Jahr, Henning ist mit seiner Familie nach Lanzarote geflogen, er hat sich mit dem Rad aufgemacht und stellt für 2018 die Eröffnungsbilanz auf. Frau, Kinder, Schwester, Job, Finanzen. Alles schwierig. Lebensführung und Lebensgefühl sind schon lange nicht mehr auf ein und demselben Gleis.

Das Innenleben zu begutachten, ist Juli Zehs Kernkompetenz. In ihrem Bestseller „Unterleuten“ konnte sie diesen Trumpf immer wieder ausspielen, hatte sie doch ein Personenarsenal wie aus einem russischen Roman für das Dorf Unterleuten in Brandenburg erschaffen. Henning aus „Neujahr“ hat mit Gombrowski aus „Unterleuten“ einige Eigenschaften gemein. Gombrowski war ein Kümmerer, wollte es allen recht machen und war immer wieder aufs Neue über die Widerstände auf der Welt und den Undank der Familie erstaunt.

Hennig ist der Melancholiker, der Fatalist, der Besorgte

Henning kennt das. Er hat sein Leben familienkompatibel eingerichtet, seine Arbeitszeit reduziert, trifft kaum noch Freunde, sein Hobby, das Radfahren, vernachlässigt er. Die Gegenleistung für die schleichende Selbstaufgabe sind zwei Kinder, die keine Zeit allein verbringen können und stetig Unterhaltung und Bespaßung einfordern und eine Frau, die ihm mehr oder minder subtil zu verstehen gibt, dass sie jetzt, da er weniger arbeitet und weniger als sie verdient, sie auch mehr Recht auf Freizeit hat. Wie es um die Beziehung der beiden bestellt ist, weiß Juli Zeh in wenigen Sätzen zu beschreiben. Wenn etwas nicht läuft wie gewünscht, macht sie ihm keine Vorwürfe: „Sie gibt ihm lieber stumm das Gefühl, es verbockt zu haben.“

Theresa ist die Macherin, die die Möglichkeiten des Lebens ergreift, selbst wenn sie zu Lasten ihres Mannes gehen, der beobachten muss, wie seine Frau bei der Silvesterfest mit einem anderen Gast heftig flirtet und tanzt. Hennig ist der Melancholiker, der Fatalist, der Besorgte.

So gelingt Juli Zeh ein Porträt über einen unauffälligen Menschen, den man in jeder größerer Gruppe erst übersehen und anschließend rasch vergessen würde. Gern hätte man mehr über Henning gelesen, wie er gegen den Wind, die Schwerkraft, die Steigung und den Selbstzweifeln kämpft. Doch Juli Zeh stellt in „Neujahr“ die plötzliche, im Grund komplett unplausible Wendung über den Erzählfluss. Das macht sie gern, in „Unterleuten“ verwüstet sie am Ende des Romans wie im Rausch das Dorf und die Bewohner, dieses Mal schiebt Henning eine „unbekannte Macht“ in Richtung eines Anwesens. Und dort – Überraschung – kommt ihm alles so bekannt vor, er war auf Lanzarote vor langer, langer Zeit schon einmal.

Da hat das Unterbewusstsein Henning aber einen ganz schönen Streich gespielt, als er daheim in Göttingen durch das Internet surfend sich ausgerechnet für Lanzarote als Urlaubsort entschieden hatte und dann bei einer ziellosen Bergfahrt am Neujahrsmorgen das Haus ansteuert, in dem er ein traumatisches Erlebnis als Kleinkind hatte.

Anderseits, könnte man einwenden, ist Juli Zeh mit diesem Hauruck-Stil gut gefahren und hat sich als politisch engagierte Autorin für ein Bürgertum etabliert, das sich nicht unter Niveau unterhalten möchte. Zudem ist die Horrorgeschichte für sich, die Henning in dem Haus in Lanzarote noch einmal durchlebt, lesenswert. Denn eines Morgens sind Mama und Papa weg, Henning ist vier, seine Schwester Luna zwei. Sie kommen gleich wieder, sagt er zu sich selbst und Luna, aber der Tag vergeht, und die Eltern sind immer noch nicht da, und die Nacht kommt und der nächste Tag, und man fragt sich, wo zur Hölle sie stecken.

In dem Alptraumszenario wechseln Panik, Lethargie, Aufbruch, Enttäuschung und Todesangst. Gegen Ende gibt es „das zerstörte Elternschlafzimmer, das Bad mit den umgekippten Schränkchen, den Boden voller Blut“.

So kann man zu Juli Zehs drei Romanen der vergangenen drei Jahren drei unterschiedliche Lesempfehlungen geben: „Unterleuten“ wird nach 450 Seiten albern bis ärgerlich, zuvor ist der Roman grandios. Die Dystopie „Leere Herzen“ kann man sich ersparen. „Neujahr“ möchte man in der zweiten Hälfte, wie es sich für einen Horrorroman gehört, auf jeder Seite neu beenden, schafft es aber nicht.