Vivid: Die neue Show im Friedrichstadt-Palast

Mehr als 100 Künstler sind an der Show beteiligt, die am 11. Oktober Premiere feiert

Eigentlich sind Künstler dafür bekannt, sich vor Liveshows wie scheue Rehe hinter der Bühne auf ihren Auftritt zu konzentrieren. Nicht so im Friedrichstadt-Palast. Da stehen allerhand futuristisch kostümierte Gestalten im Zuschauerraum. Ausgerechnet beim „Medial Call“. Also bei der Präsentation für die kritische Presse. Mutig, denkt man im ersten Moment. Doch dann kündigt Intendant Bernd Schmidt einen Durchlauf mit spektakulärer Artistik an. Zudem bittet er die anwesenden Fotografen darum, den Blitz abzuschalten. Andernfalls könnte es für die Akrobaten lebensgefährlich werden.

Spätestens jetzt ahnt man, dass der Friedrichstadt-Palast in seiner neuen Show „Vivid“, welche am kommenden Donnerstag ihre Uraufführung feiert, wieder mit einer Sensation aufwartet. Und zwar einer so phänomenalen Attraktion, dass es sogar die Künstlerkollegen in den Zuschauerraum zieht. Es handelt sich dabei um den „Double Wheels of Steel“-Act des lateinamerikanischen Quartetts The Navas Troupe. So viel sei verraten: Ihr Gerät sind zwei rotierende, über zehn Meter hohe Stahl­konstruktionen. An jedem Ende ein Laufwerk. Klingt nüchtern. Doch beim bloßen Zuschauen stockt einem der Atem. Denn die Fliehkräfte dieser Tretmühlen sind enorm. Zumal die ­Artisten darauf Seilspringen, Salti und anderen circensischen Schabernack ­wagen.

Man nennt diese Geräte auch Todesräder. Aus gutem Grund, sind sie doch kaum zu sichern. Auch hier liegen lediglich einige dicke Matten auf dem Boden. Dabei kommt es immer wieder zu Unfällen. So stürzte Pablo Caesar, eine Hälfte des legendären Artisten-Duos Caesar Twins, 2002 aus 16 Metern in die Tiefe. Schwer verletzt überlebte er nur knapp. Umso erstaunlicher ist nun der nervenkitzelnde Act mit gleich zwei Rädern. Wobei die Akrobaten die Geräte in schwindelerregender Höhe auch noch wechseln. Diese Nummer ist weltweit einmalig und allein schon einen Besuch der neuen Show wert.

12 Millionen Euro Produktionskosten

Aber natürlich wartet der Friedrichstadt-Palast noch mit weiteren Superlativen auf. So ist „Vivid“ mit zwölf Millionen Euro Produktionskosten die bislang teuerste Show des Hauses. Außerdem stehen über 100 Künstler auf der Bühne. Erstmals inszeniert mit Krista Monson eine Frau auf der weltgrößten Showbühne. Die Autorin und Regisseurin aus Las Vegas arbeitete unter anderem für den Cirque du Soleil, aber auch mit Prominenten wie Sängerin Céline Dion und Schauspieler Daniel Craig. Unterstützt wird sie von Oliver Hoppmann, dem Kreativ-Direktor des Friedrichstadt-Palasts, als Co-Regisseur. Gemeinsam haben die beiden die Showgeschichte um die junge R’eye ausgeheckt. Eine fremdgesteuerte Androidin mit großer Sehnsucht nach persönlicher Freiheit, die aus ihrem Leben ausbricht.

Zum Kreativ-Team, das über fünf Zeitzonen hinweg an der Show arbeitete, gehört auch Kostümdesigner Stefano Canulli. Die Zeichnungen seiner Kreationen kann man im New Yorker Museum of Modern Art besichtigen. Und mit Philip Treacy ist der wohl berühmteste Hutmacher der Welt dabei. Sogar die Queen trägt seinen Kopfputz.

Der Mix aus Tanz, Akrobatik und Gesang ist der Nachfolger von „The One“ mit über 700.000 Zuschauern. Ein Erfolg, den „Vivid“ durchaus toppen könnte.

Friedrichstadt-Palast, Friedrichstr. 107, Mitte. Infos unter: www.palast.berlin