Katharine Mehrling singt in der Bar jeder Vernunft in Berlin

Wilmersdorf. Anfangs erzählt Katharine Mehrling ganz leise von dem brennenden Haus, aus dem sie mit ihrem Vater floh. Damals, in ihrer Kindheit. Wie sie dann im Dorf stand, während die Welt in Flammen versank. Als alles vorbei war, fragte sie sich: „Ob das schon alles war?“

Fünf schicksalsschwere Worte, die sich durch die Vita der Sängerin ziehen und für sie Anlass sind, das Leben zu feiern. Wie jetzt mit dem Peggy-Lee-Song „Is that all there is?“, den sie ins Deutsche übertragen und sich stilsicher angeeignet hat. Innerhalb weniger Minuten verwandelt die Mehrling das Lied dabei in einen bunten, lebendigen Kosmos. Man meint fast, die Bilder greifen zu können, die man dabei plötzlich vor Augen hat. Als Pianist Ferdinand von Seebach dann noch zur Posaune greift, holt sie die hohen Töne aus ihrer Mehroktavenstimme raus und umflort damit seine Melodie. Welch ein Duett! Fabelhaft.

Die Biografien großer Künstlerinnen als Leitmotiv

Schon der Auftakt von Katharine Mehrlings neuem Programm „Vive la vie“ ist unverschämt gute Unterhaltung. Manch anderer Künstler wäre froh, wenn er da auch nur zu fünfzig Prozent heranreichen würde. Und dennoch verspricht die wunderbare Sängerin und Schauspielerin bei der Premiere in der Bar jeder Vernunft, dass es danach erst richtig losgeht.

Tatsächlich entfesselt Katharine Mehrling mit der für sie typischen Leichtigkeit, Leidenschaft und Eleganz ein echtes Feuerwerk, bei dem ein Höhepunkt den nächsten jagt. Sie feiert aber nicht nur einfach das Leben, sondern vor allem die Weiblichkeit. Und große Künstlerinnen, die den Weg geebnet haben für alle Frauen. Viele von ihnen sind längst vergessen. Ihre Biografien durchziehen den Abend wie ein roter Faden. Etwa die von Inge Brandenburg. In den 60er-Jahren die beste Jazzsängerin Deutschlands. Aber völlig verkannt im eigenen Land. Jazz war in der damaligen Zeit weitgehend verpönt. Schlager nicht.

Katharine Mehrling jazzt und scattet in bester Brandenburg-Manier, singt wie diese Standards von Cole Porter und George Gershwin. Aber auch einen Schlager von Inge Brandenburg in Kurzversion. „Südlich von Hawaii“, wahrlich kein großer Wurf deutscher Textkunst. Mit ironischen Gesten bebildert von der Mehrling. Die findet: „Alle Schlager-Klischees verdichtet in 32 Takten.“ Wie man das Genre jazzig veredeln kann, zeigt sie anhand von Helene Fischers „Atemlos“. Singt es elegisch schwelgend zur Melodie von Gershwins „Summertime“. Mit erstaunlichem Effekt: Auf einmal hat dieses eigentlich unkaputtbare Vier-Viertel-Takt-Gestampfe mit schwülstig-pubertärer Lyrik wahre Klasse. Dabei wird Mehrling vorzüglich begleitet von ihrer famosen vierköpfigen Band.

Unkonventionelle Interpretationen

Strahlend schön, erst mit locker hochgestecktem Blondhaar im eng anliegenden schwarzen, später mit offener Mähne im roten Kleid überrascht Katharine Mehrling mit ihren unkonventionellen Interpretationen immer wieder aufs Neue. Egal, ob sie Madonnas Hits im Country-Style verwurstet, mit Edith Piafs „Exodus“ tief berührt oder die frivolen Songs ihrer Mutter Grit von Osthe singt: Sie sprüht dabei nur so vor Energie.

Seit vielen Jahren schon ist die gebürtige Hessin ein umjubelter Star auf den Berliner Bühnen. Mit diesem Programm erweist sie sich einmal mehr als großartige Entertainerin. Am Ende: Standing Ovations.

Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, Wilmersdorf, Tel. 883 15 82. Bis 14.Oktober, Di.-Sbd. 20 Uhr, So. 19 Uhr