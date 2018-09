Das Erfolgsduo unter den Theaterautoren

Berlin. John Lennon und Yoko Ono, Christo und Jeanne Claude, Dario Fo und Franca Rame: Diese Künstler eint, dass sie ihr Werk gemeinsam geschaffen haben. So eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist sowieso kein neues Phänomen. Eines der prominentesten Duos des 19. Jahrhunderts waren Clara und Robert Schumann: Clara galt als die bessere Pianistin, „musikalische Zweisamkeit in Einheit“ war das Ziel ihres Mannes, des Komponisten Robert. Und tatsächlich brachte ein 1841 veröffentlichter Liederzyklus des Ehepaars Schumann die Rezensenten in die Verlegenheit, nicht sagen zu können, welche der Vertonungen nun Robert und welche Clara zuzuschreiben waren.

Das liegt in der Natur einer gemeinsamen Urheberschaft. Auch bei den Berliner Autoren Lutz Hübner und Sarah Nemitz, deren Theaterstücke wie „Frau Müller muss weg“ über einen Elternabend, „Richtfest“ über eine Baugemeinschaft oder „Abend über Potsdam“ über das Entstehen des gleichnamigen Gemäldes von Lotte Laserstein zu den meistgespielten Deutschlands gehören. Die beiden sind schon lange ein Paar, haben eine Tochter – und zu ihren gemeinsamen Werken zählen auch Drehbücher und Opern-Libretti. Vierhändig schreiben, wie geht das? Ein Treffen.

Als Schauspieler fassten sie in Berlin schwer Fuß

Jetzt wird es romantisch. Denn eigentlich sind Lutz Hübner und Sarah Nemitz Schauspieler. Sie haben sich bei einem Engagement am Rheinischen Landestheater Neuss kennengelernt. Und wollten weg. Nach Berlin, um freiberuflich zu arbeiten. Aber „sich dort als Schauspieler zu präsentieren, ist nicht einfach“, sagt Sarah Nemitz. Große Konkurrenz. Ein Theatermann empfiehlt ihnen, besser gleich eine Inszenierung anzubieten. Also schreibt Lutz Hübner ein Stück. Einen Monolog für seine Frau: „Tränen der Heimat“ spielt im Jahr 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg. Im Sprecherraum eines Funkhauses einer deutschen Großstadt. Hilde, eine junge Frau Mitte Zwanzig, dem Führer herzlich zugetan, wartet auf einen Kontakt an die Ostfront, wo ihr Bräutigam im Einsatz ist. Sie wollen sich übers Radio, also öffentlich, das Ja-Wort geben, und damit auch ein Durchhaltesignal ans Volk senden. Aber es gibt Probleme mit der Verbindung und Hilde erzählt von ihrem Leben, ihrem Alltag im Nationalsozialismus.

Das Debüt wird 1994 im Theater Fürst Oblomov am Hackeschen Markt uraufgeführt. Die „Räumlichkeiten waren ziemlich runtergerockt“, erzählt Lutz Hübner, der sein Stück der Einfachheit halber und wohl auch der Kosten wegen selber inszeniert. Volker Ludwig, Gründer des Grips Theater, sieht die Aufführung, holt sie an sein Haus. Das Erstlingswerk wird „immer noch viel gespielt“, man brauche ja nur einen Stuhl und ein Mikro, so Hübner.

Bei der Arbeitsteilung hat sich einiges verschoben, Sarah Nemitz hat sich längst als Co-Autorin etabliert. Und wie funktioniert das gemeinsame Schreiben? „Ein wesentlicher Teil der Zusammenarbeit ist das permanente Gespräch“, sagt Hübner. „Wir reden, dann schreibt jeder etwas für sich und dann reden wir erneut darüber“, ergänzt Sarah Nemitz. Sie beschreiben den Prozess mit den Worten „dialektisch und dialogisch“ und bringen dann das dritte „d“ ins Spiel, das jeder freiberufliche Künstler kennt: Disziplin. Ohne die geht es nicht. Die Kernarbeitszeit „ist morgens und am frühen Nachmittag“, der gehört meist der Recherche und der Lektüre. Ziel sei, jeden Tag ein Stück weiterzukommen.

Für Lutz Hübner zählt das Entwerfen der Figuren zum schönsten Teil der Arbeit: Erstmal mit einer Skizze anfangen und dann so eine Figur „aufzufüllen mit Widersprüchen, finsteren Geheimnissen oder fiesen Charaktereigenschaften“. Da fließt dann auch etwas aus der Lebensrealität mit ein, das hat man bei „Frau Müller“ anschaulich hören können: Wer jemals im Leben einen Elternabend an einer Schule besucht hat, dem kommen die Diskussionen auf der Bühne bestens vertraut vor.

Im Arbeitszimmer steht dann eine große Tafel, auf der die Figuren samt Charaktereigenschaften vermerkt sind, damit man nicht durcheinander kommt? Es gibt ein wunderbares literarisches Beispiel dafür in dem Roman „Tante Julia und der Schreibkünstler“ von Mario Vargas Llosa. Da ist der in einer Dachkammer sitzende Hörspielserienschreiber Pedro Camacho, der jeden Tag eine neue Folge der Radionovela liefern muss. Nach vielen hundert Folgen ist er so verwirrt, dass er Personen auftreten lässt, die schon längst gestorben sind. Hörer machen ihn darauf aufmerksam, er versucht das Malheur mit göttlichen Elementen wie einer Wiederauferstehung zu vertuschen. „Nee“, antwortet Sarah Nemitz und kommt damit auf die Frage nach der Tafel zurück, die sei nicht nötig, weil die Personenzahl in ihren Stücke überschaubar sei (– Theater sind ganz froh, wenn in einer Produktion nicht das ganze Ensemble gebunden ist).

Und dann erwähnt Sarah Nemitz doch das Gegenbeispiel: für „Abiball“ wurden zumindest Schaubilder ins Notizbuch skizziert, um den Überblick über das Personengeflecht zu behalten. Die Uraufführung kommt im Oktober am Düsseldorfer Schauspielhaus heraus, eine Auftragsarbeit. Für die beiden ist das längst der Normalfall, dass Theater bei ihnen ein Stück bestellen, meistens ist das auch gleich mit einem Themenwunsch verbunden. So wie in Karlsruhe, wo die beiden für die Oper „Wahnfried“ das Libretto, also Handlung und Text, geschrieben haben. Das Badische Staatstheater hat damit seinen „Ring“-Zyklus um eine zeitgenössische Oper, in der es sich um die Familie Wagner und Bayreuth dreht, ergänzt.

Ein Stück über die Wutbürger haben sie verworfen

Während in Berlin das Renaissance- und das Grips Theater – zuletzt kam dort im Juni „Phantom (Ein Spiel)“ heraus – so etwas wie die Hausbühnen der beiden sind, werden neue Stücke derzeit eher aus Frankfurt oder Düsseldorf bestellt. Die Orte wechseln, denn die Zusammenarbeit läuft schon seit vielen Jahren über die Intendanten Anselm Weber, der zuvor in Bochum tätig war, und Wilfried Schulz, der 2016 von Dresden nach Düsseldorf wechselte. Nicht immer geht so ein Auftrag auf, erzählt Nemitz. Fürs Frankfurter Schauspiel sollten sie ein Stück über Wutbürger und Populismus schreiben, ein „Thema voller Fallen“. Sie haben es versucht, aber schließlich verworfen.

Eine Ausnahme. Ansonsten betreuen die beiden die jeweiligen Uraufführungen, die für Stücke eine Art Realitätscheck sind. Drei, vier Nachinszenierungen schauen sie sich noch an, „um zu sehen, was man mit dem Text machen an“, sagt Hübner. Und dann muss man loslassen, denn „irgendwann kann man die eigene Dialoge nicht mehr hören.“

Auch als Kinofilm ein Hit

Werke

Lutz Hübner und Sarah Nemitz sind derzeit Deutschlands meistgespielte zeitgenössische Theaterautoren. Die Liste ihrer Erfolge ist lang. 2005 wurde „Hotel Paraiso“ in der Inszenierung von Barbara Bürk zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Stücke wie „Gretchen 89 ff.“, „Ehrensache“, „Creeps“, „Richtfest“ oder „Willkommen“ wurden an vielen Theatern in Deutschland, aber auch im Ausland gespielt.

Anke Engelke (l.) in der Verfilmung „Frau Müller muss weg“

Foto: obs/Constantin Film/TOM TRAMBOW"

2015 kam „Frau Müller muss weg“ auch ins Kino: Regisseur Sönke Wortmann hatte das ein Stück über einen Elternabend in der Schule zuerst am Grips Theater inszeniert und später dann starbesetzt verfilmt. Der Film erreichte über eine Million Zuschauer. Stücke von Lutz Hübner und Sarah Nemitz gibt es oft am Potsdamer Hans Otto Theater und in Berlin am Grips beziehungsweise am Renaissance Theater zu sehen.