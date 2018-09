„Ich würde nicht ohne Schere dichten“

Herta Müller arbeitet in ihrer Werkstatt an einer Collage

Berlin. Die Berliner Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ist extra nach Schloss Neuhardenberg gefahren, um bei der Hängung ihrer Collagen-Ausstellung „Zeit ist ein spitzer Kreis“ dabei zu sein. Mit einer Lesung wird sie am heutigen Sonntag die Schau eröffnen. Eigentlich gilt die Literatin als scheu, aber als während des Aufbaus einige Leute an einer Vitrine über die Wortschnipsel diskutieren, steht sie plötzlich daneben und gibt voller Leidenschaft Auskunft über ihre Arbeiten.

Von Herta Müller ausgeschnitten und gesammelt: Ein Berg voller Wörter liegt in einer Vitrine am Eingang zur Ausstellung „Zeit ist ein spitzer Kreis“ in Schloss Neuhardenberg

Foto: Volker Blech

Ist dieser Berg an ausgeschnittenen Worten wirklich echt Herta Müller?

Herta Müller: Das ist meine Obsession, die sammeln sich bereits fingerdick. Ich suche was und ich finde es. Ich brauche nur mit dem Finger darin herumzusuchen. Und wenn nicht, findet man es am Tag danach. Es ist wie mit allen verlorenen Gegenständen, eigentlich sind sie ja verloren zwischen den vielen anderen. Aber sie sind auch aufgehoben. Manchmal denke ich, die Wörter sind in einer Masse wie in einem Bahnhof und warten darauf, abfahren zu können – in einen Text. Vielleicht sind sie auch froh, so bleiben zu können, ich weiß es nicht. Darum hat es diese Sinnlichkeit. Es ist für mich eine andere Art zu schreiben.

Sprechen Sie die Worte bei der Arbeit vor sich hin?

Ich sage mir die Wörter in den Kopf. Klang und Takt sind immer sehr wichtig bei jedem Satz. Wenn man ihn nicht richtig aussprechen kann, dann stimmt etwas nicht. Bei den kurzen Sachen ist es noch viel extremer. Kurze Texte haben ihre räumlichen Vorteile, weil sie schnell gehen. Aber sie sind insofern anspruchsvoller, weil sie wirklich alles zeigen. Die Collagen sind eine kleine Bühne, auf der alles inszeniert ist. Dazu kommt die Handarbeit. Beim Kleben kann auch etwas schiefgehen. Man kann patzen, es gibt Notlösungen. Bei einem Fleck macht man das Wort größer, um ihn zuzudecken.

Können Sie nur mit der Schere dichten oder auch anders?

Ich habe es sonst nicht gemacht, es fing so an. Und es ist dabei geblieben. Ich würde mich nicht hinsetzen und ohne Schere dichten. Warum auch? Das mache ich seit 30 Jahren so. Die Formate sind auch die gleichen geblieben. Sie sind klein, mehr geht nicht drauf. Ich könnte sagen, ich nehme eine größere Unterlage. Aber das muss so bleiben, selbst wenn das manchmal wehtut, weil ich den Text kürzen muss.

Nach wie vielen Wörtern wissen Sie, wohin der Satz will?

Wenn ich anfange, weiß ich, wohin es geht. Es stellt sich ein Reim oder ein Satz zusammen, von dem aus beginnt der Text. Aber er verändert sich wie beim Schreiben sonst auch. Bei den Collagen kommt noch der Zufall dazu. Die Wörter kommen nicht aus dem Kopf, sondern von draußen. Wenn ich ein Wort in der Schublade suche, finde ich manchmal ein ganz anderes Wort. Dann will ich aber das haben, weil es mir gut passt.

Gibt es Wörter, die Sie besonders lieben oder vor denen Sie zurückschrecken?

Es gibt Worte, die ich immer ausschneide. Manchmal komme ich mir seltsam vor, weil ich das von mir weiß, und sie trotzdem ausschneide. Ich würde das Wort Koffer immer ausschneiden, egal wie oft ich es finde. Das Wort Bahnhof auch. Oder auch Nacht, Hase, Dorf oder Stadt. Dann gibt es Wörter, die habe ich lange nicht ausschneiden wollen. Weil sie ideologisch sind und in einem literarischen Text nichts zu suchen hatten. Früher hatte ich eine Phase mit dem Wort König, plötzlich habe ich den Diktator eingebaut. Jetzt schneide ich jeden Diktator aus. Ich dachte, jetzt kriegt er’s, ich schneid ihn aus.

Haben Sie für Ihre Wortsammlung eine Zeitung abonniert?

Es hat sich mit der Zeit so ergeben, dass ich viel Werbung, etwa die handgeschriebene in Ökoläden nehme. Modekataloge sind sehr schön, weil es darin auch immer neue Wörter gibt. Die Modeleute müssen den Gegenständen ja immer wieder neue interessante Namen geben, damit es gekauft wird. Die Modesprache ist sehr kreativ. Und ich bekomme vom Hanser-Verlag nach jeder Saison die Programmhefte. Das ist das beste Papier. Es ist dicker und samtig, damit kann man die Fugen besser zusammenkleben. Die Buchtitel sind vielfältig geschrieben.

Nehmen Sie bei der Wörtersuche den Kontext in Zeitungen wahr?

Das wäre sehr unverantwortlich, heutzutage keine Zeitung zu lesen. Ich glaube, die Welt ist so im Schaukeln, dass man jeden Tag Zeitung lesen muss. Ich bin in einem Land aufgewachsen, wo es sehr duster zuging. Da stand nicht in der Zeitung, was man selbst gedacht hat, sondern immer das Gegenteil. In der Diktatur wird jede Logik auf den Kopf gestellt. Man hat es aber diskutiert mit Freunden. Umso mehr musste man sich privat anstrengen, dass man erstens versucht zu verstehen, wie Diktatur funktioniert, und zweitens, um sich selbst zu schützen. Wenn man versucht etwas zu durchschauen, dann schützt man sich. Wenn man unvorbereitet ist, kann man sich gegen nichts wehren. Man interpretiert ja die Welt, jede Nachrichtensendung interpretiert man mit, unbewusst.

Es gibt Leute, die das Wort „Lügenpresse“ benutzen.

Ach, dieses Vokabular ist so schäbig, so grenzenlos infam und so traurig, ich hoffe immer, es läuft sich tot. Dass Überdruss entsteht an dieser Hetze. Wenn wir die Gesellschaft hätten, die die sich wünschen, dann müssten wir alle auswandern. Das möchten wir alle nicht. Wenn man die AfD anschaut, was haben die für ein Weltbild? Wen mögen die denn? Sie mögen Trump, sie mögen Bannon, sie mögen Putin. Da bekommt man doch eine Gänsehaut. Wir sollten nicht ständig über die reden. Selbst wenn sie kritisiert werden, profitieren sie davon. Das ist das Erfolgsprinzip, das ist schäbig.

Findet sich der Frust darüber auch in Ihren Collagen wieder?

Nicht eins zu eins. Und selbst wenn ich es mache, erzähle ich es nicht (lacht). Es muss schon ein bisschen kompliziert aussehen.

Sie wollen das kleine Format nicht durchbrechen. Warum?

Ich habe mit den Collagen angefangen als Ersatz für Ansichtskarten. Wenn ich an Bahnhöfen oder irgendwo in der Stadt eine Ansichtskarte gesucht habe, um jemandem zu schreiben, fand ich keine, die mir gefallen hat. Da fing ich an, mir selbst Sachen zu kleben. Später habe ich mir Karteikarten gekauft, eine kleine Schere und einen Uhu-Klebestift. Dabei ist es geblieben. Das Format ist immer das Ansichtskartenformat geblieben.

Wie viel Zeit verbringen Sie täglich mit den Collagen?

Den ganzen Tag. Es ist wie mit dem Schreiben, wenn es einmal anfängt, hört es nicht mehr auf, bis es fertig ist. Ich kann es auch nicht nebenher machen.

Werden wir von Ihnen noch einen Roman bekommen?

Das weiß ich nicht, ob ich noch einmal einen Roman schreibe. Das habe ich vorher nie gewusst. Ich habe nie nach Plan geschrieben. Komischerweise. Ich hatte immer keine Wahl, weil die Sachen sich aufgedrängt haben. Ich halte alles für gleichwertig. Romane sind Romane, Lyrik ist Lyrik, was das ist (zeigt auf die Collagen), weiß ich nicht. Man sagt, dass sei bildende Kunst. Für mich ist es wichtig. Solange es funktioniert, glaube ich nicht, dass ich davon weglaufe. Außerdem habe ich eine riesengroße Werkstatt. Es wäre fahrlässig, sie alleine zu lassen.

Man kann Ihre Collagen nicht kaufen. Warum wollen Sie sich nicht von Ihnen trennen?

Warum soll ich mich von ihnen trennen? Wenn man ein Buch schreibt, wird es in soundsovielen Exemplaren gedruckt. Die Collage gibt es nur in der Form und nur einmal. Wenn ich darauf angewiesen wäre, würde ich mich wahrscheinlich von ihnen trennen. Wenn ich das Geld zum Leben bräuchte. Ich habe ein Regal mit Ordnern, dort habe ich über tausend Collagen drin. Sie fressen kein Brot, so hat meine Mutter immer gesagt. Ich haben nur einmal eine versteigert für Human Rights Watch. Das war für einen wohltätigen Zweck. Die Collage hat ein Ehepaar gekauft, sie haben mich mal eingeladen, um mir zu zeigen, wo sie steht.

Herta Müller

Foto: Barbara Klemm

Herta Müller und die Ausstellung

Herta Müller

Sie wurde 1953 als Banater Schwäbin in Nitzkydorf (Rumänien) geboren, seit 1987 lebt sie in Berlin. Im Oktober 2009 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Zuletzt erschienen von ihr der Roman „Atemschaukel“ (2009), der Essayband „Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel“ (2011) und das autobiografische Gespräch „Mein Vaterland war ein Apfelkern“ (2014).

Politisches

In ihren Arbeiten beschäftigt sich Herta Müller immer wieder mit dem Leben in der Diktatur, mit Repressalien und Angst. Nach ihren Erfahrungen unter dem Ceaușescu-Regime – noch in Deutschland wurde sie vom Geheimdienst Securitate bedroht – kritisierte sie mehrfach die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit 2016 gehört sie zur Akademie der Künste in Berlin.

Ausstellung

Rund 230 Collagen werden bis zum 2. Dezember in der Schau „Zeit ist ein spitzer Kreis“ im Schloss Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) gezeigt. Zur heutigen Eröffnung liest Herta Müller und spricht mit Ernest Wichner, Beginn: 15 Uhr. Auch Liu Yia, Witwe des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, wird erwartet. Erstmals werden ihr gewidmete Collagen ausgestellt. Tel. 033476-600750