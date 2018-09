Das renovierte Räuberrad kehrt zurück an die Volksbühne

Berlin. Frank Castorf ist weg, Chris Dercon, sein glückloser Nachfolger, auch, doch das Räuberrad kehrt nun wieder zurück auf seinen angestammten Platz vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Jahrelang stand das Stahlrad mit den laufenden Beinen dort und war weithin sichtbares Symbol des Theaters. Die Schroffheit des Materials deuteten viele als Sinnbild der schroffen Ästhetik Castorfs. Es gehörte genauso zur Identität der Volksbühne wie die neonfarbenen Streichholzschachteln im Retro-Charme.

„Demnächst, wahrscheinlich Ende September“ solle es vor dem Theater wieder aufgestellt werden, hieß es gestern in der Berliner Kulturverwaltung. Ursprünglich war es bereits für Ende August geplant. Es müsse noch ein Termin mit der zuständigen Spedition gefunden werden, die den Transport übernimmt. Über mehrere Monate wurde das Räuberrad in der Metallwerkstatt Haber & Brandner in Oberschöneweide restauriert. Schwerpunktmäßig arbeitet man dort an der Konservierung, Restaurierung und der Befundsuntersuchung von Kunstwerken und Objekten aus Metall. Offenbar war an der Skulptur mehr beschädigt, als auf den ersten Blick sichtbar war.

Das Werk wurde auf Statik und Standsicherheit geprüft

Besonders die Füße, mit denen das schwere Werk im Boden tief verankert war, wurden im letzten Jahr bei der Entfernung in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Avignon-Tournee wurden die Einzelteile wieder zusammengebaut, dementsprechend musste nun Statik und Standsicherheit geprüft werden, auch das Innere wurde gecheckt. Die Oberfläche des Rades zeigt sich rostig, doch das gehört zur Patina. Abschließend wurde das komplette Rad mit einem unsichtbaren Korrosionsschutz überzogen, damit dürfte es nun für die nächsten Jahre wetterfest sein.

Mit 39.000 Euro sind die Kosten für die Restaurierung taxiert, durch die zusätzlichen Arbeiten geht man im Kultursenat von einer geringen Kostensteigerung aus. „Die Rechnung ist noch nicht da. Die Transportkosten sind auch noch offen“, erklärt Daniel Bartsch, Sprecher des Kultursenators.

Hausherr Frank Castorf hatte das Rad im vergangenen Sommer bei seinem Abschied als Intendant mit auf Gastspielreise nach Avignon genommen. Der erste Versuch, es mit einem Kran zu entfernen, scheiterte. Danach wurde es in Einzelteile zerlegt und per Lastwagen nach Frankreich transportiert. Dieser Akt der Zerlegung glich einer Inszenierung, die vom Castorf-Team zelebriert wurde. Nicht wenige interpretierten die Aktion als Geste des Trotzes seinem Nachfolger gegenüber. Castorfs Einstellung: Seine Zeit sei um, damit gehöre auch das Räuberrad als Wahrzeichen nicht mehr zum Haus. Auch den großen Schriftzug „Ost“ auf dem Dach des Theater hatte er entfernen lassen. Was viele damals verwunderte: Castorf handelte dabei gegen den Willen der Witwe des Chefdesigners und Castorf-Weggefährten Bert Neumann, der das Rad entworfen hatte. Als Schlichter fungierte Kultursenator Klaus Lederer (Linke), gab grünes Licht für das Gastspiel und entschied sich für eine Restaurierung mit Rückkehr vor das Theater. Wenn das Räuberrad mit seinem spröden Charme nun bald wieder vor der Volksbühne thront, wird es vermutlich wieder so aussehen wie zur Castorf-Zeit.

