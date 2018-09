James Blunt macht im Sommergarten der IFA gute Laune

Berlin. "Guten Abend, Berlin! Wie geht's?", ruft James Blunt. Er braucht nur diese fünf Worte. Schon ist das Publikum auf Betriebstemperatur und liegt ihm zu Füßen beim ausverkauften Konzert im Sommergarten der IFA unterm Funkturm.

Immer wieder mal wird James Blunt als Schmusebarde belächelt. Doch nun straft er seine Kritiker Lügen. Gleich der Opener „Heart to Heart“ kommt ungewohnt rockig daher. Blunts sonst so sanfte Tenorstimme klingt teilweise etwas tiefer, manchmal sogar richtig rau. Rockig eben. Er selbst wirkt dabei so ansteckend energiegeladen, dass es niemanden auf den Plätzen hält. Danach geht es aber selbstredend mit mit gefühligen Balladen weiter. Wie etwa "Make Me Better".

Begleitet von seiner exzellenten vierköpfigen Band, spielt der 44-Jährige Songs von seinem aktuellen fünften Studioalbum „Afterlove“, aber natürlich auch seine Hits. Ein wahres Best-Of-Programm. Alles entspannter Mainstream-Pop im besten Sinne. Ganz nach dem Geschmack der Zuschauer, die nur zu gern in Blunts melancholischen Balladen schwelgen. Wie „High“, „Same Mistake“ und „Goodbye My Lover“. Einmal wird der Brite wird sogar politisch mit dem Song „Someone Singing Alone“. Das sei ein Stück über Trump, über die Amerikaner und ihr Verhalten, erklärt Blunt.

Dass James Blunt mal Musiker werden würde, wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. Der Songwriter, der in seiner Jugend übrigens zehn Jahre im westfälischen Soest lebte, stammt nämlich aus einer Militär-Familie. Wenngleich er bereits mit 14 Jahren das Gitarrenspiel für sich entdeckte, hielt sein Vater, der beim Army Air Corps diente, nicht viel von Musik. Er sah für seinen Filius eine ähnliche Karriere vor. Mit 16 Jahren machte James daher seinen Pilotenschein für kleine Maschinen. Später diente er als Offizier bei den internationalen Truppen im Kosovo. 2002 beendete er seine Dienstzeit als Captain.

Danach widmete sich James Blunt dem Songwriting. Der Durchbruch gelang ihm 2005 mit seinem Nummer-Eins-Hit „You’re Beautiful“. Der Songs sei gar nicht romantisch, verrät Blunt, er handelt vielmehr von einem Stalker. Das Lied ist vom Debütalbum „Back to Bedlam“, das ebenfalls 2005 hoch oben in die Charts einstieg. Seitdem ist der Brite mit der sanften Stimme quasi auf Erfolg abonniert. Mittlerweile hat er weltweit über 20 Millionen Alben und über knapp 13 Millionen Singles verkauft.

Früher wirkte Blunt noch etwas steif bei seinen Konzerten. Heute macht er selbstironisch mit typisch britischem Humor Scherze. Immer angenehm unprätentiös. Ganz ohne Star-Allüren. Oder er plaudert charmant über seine Familie. Ist er doch seit 2014 mit Sofia Wellesley verheiratet, der Enkelin von Arthur Wellesley, dem 8. Duke of Wellington. Ihrem Hochzeitstag hat er das Lied „Time of Our Lives“ gewidmet, wie er erzählt. Ein berührend schöner Song. Wie so viele an diesem Abend. Ein wunderbares Konzert, das nicht nur gute Laune, sondern auch glücklich macht.