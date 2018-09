„Abendschau“ wird 60. - Morgenpost-Redakteure gratulieren

Täglich um 19.30 Uhr schalten Zehntausende die „Abendschau“ ein, informieren sich über das aktuelle Geschehen in der Stadt. Am heutigen Sonnabend wird die Sendung 60 Jahre alt und gibt sich ein neues Erscheinungsbild. Der RBB beschenkt sich also selbst: mit einem neuen Studio. Am Abend ist Premiere. Nach elf Jahren im bisherigen „Abendschau“-Studio sei es Zeit für ein neues Design, heißt es. Sechs Jahrzehnte „Abendschau“: Redakteure der Berliner Morgenpost erinnern sich und gratulieren den Kollegen.

Das Geheimnis war Hans-Werner Kock

Uta Keseling

Als ich 1988 als Studentin aus Hessen nach Neukölln zog, hatte ich anfangs keinen Fernseher. Ich wohnte mit Kachelofen und Kochmaschine, und meine Nachbarn waren gefühlt viermal so alt wie ich. Ich wusste nicht viel von ihnen, außer, was sie am frühen Abend taten: Sie guckten Fernsehen. Alle. Und alle dieselbe Sendung. So hörte sich es an, wenn ich abends über den Hof lief. Die Schwerhörigste von allen wohnte unter mir, also kaufte ich einen gebrauchten Fernseher, um wenigstens das Bild zum Ton zu haben. So lernte ich die „Abendschau“ kennen. Eine für Nicht-Berliner verrätselte Sendung, in der alle außer mir zu wissen schienen, um was es wo genau ging und wieso es so toll oder empörend war. Und ich kam auf das Geheimnis, warum meine Nachbarn am Fernseher klebten: Hans-Werner Kock war eine Reporterlegende. Am Ende seiner Sendung wandte er sich an alle Zuschauer mit dem Gruß „Macht’s gut, Nachbarn“. Uta Keseling

Sendung machte mich zum Berliner

Die „Abendschau“ ist mein TV-Fenster nach Berlin. Und durch dieses Fenster schaue ich hinein in die Stadt. Dass man als Lokalredakteur up to date sein muss, ist ja klar. Aber das ist nicht der Grund, warum ich einschalte. Vielmehr: Wenn ich „Abendschau“ schaue, fühle ich mich zugehörig, bin ich wirklich ein Berliner, der angekommen ist in dieser Stadt, in der ich zwar geboren wurde, aber nicht aufwuchs. Sobald ich die Eröffnungsmelodie höre, spüre ich: Diese Stadt geht mich etwas an, ich bin ihr Bürger, hier soll und darf ich mitreden und kann das auch. Egal, ob es um die U-Bahn geht, Kiezgeschichten oder Lehramts-Quereinsteiger – ich bin informiert, nehme teil. Aufgewachsen bin ich übrigens bei Kiel. Berlin zu verlassen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber manchmal schaue ich, wenn ich nachts nicht einschlafen kann, bei Youtube „Schleswig-Holstein-Magazin“. Die Verbindung zur Heimat kriegt man nämlich nie ganz raus. Sebastian Geisler

Ganz nahe an meinem Zuhause

Als eingeborener West-Berliner brauchte ich natürlich keine Fernsehsendung, um mich hier heimisch zu fühlen. War halt einfach so, war meine Stadt. Auch wenn es, wie ich auch schon damals wusste, nur eine Stadthälfte war. Die Mauer stand weit genug weg von unserer Charlottenburger Wohnung, um nicht ständig daran denken zu müssen. Als Kind habe ich natürlich mit meinen Geschwistern nachmittags ferngesehen nach dem Sport. Da kamen dann „Dick & Doof“ oder die „Väter der Klamotte“, wo in Schwarz-Weiß Männer mit Hüten und Anzügen durch die Gegend tölpelten. Auf das Spätnachmittagsprogramm folgte dann ganz natürlich die erste Abendsendung. Die „Abendschau“, damals ab 19.20 Uhr, glaube ich. Haben wir geguckt, ganz normal. Und es hat mich fasziniert, dass die Sendung aus dem großen weißen SFB-Haus am Theodor-Heuss-Platz kam, ganz nahe bei mir zu Hause. Joachim Fahrun

Der erstaunliche Herr Moll

Felix Müller

Nachdem ich 1990 nach Berlin gezogen war, stellte ich fest, dass mich drei hochseriöse, weißhaarige Herren durch mein Leben begleiteten, sobald ich vor dem Fernseher saß. In der ARD war das Hans-Joachim Fuchsberger, der zum nächtlichen Talk einlud. Im ZDF war es Dieter Kürten, der am Sonnabendabend die Lage der Fußball-Bundesliga rekapitulierte. Und im „Sender Freies Berlin“, wie er damals noch so schön geschichtsträchtig hieß, da war es Friedrich Moll von der „Abendschau“. Sein Nachname passte gut zu seinem sanften Auftreten, und seine Fähigkeit, staatstragende Gesprächspartner liebevoll zu ironisieren, war eine große Freude. Ein schöner Fehler unterlief ihm einmal, als er den damaligen Spitzenpolitiker Thilo Sarrazin versehentlich als „Tilo Stöhr“ ansprach, also aus dem Finanzsenator kurzerhand einen Elektrohändler machte. Es ist unsagbar traurig, dass Friedrich Moll kürzlich gestorben ist. Felix Müller

Die "Abendschau", mein Nachbar

Manchmal sieht man Ulli Zelle bei uns im Kiez. Er sitzt dann irgendwo beim Bier an einem dieser schönen Plätze des Berliner Westens. Das ist ganz normal, niemand macht ein Gewese darum. Der Zelle aus der „Abendschau“, na und? Was womöglich auf den ersten Blick achtlos wirkt, ist eigentlich eine Auszeichnung: die „Abendschau“, sie gehört zum Alltag, die Moderatoren und Reporter vor Ort sind uns so vertraut wie unsere Nachbarn. Die Sendung hat es nie einem Zuschauer schwer gemacht, dazuzugehören. Eine Woche kieken, schon ist man Berliner. So einfach geht das hier. Alles auf Augenhöhe. Und Ulli Zelle löst ein ähnliches Gefühl aus wie die Dixie-Band auf dem Stadtteilfest: irgendwie aus der Zeit gefallen und trotzdem anrührend. In letzter Zeit versucht die „Abendschau“ spürbar, mit dem Zeitgeist zu gehen. Jetzt ist man cosmopolitischer, mehr Weltbürger als Kiezbürger. Auch gut. Ich muss mich aber erst mal daran gewöhnen. Susanne Leinemann

Guter Begleiter seit Kindertagen

Die „Abendschau“ gehört seit Kindertagen zu meinen guten Begleitern. Die Auftritte von Wolfgang Gruner als Straßenkehrer Otto Schruppke zählen zu meinen ältesten Erinnerungen und haben sich tief in mein Gedächtnis eingegraben. Meine Eltern sahen die „Abendschau“ täglich, und meistens war ich mit dabei. Ich mochte den gemütlichen Wolfgang Hanel, hatte Respekt vor dem immer etwas streng wirkenden Harald Karas und grinste mir eins, wenn meine Mutter von dem feschen Gerhard Lenz schwärmte und mein Vater immer etwas pikiert darauf reagierte. Später war es mir aus beruflichen Gründen nicht immer möglich, die Sendung zu sehen, ich habe es aber immer bedauert. Schon vor mehr als 50 Jahren habe ich via „Abendschau“ viel über meine Stadt erfahren und so ist es bis heute geblieben. Schnelle, kompakte Information, ein Schuss Unterhaltung, die richtige Mischung für den Beginn des Abends. Andreas Abel