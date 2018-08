Wanda in Berlin: Amore für die Seele

Berlin. Vielleicht sind sie die beste deutschsprachige Rock’n’Roll-Live-Band dieser Generation: Wanda aus Wien. Eine Band, die eint, statt zu spalten, glaubt man Bandleader Marco Michael Wanda . Menschen liegen sich in den Armen. Fans grölen Zeilen wie: “1,2,3,4 es ist so schön bei Dir” und niemandem tut das weh. Marco, der Sänger, raucht und trägt seine braune Lederjacke, als sei er dazu geboren. Was aber macht die Live-Auftritte dieser Band so stark?

Als Sänger Marco und seine Bandkollegen am Donnerstagabend die Bühne im IFA Sommergarten betreten, nieselt es schon über eine Stunde. Sauwetter. Olli Schulz, Lebemann und Liedermacher, hatte vorher versucht das Publikum anzuwärmen. Es lag weniger an ihm als an dem Wolkenbruch, dass das nur zu Teilen gelang. Als aber Wanda die Bühne stürmen und ihren - man kann das so sagen - Überhit “Bologna” anstimmen, hört der Himmel auf zu weinen. “Berlin, Amore Schatzi”, schreit Marco, da ist der Jubel im zurückhaltenden Berliner Konzertpublikum noch verhalten.

Es folgen 90 Minuten, die gefüllt sind mit Amore, Leidenschaft, Frauen und Saufen - um damit am Ende noch die meisten abzuholen an diesem Abend. Marco Michael Wanda ist ein Gott der Assoziation. Wenn er singt “Ich sterbe”, will man mit ihm sterben, wenn er nach “Amore” schreit, will man nichts lieber als zu lieben, bis das Herz zerspringt. Seine Texte bieten Raum zu fühlen, zu erinnern, klar zu werden. Man fühlt mit diesen Kerl mit der Halbglatze, wenn seine Stimme bricht. Man ist ihm nah, wenn er das möchte.”Und jedes Bier”, so schreit ein Zuschauer einem ins Ohr, “macht die Musik von Song zu Song besser”.

Am Ende ist alles leiwand

So erwischt man hüftsteife Herren, wie sie zu “Columbo” wippen und harte Kerle, die gar nicht genug von Marcos “Amore” bekommen können. Der badet derweil in der Liebe seiner Fans. Verteilt Kippen, wirft mit Bierdosen, macht - das zeigen zumindest die großen Videoleinwände rechts und links der Bühne - die Fans in den ersten Reihen wahnsinnig.

„Liebe gegen Hass“, ruft er irgendwann wie außer sich, ohne konkret zu sagen, was er meint. Wieder so eine Assoziation. Wer denkt nicht an Chemnitz in diesem Moment? Aber Liebe, oder “Amore” wie es Wanda ausdrücken, ist vielleicht die treibende Kraft dieser Konzerte. Und der Grund, dass sich am Ende kaum jemand scheut, diese eine, wahnsinnige Zeile mitzusingen: “1,2,3,4 es ist so schön bei dir”. Ja, eh. Wenn selbst das passt, war’s eh leiwand.